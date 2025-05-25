МИД осудил «безобразный акт» с флагом России на концерте в Грузии

Tекст: Ольга Иванова

Российские правоохранительные органы дадут свою оценку перформансу с российским флагом, который произошел в Тбилиси, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале. Захарова заявила: «Во-первых, флаг останется флагом, какой бы псих что бы с ним ни вытворял. Во-вторых, правоохранительные органы нашей страны дадут этому безобразному акту соответствующую оценку».

В своем комментарии Захарова также дала личную оценку инциденту, отметив, что подобные действия объясняются недостатком разума у исполнителя. Она добавила, что достойные потомки исторических личностей Грузии ассоциируют себя с российским триколором и сохраняют к нему уважение, в отличие от того, кто устроил данный перформанс.

Захарова напомнила, что грузин Мелитон Кантария вместе с Михаилом Егоровым водрузил советский флаг над Рейхстагом, подчеркнув историческую связь между народами. Она добавила, что Россия является продолжательницей этой общей страны.

Инцидент произошел на музыкальном фестивале Tbilisi Open Air. Грузинский исполнитель Эркеле Гецадзе во время своего выступления бросил на сцену флаг России, затем поднял его, положил в пакет и продемонстрировал жест, похожий на имитацию мочеиспускания на государственный символ России.

Напомним, с середины мая грузинские власти ввели ограничения на экспорт автомобилей в другие страны для россиян, подтвердили в МВД республики.

Также стало известно, что Банк Грузии установил новый лимит на оплату товаров для граждан России из-за санкций.