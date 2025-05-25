Меня спрашивают: Горловка? Там опасно? В это время рядом гулко звучит разрыв. Ну вот, собственно, и ответ. А Горловка – это довольно большой город, несмотря на сбивающее с толку название, больше подходящее для села. И по нему постоянно стреляют.0 комментариев
В Тбилиси назвали провокацией осквернение флага России
Известные грузинские эксперты назвали «целенаправленной провокацией» осквернение флага России на музыкальном фестивале в Тбилиси, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Аналитик Заал Анджапаридзе заявил о «целенаправленной провокации» со стороны тех, кто не желает мира в стране.
По его словам, «эти люди используют любую возможность, чтобы граждане страны все время чувствовали опасность».
Другой аналитик Давид Чихелидзе назвал «перформанс» «враждебным актом» по отношению к собственнной стране.
«Это вред под вывеской патриотизма», – заявил этот эксперт.
По его словам, «те, кто встретил этот акт овацией, являются деградировавшими».
«Идиоты и слабоумные могли встретить этот акт как героический», – отметил он.
«Желаете войны? Отправляйтесь на Украину и воюйте там!» – заявил Давид Чихелидзе.
Военкор Юрий Котенок заявил, что осквернение российского флага грузинским певцом отражает устойчивую русофобию в грузинском обществе.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские правоохранительные органы дадут свою оценку перформансу с российским флагом, который произошел в Тбилиси.