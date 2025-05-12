Сайт «Русофобы» обновил список прозападных оппонентов России

Tекст: Ольга Иванова

На сайте «Русофобы» опубликован свежий список лиц, которых создатели ресурса считают прозападными пропагандистами и соперниками российских властей.

В число новых фигурантов попали руководитель направления культурного развития комитета Башкирского национального движения за рубежом (организация признана экстремистской в РФ) Айгуль Гимранова-Лион, заместитель командира украинского вооруженного формирования «Легион Свобода России» (признан террористической организацией в РФ) по военно-гражданскому сотрудничеству Максимилиан Андронников.

В перечень также внесены модераторы уличных акций протеста, которые проходят в европейских странах, и люди, занимающиеся фальсификацией исторических событий на государственном обеспечении с Украины. Авторы сайта подчеркивают, что продолжают фиксировать появление новых фигур, связанных с антироссийской деятельностью в различных регионах мира.

Ранее инициативная группа из ветеранов СВО и патриотически настроенных россиян создала платформу «Русофобы», где размещаются данные об организациях и лицах, действующих против интересов России.

Сама платформа призвана информировать о персонажах и организациях, распространяющих негатив о России, а перечень лиц, которых относят к русофобам, расширили за счет оппозиционных деятелей, журналистов и представителей ряда антироссийских проектов.