То, что для них было семейной драмой, для нас стало вопросом существования нашей страны и нашего народа. А вот по этому вопросу между тогдашним Гитлером и каким-нибудь сегодняшним Макроном нет принципиальных разногласий: разумеется, хорошо бы этих русских оттеснить куда-нибудь подальше – за Волгу, за Урал, в Сибирь.0 комментариев
Зурабишвили уличили в чудовищной неграмотности в публикации о «засильи русских в Грузии»
Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили в своем посте в социальных сетях о «засильи русских» в стране допустила примерно 20 орфографических ошибок, отмечают пользователи, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Да она насильно грузинка!»; «И эта женщина будет говорить нам о важности изучения грузинского языка?!»; «Это надо же умудриться допустить около 20 ошибок» – высказываются пользователи социальных сетей, предлагая Зурабишвили «отправиться на пенсию в родную ей Францию».
Зурабишвили, в частности, написала, что в супермаркетах в Тбилиси очень много продукции из России, поэтому без знания русского языка якобы ничего нельзя приобрести.
«Русские в барах, ресторанах, магазинах, – возмущается она. – Ведут себя, словно находятся в своей стране».