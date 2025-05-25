Военкор назвал осквернение флага России следствием русофобии в Грузии

Tекст: Ольга Иванова

Военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале прокомментировал ситуацию с осквернением российского флага грузинским певцом Эрекле Гецадзе. Он выразил мнение, что такой поступок неудивителен и является закономерным результатом русофобских настроений в Грузии.

«Ныне волна русофобии несколько спала, но никуда не делась. Русофобия прочно угнездилась в грузинском обществе. Новая выходка – констатация, которая подтверждает общее правило», – написал Котенок.

Котенок также считает, что виновник должен быть привлечен к ответственности заочно. По словам военкора, русофобию в Грузии не только не сдерживают, но и используют во власти страны, а негатив в адрес России «брызжет ядом».

Мамука Пипия, секретарь грузинской партии «Солидарность во имя мира», заявил, что этот поступок является провокацией против России, передает РенТВ. Он добавил: «Мы будем лечить таких людей добровольно-принудительно. Мы и до него доберемся, мы его тоже вылечим. И заставим уважать и свой флаг, и флаг соседей, и заставим его целовать эти флаги».

Известный грузинский музыкант Темур Татарашвили признался, что даже не слышал о Гецадзе до этого инцидента, и отметил, что общество шокировано увиденным: «Это очень низко».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские правоохранительные органы дадут свою оценку перформансу с российским флагом, который произошел в Тбилиси.

Инцидент произошел на музыкальном фестивале Tbilisi Open Air. Грузинский исполнитель Эркеле Гецадзе во время своего выступления бросил на сцену флаг России, затем поднял его, положил в пакет и продемонстрировал жест, похожий на имитацию мочеиспускания на государственный символ России.