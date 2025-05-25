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    Как лишить Украину производства беспилотников
    Вертолет Путина оказался в эпицентре атаки беспилотников ВСУ в Курской области
    МИД осудил «безобразный акт» с флагом России на концерте в Грузии
    Степашин: Украина начала выползать из СССР одной из первых
    Из украинского плена возвращено 880 российских военных и 120 мирных граждан
    Эксперт: Россия уничтожает ключевые площадки сборки украинских дронов
    Названа вероятная площадка второго раунда переговоров России и Украины
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    Медведев: Буферная зона займет почти всю Украину, если помощь Киеву продолжится
    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева «В окопах не так страшно, как в родной Горловке»

    Меня спрашивают: Горловка? Там опасно? В это время рядом гулко звучит разрыв. Ну вот, собственно, и ответ. А Горловка – это довольно большой город, несмотря на сбивающее с толку название, больше подходящее для села. И по нему постоянно стреляют.

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    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Как выбрать правильные фильмы для школьников

    При выборе фильмов для школьной программы расходятся мнения педагогов и кинематографистов. Киношники лучше знают, какие фильмы «великие». Но они не понимают методов образования. А педагоги знают, как донести что-то школярам, но не являются специалистами в кино.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США оставляют балласт за бортом

    Казалось бы, в своих намерениях завершить русско-украинский конфликт Трамп должен был получить поддержку Европы. Однако Брюссель и лидеры ключевых стран – членов ЕС не желают заканчивать уже проигранную ими войну, потому что тогда за поражение нужно будет отвечать перед избирателями.

    16 комментариев
    25 мая 2025, 19:47 • Новости дня

    Самолеты с военными из плена приземлились в Подмосковье

    Tекст: Ольга Иванова

    В Подмосковье прибыли самолеты с российскими военными, недавно вернувшимися из украинского плена.

    Самолеты с освобожденными из украинского плена российскими военными приземлились в Подмосковье, передает телеканал «Звезда». По информации агентства, бойцы, доставленные рейсами, были ранее возвращены в ходе обмена пленными.

    После прибытия военнослужащих доставят в медицинские учреждения Минобороны для прохождения лечения и реабилитации.

    В воскресенье, 25 мая, возвращены из плена 303 российских военных, взамен Киеву переданы 303 военнопленных ВСУ. Таким образом, в рамках достигнутых в Стамбуле договоренностей за три дня были обменяны 1000 российских и 1000 украинских военнопленных.

    Минобороны в субботу сообщило о возвращении 307 российских военнослужащих в рамках обмена «1000 на 1000» с Киевом.

    В пятницу в результате обмена вернули 270 российских военных и 120 гражданских лиц, включая жителей Курской области.


    25 мая 2025, 08:44 • Новости дня
    Назван наиболее успешный участок фронта в зоне СВО

    Марочко назвал южно-донецкое направление самым успешным фронтом

    Назван наиболее успешный участок фронта в зоне СВО
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    За последнюю неделю подразделения российской армии освободили пять населенных пунктов на южно-донецком направлении, приблизившись к границе с Днепропетровской областью, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, российская армия достигла наибольших успехов на южно-донецком направлении за минувшую неделю, передает ТАСС. По сведениям Марочко, бойцы освободили здесь пять населенных пунктов, что было подтверждено сводками Министерства обороны России.

    «Более того, на некоторых участках местности мы вплотную приблизились к границе с Днепропетровской областью, на некоторых – практически соединили наши войска с Запорожской областью», – заявил Марочко.

    Эксперт также подчеркнул, что стык Запорожской области и ДНР остается зоной наиболее интенсивных боевых действий, где динамика событий сохраняет наибольшие темпы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дронщики российского спецназа заставили бойцов ВСУ бежать с позиций под Красноармейском. Военнослужащим ВС России передали две тысячи дронов «Гепард» с защитой от радиоэлектронной борьбы. ВС России испытали новый FPV-дрон-трансформер «Вобла» против украинских военных.

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    25 мая 2025, 14:34 • Новости дня
    Эксперт: Россия уничтожает ключевые площадки сборки украинских дронов

    Военный эксперт Кнутов: Россия уничтожает ключевые площадки сборки украинских дронов

    Эксперт: Россия уничтожает ключевые площадки сборки украинских дронов
    @ Christophe Gateau/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Украина привозит детали для БПЛА самолетного типа из Америки, Европы и Азии, а затем рассредоточивает сборку, чтобы России было труднее отслеживать и атаковать производственные площадки, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее российские силы атаковали завод «Антонов» в Киеве, где собираются ударные дроны.

    «В конце прошлого года Владимир Зеленский заявил о планах произвести 30 тыс. беспилотников самолетного типа и три тысячи дронов-ракет. Конечно, под производством имеется в виду сборка из конструкторов, которые поступают из-за рубежа», – пояснил Юрий Кнутов, военный эксперт, историк войск ПВО.

    «Детали приходят в ящиках и зачастую собираются в мелких мастерских, рассредоточенных по большим территориям, а затем готовые дроны развозятся по войскам. Это производство непросто отследить, к тому же далеко не всегда целесообразно тратить, например, ракету «Искандера» на уничтожение отдельного гаража. Украинцы это понимают, потому применяют такие схемы», – продолжил эксперт.

    «Причем компоненты привозятся любыми способами и отовсюду. Я лично изучал дрон «Лелека-100», который Украина позиционирует как свою разработку. Там на всех деталях, то есть примерно через каждые 15 см, написано «Made in USA» или указана какая-то европейская страна, если речь идет об электронике. Частично также запчасти привозятся из Канады, а двигатели применяют китайские», – детализировал он.

    «В итоге Украина получила довольно много БПЛА самолетного типа дальнего действия. Тем не менее их массовость обеспечивается во многом за счет именно таких крупных сборочных площадок, как «Антонов» в Киеве. Поэтому мы наносим выборочные, но значительные удары по таким объектам. Замечу, что одновременно мы бьем и по центрам радиотехнической продукции, уничтожая производство в комплексе», – указал спикер.

    Ранее Минобороны в своем Telegram-канале сообщило о массированном ударе высокоточным оружием морского, воздушного, наземного базирования и БПЛА по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Предприятия выпускают для ВСУ компоненты ракетного оружия, радиоэлектронику, взрывчатые вещества, ракетное топливо и ударные БПЛА. Также Россия ударила по центрам радиотехнической разведки и спутниковой связи.

    Военкоры пишут об ударах по военным объектам, в том числе о пожаре на киевском предприятии «Антонов», входящем в структуру «Укроборонпрома». В советское время это было крупнейшее авиационное предприятие, где производили самолеты. Сейчас там активно выпускают дроны, которые используются для атак по России, сообщает Telegram-канал Shot.

    «Противник заявляет, что этой ночью по целям на территории Украины было запущено суммарно 250 дальнобойных дронов-камикадзе («Герани» и прочее) и 14 тактических баллистических ракет («Искандер»), – пишет Telegram-канал «Повернутые на войне». По данным СМИ, атака продолжалась более шести часов. В Киеве прогремело несколько сот взрывов, в некоторых местах возникли пожары.

    Ранее эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов объяснил газете ВЗГЛЯД способность ВСУ совершать массированные налеты беспилотниками.

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    25 мая 2025, 14:20 • Видео
    Обама спас США от войны с Россией

    Как заявил бывший главный врач администрации президента США Ронни Джексон, экс-президенту Джо Байдену осталось жить 12-18 месяцев. Его диагноз скрывали, сейчас на этот счет начато расследование. Там есть, что расследовать: эта ситуация грозила миру ядерной войной.

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    24 мая 2025, 23:59 • Новости дня
    Захарова разоблачила ложь замглавы МИД Украины о переговорах в Турции

    Захарова уличила замглавы МИД Украины во лжи о языке переговоров в Турции

    Захарова разоблачила ложь замглавы МИД Украины о переговорах в Турции
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица рассказал в интервью местному телеканалу о прошедших в Стамбуле переговорах с российской делегацией, отметив, что общение велось через переводчика, что оказалось ложью, по словам официального представителя МИД России Марии Захаровой.

    «Украинская делегация на переговорах в Турции говорила по-украински и по-английски, общаясь с россиянами через переводчика», – приводит дипломат в своем Telegram-канале слова Кислицы.

    По ее словам, украинские представители «врут, как и всегда», потому что они лишь зачитали вступительный текст по-английски, а потом перешли на русский.

    «Какие же жалкие», – пожалела Захарова украинских коллег из внешнеполитического ведомства.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Захарова отмечала, что киевский режим запрещает собственным гражданам говорить на русском языке, но даже на официальных переговорах общается по-русски.

    До этого уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень выразил недовольство тем, что граждане страны пытаются обжаловать штрафы за использование русского языка и судиться с ним по этим вопросам.

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    25 мая 2025, 13:05 • Новости дня
    Нанесен массированный удар по предприятиям ВПК Украины

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские военные применили высокоточное вооружение для поражения украинских оборонных предприятий и важных центров связи, сообщено об уничтожении всех намеченных целей.

    Массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины был нанесен ночью, говорится в Telegram-канале Минобороны. Ведомство заявило, что использовалось высокоточное оружие морского, воздушного, наземного базирования, а также беспилотники. Целями стали объекты, выпускающие компоненты ракетного оружия, радиоэлектронику, взрывчатые вещества, ракетное топливо и ударные БПЛА, а также центры радиотехнической разведки и спутниковой связи. Все назначенные объекты были поражены, уточнили в пресс-службе.

    Группировка войск «Центр» улучшила положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям ВСУ и нацгвардии в районах Русин Яр, Октябрьское, Новоторецкое, Артема, Петровское, Гродовка, Новооленовка и Димитров Донецкой Народной Республики. Потери украинской стороны составили до 435 военнослужащих, две боевые машины пехоты, девять бронемашин, десять автомобилей и три артиллерийских орудия, заявили в Минобороны.

    Как указали в ведомстве, подразделения группировки «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, уничтожив живую силу и технику ВСУ в районах Отрадное, Зеленое Поле, Новополь, Гуляйполе и Червоное. Украинская армия потеряла свыше 165 человек, две бронемашины, десять автомобилей, пять артиллерийских орудий и реактивную систему «Град».

    Войска «Днепр» нанесли удары по механизированным, горно-штурмовым и береговым бригадам ВСУ в Запорожской и Херсонской областях. Было уничтожено до 90 бойцов, пять автомобилей, четыре станции РЭБ и пять складов боеприпасов и материальных средств, сообщили в пресс-службе.

    Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия поразили объекты инфраструктуры военных аэродромов, склады боеприпасов, производственные цеха, места хранения и подготовки к запуску ударных беспилотников, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 142 районах. ПВО сбила четыре управляемых авиабомбы JDAM, четыре ракеты HIMARS и 274 самолетных беспилотника, включая 194 вне зоны спецоперации. С начала спецоперации уничтожено 663 самолета, 283 вертолета, 59 432 беспилотника, 607 зенитных ракетных комплексов, 23 570 танков и бронемашин, 1 564 реактивные системы залпового огня, 25 266 артиллерийских орудий и 35 949 единиц спецтехники, говорится в сообщении.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские подразделения взяли под контроль населенный пункт Романовка в Донецкой Народной Республики, а противник за сутки потерял на разных направлениях до 710 военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколькими днями ранее ВСУ понесли колоссальные потери в районе Беловод. Украинские военные потеряли значительные резервы у Беловод, Локни и Водолаг. Группировка «Север» отразила попытки прорыва ВСУ в Сумской области.

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    25 мая 2025, 13:00 • Новости дня
    Российские войска освободили Романовку в ДНР
    Российские войска освободили Романовку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские подразделения взяли под контроль населенный пункт Романовка в Донецкой народной республике, а противник за сутки потерял на разных направлениях до 710 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

    В Telegram-канале Минобороны говорится: «Активными действиями подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Романовка в Донецкой народной республике».

    По данным Минобороны РФ, подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение силам и технике десантно-штурмовых, механизированных и территориальных бригад ВСУ, а также пограничного отряда Украины в районах шести населенных пунктов Сумской области: Могрица, Яблоновка, Алексеевка, Юнаковка, Писаревка, Грицины.

    На Харьковском направлении были поражены формирования штурмовой бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Граны, Комиссарово, Ветеринарное, Уды, Крейдянка, Березники. Потери противника, по данным министерства, составили до 220 военнослужащих, два танка, семь боевых бронированных машин, одиннадцать автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

    Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные позиции и нанесли поражение двум механизированным бригадам ВСУ, пяти бригадам теробороны и бригаде нацгвардии в районах Купянска, Ольговки, Песчаного, Новосергеевки, Андреевки, Долгенького, Петро-Ивановки в Харьковской области, Красного Лимана и Кировска в ДНР. Потери ВСУ составили до 230 военнослужащих, две бронированные машины, включая бронетранспортер М113, 19 автомобилей и три артиллерийских орудия. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов, говорится в сообщении.

    Также сообщается, что ударами по районам населенных пунктов Плещеевка, Северск, Серебрянка, Константиновка, Шевченко и Выемка в ДНР уничтожено до 260 военнослужащих ВСУ, две боевые машины пехоты, две бронированные машины, шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии. Также были уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы, три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, а также четыре склада боеприпасов и материальных средств, указали в ведомстве.

    Накануне Минобороны сообщило, что военные подразделения России за последние сутки взяли под контроль Локню в Сумской области, а также Ступочки и Отрадное в ДНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколькими днями ранее ВСУ понесли колоссальные потери в районе Беловод. Украинские военные потеряли значительные резервы у Беловод, Локни и Водолаг. Группировка «Север» отразила попытки прорыва ВСУ в Сумской области.

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    25 мая 2025, 07:57 • Новости дня
    Минобороны сообщило о 110 сбитых за ночь над регионами России БПЛА

    Минобороны: За прошедшую ночь перехвачены и уничтожены 110 украинских БПЛА

    Минобороны сообщило о 110 сбитых за ночь над регионами России БПЛА
    @ Минобороны России/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские средства ПВО уничтожили и перехватили над регионами России за ночь 110 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны.

    «В течение ночи 25 мая с 00.00 мск до 07.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 110 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в Telegram-канале оборонного ведомства.

    Там уточнили, что 16 дронов были сбиты над Тульской областью, по 14 БПЛА – над территориями Брянской и Калужской областей, по 13 БПЛА – над Московским регионом и Тверской областью, по десять БПЛА – над Белгородской и Курской областей, восемь дронов сбили над Орловской областью, семь – над Республикой Крым, два БПЛА – над Смоленской и по одному дрону уничтожено над Липецкой, Нижегородской и Новгородской областями.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, губернатор сообщил, что один дрон упал во дворе жилого дома, в некоторых домах повреждено остекление после ночной атаки БПЛА на Тульскую область.

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    25 мая 2025, 09:29 • Новости дня
    Пленный разведчик назвал главкома ВСУ Сырского мясником

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского украинские военные называют мясником из-за манеры командования и потерь в штурмах, рассказал разведчик 40-й бригады береговой обороны ВСУ Евгений Бодейко, взятый в плен в Херсонской области.

    По его словам, украинские военные между собой называют главнокомандующего ВСУ Александра Сырского мясником, сообщает ТАСС. Такое прозвище, по словам Бодейко, связано с тем, что Сырский часто отправляет бойцов в штурмы без поддержки и забывает о них. Бодейко заявил: «Сырского называют мясником. Он людей просто отправляет на штурмы и забывает о них. Нет ни техники, ни вооружения».

    По словам пленного, в ВСУ наблюдается крайне низкий уровень подготовки личного состава. Бодейко уточнил, что новобранцев учат лишь держать автомат и сразу отправляют на передовую, не обучая необходимым военным навыкам.

    Также разведчик сообщил о серьезных проблемах с вооружением и техникой в своей роте. Он отметил, что из пяти единиц техники ни одна не использовалась в бою – машины неисправны, а пулеметы, установленные на них, часто выходят из строя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный из состава ВСУ заявил, что женщин-заключенных на Украине начали набирать на военную службу по контракту. Еще один пленный рассказал, что восемнадцатилетних украинцев принуждают подписывать контракты с армией. Пленный также сообщил о расстрелах отступающих заключенных в рядах ВСУ.

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    25 мая 2025, 08:30 • Новости дня
    Financial Times сообщила об ослаблении морального духа ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    У украинских военных усилилось чувство усталости и разочарования на фоне отсутствия четкой стратегии в конфликте, пишет газета Financial Times со ссылкой на украинских военных.

    Моральный дух солдат Вооружённых сил Украины заметно ослабевает, а среди военнослужащих растёт чувство усталости и разочарования, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Financial Times. Издание отмечает, что подобные настроения охватывают как опытных офицеров, так и недавно мобилизованных бойцов.

    В материале подчеркивается, что военнослужащие ВСУ ощущают отсутствие чёткого плана завершения конфликта. По словам солдат, у них возникает чувство, что жизни жертвуются напрасно, а перспективы на победу остаются неопределёнными.

    Заместитель командира штурмового подразделения, участвующего в боях под Красноармейском отметил, что войска находятся в состоянии сильной усталости и измотаны длительными боями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев отправил к Оскольскому водохранилищу взвод дезертиров. Украинские пограничники отказались воевать в Курской области. В Раде заявили об отказе попавших за границу военных возвращаться на Украину.

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    25 мая 2025, 07:39 • Новости дня
    Швеция и Финляндия направили Украине в качестве военпомощи старые рыболовные сети

    Yle: Швеция и Финляндия подарили Украине старые рыболовные сети для защиты от БПЛА

    Tекст: Ирма Каплан

    Старым сетям скандинавских рыбаков на Украине нашли новое применение, сообщила телерадиокомпания Yle в ролике о том, как ВСУ развешивают сети на деревьях, маскируют орудия и защищаются ими от дронов.

    «Старые шведские и датские рыболовные сети теперь защищают украинцев от российских беспилотников. Старым сетям северных рыбаков на Украине нашли новое применение», – говорится в видео телерадиокомпании Yle.

    Видео рассказывает о том, как старые рыболовные сети предотвращают взрывы падающих снарядов, а беспилотники путаются в них, не достигая целей.

    Как выяснил Business Insider, в Тюбороне, рыбацкой деревне с населением около двух тысяч человек в Ютландии, оказалось 450 тонн нужных ВСУ рыбацких сетей, которые не использовались в порту. Местный садовник стал поставлять их Украине.

    «Это были траловые сети из нейлоновых волокон толщиной до четырех миллиметров для вылова сотен рыб за раз из глубокого моря», – сказано в материале.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, европейские государства рассматривают возможность закупки крупных партий вооружения у США для продолжения поддержки Киева в условиях истощения собственных запасов.

    Министр финансов Украины Сергей Марченко предложил европейским странам напрямую финансировать Вооруженные силы Украины.

    До этого Евросоюз решил выделить Киеву финансирование на оружие и снаряды до конца года за счет средств от замороженных российских активов.

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    25 мая 2025, 00:52 • Новости дня
    Минобороны сообщило о 95 сбитых над регионами России БПЛА за четыре часа

    Минобороны: Средствами ПВО над восемью регионами сбиты 95 БПЛА

    Минобороны сообщило о 95 сбитых над регионами России БПЛА за четыре часа
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Вечером субботы с 20.00 до полуночи средства ПВО сбили над восемью регионами России 95 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны.

    «С 20.00 мск 24 мая до 0.00 25 мая дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в сообщении Telegram-канала ведомства.

    Там уточнили, что 30 дронов были сбиты над территорией Брянской области, 20 – над Белгородской, 17 – над Курской областью, 16 – над Орловской, пять БПЛА – над Калужской областью, четыре – над Тульской, два – над Московским регионом и один дрон над территорией Республики Крым.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщало о 94-х сбитых за ночь пятницы и утро субботы беспилотниках над регионами страны, большинство из которых уничтожены над Белгородской областью.


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    25 мая 2025, 06:57 • Новости дня
    «Северяне» пресекли попытки ВСУ усилить группировку для «Теткинской провокации»

    Группировка «Север» уничтожила за сутки более 220 военнослужащих ВСУ

    Tекст: Ирма Каплан

    «Северяне» громят боевиков 33-го отдельного штурмового полка (ОШП), которые действовали в составе 225 ОШП.

    Военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки в составе штурмовых групп зачистили 11 домовладений в Волчанске и продвинулись на 80 метров в лесных массивах в направлении села Волчанские Хутора, сообщается в Telegram-канале «Северный ветер».

    «За сутки потери противника составили свыше 220 человек (из них более 160 на Сумском и свыше 30 на Теткинском направлениях)», – сказано в сообщении.

    «Северяне» рассказали, как на направлении Рыжевка – Теткино операторы БПЛА вскрыли и уничтожили разрозненную группу штурмовиков ВСУ, при этом замыкающий вместо того, чтобы сложить оружие и сдаться, попытался притвориться трупом.

    «Однако не смог ввести в заблужденье «Северян» и был уничтожен», – отметили в посте.

    Такая же участь постигла штурмовиков 33-го отдельного штурмового полка (ОШП), которых прикомандировали месяц назад к 225 ОШП. Затем их держали в резерве на Краснояружском направлении и перебросили для участия в «Теткинской провокации», рассказали «Северяне».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, бойцы группировки «Север» успешно пресекли попытки прорыва ВСУ на приграничных направлениях, уничтожив большую часть штурмовых групп и вражеской техники.

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    24 мая 2025, 22:30 • Новости дня
    Российский боец рассказал об англоговорящих наемниках в Отрадном

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе боев в Отрадном были зафиксированы переговоры на английском и польском языках, что указывает на участие иностранных наемников, заявил замкомандира штурмовой роты 36-й мотострелковой бригады группировки «Восток» с позывным Бабуля.

    В Отрадном на территории ДНР вместе с польскими наемниками на стороне ВСУ воевали и англоговорящие иностранцы, передает ТАСС.

    По словам Бабули, информация появилась благодаря радиоперехватам.

    Он сообщил, что украинские бойцы в этом районе деморализованы, часто бегут и даже сдаются в плен. Замкомандира отметил, что российские войска перед наступлением распространяли листовки с предложением сложить оружие, и некоторые украинские военнослужащие откликнулись на них.

    Однако, как рассказал офицер, бойцы ВСУ сами препятствовали сдаче в плен своих сослуживцев и даже убивали их за попытку сохранить себе жизнь. Он подчеркнул, что противник не дает возможности выйти тем, кто решил сдаться.

    Ране украинские военные, покидая Отрадное на границе с Днепропетровской областью, оставили тела польских наемников, опознанных по шевронам и флагам.

    Силовики объяснили стратегическое значение освобождения Отрадного и Ступочек.

    Минобороны сообщило, что российские подразделения за сутки взяли под контроль Локню в Сумской области, а также Ступочки и Отрадное в ДНР.

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    25 мая 2025, 01:45 • Новости дня
    Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены во Внуково

    Росавиация: В аэропорту Внуково введены временные ограничения с 1.17

    Tекст: Ирма Каплан

    Ограничения на прием и выпуск самолетов временно действуют в аэропорту Внуково, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

    «Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 1.17 мск введены в аэропорту Внуково, – написал он в Telegram-канале.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вечером субботы с 20.00 до полуночи средства ПВО сбили над восемью регионами России 95 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны.

    В столичном регионе ПВО ликвидировали шесть БПЛА, направлявшихся к Москве.

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    25 мая 2025, 15:40 • Новости дня
    Подполье сообщило об уничтожении цеха сборки ракет в Киеве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы нанесли удар по производственному цеху киевского завода, где собирали детали для ракет и работали иностранные специалисты, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, удар был нанесен по цеху завода «Артем» в Киеве, где производились детали для украинских ракет, сообщает РИА «Новости». Лебедев добавил, что повреждено западное оборудование и выгорела электроника, а техника теперь нуждается в капитальном ремонте.

    Кроме того, удар пришелся и по другому цеху, где собирались корпуса для беспилотников и устанавливались двигатели.

    По данным Лебедева, вместе с оборудованием пострадали инженеры, включая иностранных специалистов. Расходные материалы и техника для производства также уничтожены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, одесское подполье пригрозило противодействовать французским военным на Украине. Подполье заявило о ликвидации боевиков под Николаевом. В Винницкой области атаковали учебный центр, где проходили подготовку украинские военные.

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    25 мая 2025, 05:36 • Новости дня
    Беспилотник упал во дворе многоквартирного дома в Тульской области

    Губернатор Миляев сообщил о последствиях БПЛА-налета на Тульскую область

    Беспилотник упал во дворе многоквартирного дома в Тульской области

    Tекст: Ирма Каплан

    Один дрон упал во дворе жилого дома, в некоторых домах повреждено остекление, рассказал о последствиях атаки БПЛА на Тульскую область губернатор Дмитрий Миляев.

    «Продолжается налет вражеских беспилотников на Тульскую область. Дежурные средства ПВО Минобороны России отражают воздушную атаку. В Туле беспилотник упал во дворе многоквартирного дома по улице Металлургов. Зафиксировано нарушение остекления трех многоквартирных домов», – сказано в его Telegram-канале.

    Миляев добавил, что пострадавших нет, а оперативные службы работают на местах.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вечером субботы с 20.00 до полуночи средства ПВО сбили над восемью регионами России 95 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны. Четыре из них – над Тульской областью.


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