Европейские политики ведут себя так, как будто у России есть хоть какие-то основания их слушать. Европейские государства серьезно отстали от остального мира, и даже в случае восстановления отношений перед Россией встанет вопрос: что полезного для себя можно получить от Европы?2 комментария
Сайт «Русофобы» обновил список прозападных оппонентов России
В перечне на сайте «Русофобы» появились новые имена, среди которых представители башкирских националистов за рубежом и руководители организаций, признанных террористическими в России.
На сайте «Русофобы» опубликован свежий список лиц, которых создатели ресурса считают прозападными пропагандистами и соперниками российских властей.
В число новых фигурантов попали руководитель направления культурного развития комитета Башкирского национального движения за рубежом (организация признана экстремистской в РФ) Айгуль Гимранова-Лион, заместитель командира украинского вооруженного формирования «Легион Свобода России» (признан террористической организацией в РФ) по военно-гражданскому сотрудничеству Максимилиан Андронников.
В перечень также внесены модераторы уличных акций протеста, которые проходят в европейских странах, и люди, занимающиеся фальсификацией исторических событий на государственном обеспечении с Украины. Авторы сайта подчеркивают, что продолжают фиксировать появление новых фигур, связанных с антироссийской деятельностью в различных регионах мира.
Ранее инициативная группа из ветеранов СВО и патриотически настроенных россиян создала платформу «Русофобы», где размещаются данные об организациях и лицах, действующих против интересов России.
Сама платформа призвана информировать о персонажах и организациях, распространяющих негатив о России, а перечень лиц, которых относят к русофобам, расширили за счет оппозиционных деятелей, журналистов и представителей ряда антироссийских проектов.