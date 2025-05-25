В Тбилиси назвали провокацией осквернение флага России

WP назвала причины ухода Маска из активной политической деятельности

WP: Одержимость Маска политикой сменилась разочарованием

Tекст: Ирма Каплан

Маск в течение года активно участвовал в поддержке республиканцев, потратив не менее 288 млн долларов на выборы 2024 года и запустив масштабные реформы в госструктурах США. Он называл победу Трампа критически важной для страны и был готов к серьезным расходам ради «красной волны» на выборах, но теперь решил отойти от политики и не только ради Tesla и SpaceX, пишет Washington Post (WP).

Однако, после масштабных протестов против Маска и Tesla, а также резкой критики со стороны общественности и значительного падения прибыли компании, бизнесмен решил свернуть политическую деятельность и сосредоточиться на своих ключевых бизнесах. Маск признался, что не ожидал такой остроты реакции и обеспокоен безопасностью своей семьи. Его America PAC прекращает активную работу, а сам миллиардер заявил, что потратит на политику «значительно меньше», чем раньше.

«Его последняя одержимость сменилась разочарованием из-за личных издержек и трудностей в достижении результатов, сказали два человека, знакомые с его взглядами в последние месяцы», – сказано в статье.

По словам источников, Маск глубоко обеспокоен личной безопасностью себя и своей семьи. Он также не ожидал такого уровня негативной реакции в его адрес и против его компаний.

В этом году Tesla готовит запуск полностью автономного автомобиля, а SpaceX – очередной запуск ракеты Starship. Маск также намерен ускорить подготовку к отправке беспилотного флота на Марс в 2026 году.

Одновременно с этим, Национальное управление безопасности дорожного движения США запросило у Tesla разъяснения по поводу тестирования новой автопилотируемой техники на общественных дорогах.

По мнению сотрудников и наблюдателей, падение популярности Маска и его скандальные заявления негативно сказываются на продажах Tesla. В SpaceX Маск также хочет лично курировать проект Starship, чтобы ускорить подготовку к лунной миссии NASA и достичь своей главной цели – высадки на Марсе, пишет WP.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Илон Маск объявил о намерении уделять больше внимания своим компаниям после масштабного сбоя в соцсети X. До этого Маск заявил, что не видит оснований продолжать политические траты и намерен значительно уменьшить финансирование.

СМИ заметили, что имя Маска практически перестало звучать в новостях и публичных обсуждениях среди американских политиков.