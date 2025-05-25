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    Как лишить Украину производства беспилотников
    Вертолет Путина оказался в эпицентре атаки беспилотников ВСУ в Курской области
    МИД осудил «безобразный акт» с флагом России на концерте в Грузии
    Степашин: Украина начала выползать из СССР одной из первых
    Из украинского плена возвращено 880 российских военных и 120 мирных граждан
    Эксперт: Россия уничтожает ключевые площадки сборки украинских дронов
    Названа вероятная площадка второго раунда переговоров России и Украины
    Молдавия экстрадировала в США грузинского неонациста «Командира Мясника»
    Медведев: Буферная зона займет почти всю Украину, если помощь Киеву продолжится
    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева «В окопах не так страшно, как в родной Горловке»

    Меня спрашивают: Горловка? Там опасно? В это время рядом гулко звучит разрыв. Ну вот, собственно, и ответ. А Горловка – это довольно большой город, несмотря на сбивающее с толку название, больше подходящее для села. И по нему постоянно стреляют.

    0 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Как выбрать правильные фильмы для школьников

    При выборе фильмов для школьной программы расходятся мнения педагогов и кинематографистов. Киношники лучше знают, какие фильмы «великие». Но они не понимают методов образования. А педагоги знают, как донести что-то школярам, но не являются специалистами в кино.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США оставляют балласт за бортом

    Казалось бы, в своих намерениях завершить русско-украинский конфликт Трамп должен был получить поддержку Европы. Однако Брюссель и лидеры ключевых стран – членов ЕС не желают заканчивать уже проигранную ими войну, потому что тогда за поражение нужно будет отвечать перед избирателями.

    15 комментариев
    25 мая 2025, 17:51 • Новости дня

    ПВО уничтожила беспилотник на окраине Обнинска в Калужской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    На территории вблизи Обнинска Калужской области силами ПВО был сбит беспилотный летательный аппарат, последствия для жителей и инфраструктуры отсутствуют, сообщает глава региона Владислав Шапша.

    Шапша в своем Telegram-канале отметил: «Силами ПВО на окраине Обнинска уничтожен БПЛА... По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет».

    Он уточнил, что на место происшествия выехала оперативная группа для детального обследования территории.

    В воскресенье Шапша сообщил, что над территорией Калужской области в течение ночи силами ПВО были уничтожены 14 БПЛА.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вечером субботы с 20.00 до полуночи средства ПВО сбили над восемью регионами России 95 украинских беспилотников самолетного типа.

    25 мая 2025, 12:31 • Новости дня
    Вертолет Путина оказался в эпицентре атаки беспилотников ВСУ в Курской области
    Вертолет Путина оказался в эпицентре атаки беспилотников ВСУ в Курской области
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во время визита президента Владимира Путина в Курскую область резко возросла интенсивность массированной атаки украинских беспилотников, которую удалось успешно отразить, сообщил командир дивизии ПВО Юрий Дашкин.

    По его словам, вертолет российского президента оказался в эпицентре отражения массированной атаки украинских беспилотников, передает ТАСС. Дашкин заявил, что в момент пролета борта с Верховным главнокомандующим над Курской областью интенсивность атаки значительно возросла.

    «Вертолет президента РФ был фактически в эпицентре отражения массированной атаки беспилотников противника. Интенсивность атаки во время пролета борта с Верховным главнокомандующим над территорией Курской области значительно возросла. Поэтому мы одновременно вели противовоздушный бой и обеспечивали безопасность в воздухе пролета вертолета президента», – подчеркнул Дашкин.

    Он добавил, что все воздушные цели были уничтожены, а атака беспилотников была полностью отражена благодаря слаженным действиям подразделений ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин приехал в Курскую область, где провел встречу с волонтерами гуманитарного штаба и региональными чиновниками. Глава государства уделил внимание общению с волонтерами, чтобы получить объективную информацию о ситуации в регионе. Кремль анонсировал поручения Путина по итогам поездки в Курскую область.

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    25 мая 2025, 14:08 • Новости дня
    Названа вероятная площадка второго раунда переговоров России и Украины

    ТАСС: Площадкой второго раунда переговоров России и Украины может стать Стамбул

    Названа вероятная площадка второго раунда переговоров России и Украины
    @ IMAGO/Turkish Foreign Affairs/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Стамбул может стать площадкой для второго раунда прямых переговоров России и Украины, сообщил источник.

    Источник уточнил, что Ватикан исключается из числа возможных мест встречи по ряду причин, включая логистические. «Самый вероятный вариант на текущий момент – Стамбул. О деталях должно быть скоро объявлено», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя инициативу Ватикана выступить в качестве площадки для следующих переговоров Москвы и Киева, призвалпредложил «не тратить умственные способности на проработку вариантов, которые не очень реалистичны», и назвал «немножко неэлегантным» вариант проведения встречи двух православных стран на католической земле.

    В пятницу агентство Bloomberg сообщило, что дипломаты стран ЕС обсуждают вероятность нового раунда переговоров между Россией и Украиной в конце мая с выбором площадки для встречи, включая Ватикан. В качестве одного из мест, куда могут быть перенесены переговоры, рассматривается Ватикан.

    Ранее сообщалось, что украинская сторона планирует обновить состав своей делегации для работы над меморандумом с Россией. Кремль пока не принял решения относительно возможной площадки для будущих переговоров, включая вариант с Ватиканом.

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    25 мая 2025, 14:20 • Видео
    Обама спас США от войны с Россией

    Как заявил бывший главный врач администрации президента США Ронни Джексон, экс-президенту Джо Байдену осталось жить 12-18 месяцев. Его диагноз скрывали, сейчас на этот счет начато расследование. Там есть, что расследовать: эта ситуация грозила миру ядерной войной.

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    24 мая 2025, 23:07 • Новости дня
    WP назвала причины ухода Маска из активной политической деятельности

    WP: Одержимость Маска политикой сменилась разочарованием

    WP назвала причины ухода Маска из активной политической деятельности
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский предприниматель Илон Маск решил прекратить активную политическую деятельность и поддержку президента США Дональда Трампа, чтобы уделить больше внимания развитию Tesla и SpaceX после ряда неудач, пишет WP.

    Маск в течение года активно участвовал в поддержке республиканцев, потратив не менее 288 млн долларов на выборы 2024 года и запустив масштабные реформы в госструктурах США. Он называл победу Трампа критически важной для страны и был готов к серьезным расходам ради «красной волны» на выборах, но теперь решил отойти от политики и не только ради Tesla и SpaceX, пишет Washington Post (WP).

    Однако, после масштабных протестов против Маска и Tesla, а также резкой критики со стороны общественности и значительного падения прибыли компании, бизнесмен решил свернуть политическую деятельность и сосредоточиться на своих ключевых бизнесах. Маск признался, что не ожидал такой остроты реакции и обеспокоен безопасностью своей семьи. Его America PAC прекращает активную работу, а сам миллиардер заявил, что потратит на политику «значительно меньше», чем раньше.

    «Его последняя одержимость сменилась разочарованием из-за личных издержек и трудностей в достижении результатов, сказали два человека, знакомые с его взглядами в последние месяцы», – сказано в статье.

    По словам источников, Маск глубоко обеспокоен личной безопасностью себя и своей семьи. Он также не ожидал такого уровня негативной реакции в его адрес и против его компаний.

    В этом году Tesla готовит запуск полностью автономного автомобиля, а SpaceX – очередной запуск ракеты Starship. Маск также намерен ускорить подготовку к отправке беспилотного флота на Марс в 2026 году.

    Одновременно с этим, Национальное управление безопасности дорожного движения США запросило у Tesla разъяснения по поводу тестирования новой автопилотируемой техники на общественных дорогах.

    По мнению сотрудников и наблюдателей, падение популярности Маска и его скандальные заявления негативно сказываются на продажах Tesla. В SpaceX Маск также хочет лично курировать проект Starship, чтобы ускорить подготовку к лунной миссии NASA и достичь своей главной цели – высадки на Марсе, пишет WP.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Илон Маск объявил о намерении уделять больше внимания своим компаниям после масштабного сбоя в соцсети X. До этого Маск заявил, что не видит оснований продолжать политические траты и намерен значительно уменьшить финансирование.

    СМИ заметили, что имя Маска практически перестало звучать в новостях и публичных обсуждениях среди американских политиков.

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    25 мая 2025, 11:20 • Новости дня
    Полиция Петербурга задержала пятерых мужчин за стрельбу по прохожим

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На улице Академика Байкова в Петербурге пятеро мужчин, четверо из которых ранее судимы, были задержаны после стрельбы по прохожим из окна жилого дома.

    Стрельба по прохожим из окна квартиры на улице Академика Байкова в Петербурге произошла 23 мая, передает 78.ru. В полицию обратилась местная жительница, заявившая, что в нее стреляли из окна дома номер девять.

    На вызов прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые задержали пятерых мужчин. По данным полиции, четверо из задержанных ранее имели судимости.

    При осмотре квартиры был найден пневматический пистолет, который находился под кроватью. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет завершил расследование дела о стрельбе в университете Перми. В Москве заметили свадебный кортеж, участники которого открыли стрельбу. В столице неизвестные обстреляли пассажирский автобус.

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    25 мая 2025, 08:44 • Новости дня
    Назван наиболее успешный участок фронта в зоне СВО

    Марочко назвал южно-донецкое направление самым успешным фронтом

    Назван наиболее успешный участок фронта в зоне СВО
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    За последнюю неделю подразделения российской армии освободили пять населенных пунктов на южно-донецком направлении, приблизившись к границе с Днепропетровской областью, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, российская армия достигла наибольших успехов на южно-донецком направлении за минувшую неделю, передает ТАСС. По сведениям Марочко, бойцы освободили здесь пять населенных пунктов, что было подтверждено сводками Министерства обороны России.

    «Более того, на некоторых участках местности мы вплотную приблизились к границе с Днепропетровской областью, на некоторых – практически соединили наши войска с Запорожской областью», – заявил Марочко.

    Эксперт также подчеркнул, что стык Запорожской области и ДНР остается зоной наиболее интенсивных боевых действий, где динамика событий сохраняет наибольшие темпы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дронщики российского спецназа заставили бойцов ВСУ бежать с позиций под Красноармейском. Военнослужащим ВС России передали две тысячи дронов «Гепард» с защитой от радиоэлектронной борьбы. ВС России испытали новый FPV-дрон-трансформер «Вобла» против украинских военных.

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    25 мая 2025, 15:26 • Новости дня
    МИД осудил «безобразный акт» с флагом России на концерте в Грузии
    МИД осудил «безобразный акт» с флагом России на концерте в Грузии
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские власти пообещали провести разбирательство по поводу инцидента с российским триколором, произошедшего в столице Грузии.

    Российские правоохранительные органы дадут свою оценку перформансу с российским флагом, который произошел в Тбилиси, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале. Захарова заявила: «Во-первых, флаг останется флагом, какой бы псих что бы с ним ни вытворял. Во-вторых, правоохранительные органы нашей страны дадут этому безобразному акту соответствующую оценку».

    В своем комментарии Захарова также дала личную оценку инциденту, отметив, что подобные действия объясняются недостатком разума у исполнителя. Она добавила, что достойные потомки исторических личностей Грузии ассоциируют себя с российским триколором и сохраняют к нему уважение, в отличие от того, кто устроил данный перформанс.

    Захарова напомнила, что грузин Мелитон Кантария вместе с Михаилом Егоровым водрузил советский флаг над Рейхстагом, подчеркнув историческую связь между народами. Она добавила, что Россия является продолжательницей этой общей страны.

    Инцидент произошел на музыкальном фестивале Tbilisi Open Air. Грузинский исполнитель Эркеле Гецадзе во время своего выступления бросил на сцену флаг России, затем поднял его, положил в пакет и продемонстрировал жест, похожий на имитацию мочеиспускания на государственный символ России.

    Напомним, газета ВЗГЛЯД сообщала, что грузинский оппозиционный телеканал «Мтавари» («Главный») радикального оппозиционера Николоза Гварамии, который ранее предлагал мочиться в поставляемое в Россию вино, должен был закрыться 1 мая.

    Кроме того, экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили в своем посте в социальных сетях о «засильи русских» в стране допустила примерно 20 орфографических ошибок.

    Также в перечне на сайте «Русофобы» появились новые имена, среди которых представители башкирских националистов за рубежом и руководители организаций, признанных террористическими в России.

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    25 мая 2025, 11:31 • Новости дня
    Названа боевая задача группировки войск «Север» после освобождения Курской области

    Группировка войск «Север» после освобождения Курской области приступила к созданию зоны безопасности на границе России

    Названа боевая задача группировки войск «Север» после освобождения Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Подразделения российской группировки войск «Север» выполняют задачу по созданию зоны безопасности вдоль государственной границы, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Север» Ярослав Якимкин.

    «После освобождения от противника Курской области подразделения российской группировки войск выполняют боевую задачу по созданию зоны безопасности вдоль государственной границы Российской Федерации», – приводит его слова Telegram-канал Минобороны.

    Он отметил, что за последнюю неделю были освобождены населенные пункты Марьино и Локня в Сумской области, а также российские войска значительно продвинулись в районе города Волчанска в Харьковской области. По его словам, продвижение продолжается ежедневно.

    Основная цель действий – оттеснение противника от границы и формирование «санитарной зоны» для обеспечения безопасности мирного населения приграничных областей России.

    Напомним, президент Владимир Путин заявил, что российские военные сосредоточили усилия на создании буферной зоны безопасности вдоль всей границы с Украиной.

    В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что детали о глубине буферной зоны на границе с Украиной относятся к военной специфике.

    Ранее зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий отмечал, что буферная зона для недопущения обстрелов со стороны ВСУ должна доходить до Конотопа в Сумской области.

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    25 мая 2025, 11:37 • Новости дня
    Степашин: Украина начала выползать из СССР одной из первых
    Степашин: Украина начала выползать из СССР одной из первых
    @ Клинченко Борис/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель Ассоциации юристов России, бывший председатель правительства РФ Сергей Степашин напомнил, что Украина одной из первых начала выходить из состава СССР, особенно после событий, связанных с ГКЧП.

    Степашин заявил, что Украина была одной из первых республик, которые начали выход из состава СССР, передает РИА «Новости». По его словам, с юридической точки зрения советник президента Антон Кобяков прав, говоря о том, что Советский Союз юридически еще существует, поскольку процедура роспуска Союза была нарушена.

    Степашин отметил: «Украина была одной из первых, кто начал потихонечку выползать из Союза, особенно после ГКЧП». Он подчеркнул, что знает об этом, поскольку в тот период находился во власти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советник президента России Антон Кобяков заявил, что процедура роспуска СССР в 1991 году была нарушена, поэтому Советский Союз до сих пор юридически существует. Депутаты Госдумы намерены инициировать расследование законности роспуска и установить юридический статус СССР.

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    25 мая 2025, 14:34 • Новости дня
    Эксперт: Россия уничтожает ключевые площадки сборки украинских дронов

    Военный эксперт Кнутов: Россия уничтожает ключевые площадки сборки украинских дронов

    Эксперт: Россия уничтожает ключевые площадки сборки украинских дронов
    @ Christophe Gateau/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Украина привозит детали для БПЛА самолетного типа из Америки, Европы и Азии, а затем рассредоточивает сборку, чтобы России было труднее отслеживать и атаковать производственные площадки, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее российские силы атаковали завод «Антонов» в Киеве, где собираются ударные дроны.

    «В конце прошлого года Владимир Зеленский заявил о планах произвести 30 тыс. беспилотников самолетного типа и три тысячи дронов-ракет. Конечно, под производством имеется в виду сборка из конструкторов, которые поступают из-за рубежа», – пояснил Юрий Кнутов, военный эксперт, историк войск ПВО.

    «Детали приходят в ящиках и зачастую собираются в мелких мастерских, рассредоточенных по большим территориям, а затем готовые дроны развозятся по войскам. Это производство непросто отследить, к тому же далеко не всегда целесообразно тратить, например, ракету «Искандера» на уничтожение отдельного гаража. Украинцы это понимают, потому применяют такие схемы», – продолжил эксперт.

    «Причем компоненты привозятся любыми способами и отовсюду. Я лично изучал дрон «Лелека-100», который Украина позиционирует как свою разработку. Там на всех деталях, то есть примерно через каждые 15 см, написано «Made in USA» или указана какая-то европейская страна, если речь идет об электронике. Частично также запчасти привозятся из Канады, а двигатели применяют китайские», – детализировал он.

    «В итоге Украина получила довольно много БПЛА самолетного типа дальнего действия. Тем не менее их массовость обеспечивается во многом за счет именно таких крупных сборочных площадок, как «Антонов» в Киеве. Поэтому мы наносим выборочные, но значительные удары по таким объектам. Замечу, что одновременно мы бьем и по центрам радиотехнической продукции, уничтожая производство в комплексе», – указал спикер.

    Ранее Минобороны в своем Telegram-канале сообщило о массированном ударе высокоточным оружием морского, воздушного, наземного базирования и БПЛА по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Предприятия выпускают для ВСУ компоненты ракетного оружия, радиоэлектронику, взрывчатые вещества, ракетное топливо и ударные БПЛА. Также Россия ударила по центрам радиотехнической разведки и спутниковой связи.

    Военкоры пишут об ударах по военным объектам, в том числе о пожаре на киевском предприятии «Антонов», входящем в структуру «Укроборонпрома». В советское время это было крупнейшее авиационное предприятие, где производили самолеты. Сейчас там активно выпускают дроны, которые используются для атак по России, сообщает Telegram-канал Shot.

    «Противник заявляет, что этой ночью по целям на территории Украины было запущено суммарно 250 дальнобойных дронов-камикадзе («Герани» и прочее) и 14 тактических баллистических ракет («Искандер»), – пишет Telegram-канал «Повернутые на войне». По данным СМИ, атака продолжалась более шести часов. В Киеве прогремело несколько сот взрывов, в некоторых местах возникли пожары.

    Ранее эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов объяснил газете ВЗГЛЯД способность ВСУ совершать массированные налеты беспилотниками.

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    24 мая 2025, 20:16 • Новости дня
    Трамп: Военные США учатся на примере конфликта на Украине

    Трамп сообщил о прекращении попыток навязывать демократию силой армии США

    Tекст: Вера Басилая

    Американские военные больше не будут участвовать в распространении демократии силой, США анализируют новые методы ведения конфликтов на примере спецоперации на Украине, заявил президент США Дональд Трамп.

    По словам президента США, американская армия изучает новые способы ведения конфликтов на примере ситуации на Украине, передает РИА «Новости».

    Трамп заявил, что военные США анализируют этот опыт, поскольку сталкиваются с ранее неизвестными формами борьбы, включая использование дронов.

    «Мы видим другие формы ведения борьбы. Дроны, бьющие с высокой точностью на высокой скорости. Мы никогда не видели подобного, и мы учимся на этом», – отметил Трамп на церемонии в академии Вест-Пойнт.

    По словам Трампа, после его возвращения в Белый дом американскую армию вновь начали уважать в мире. Он подчеркнул, что США не будут больше пытаться распространять демократию силой оружия.

    Трамп добавил, что задача вооруженных сил США – не культурная трансформация других стран и не навязывание демократии, а обеспечение военного превосходства и уничтожение угроз для Соединенных Штатов.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что США наращивают серийное производство гиперзвуковых ракет. Он также заявил, что чертежи этих ракет были похищены Россией в годы президентства Барака Обамы.

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    24 мая 2025, 20:38 • Новости дня
    Стало известно о планах Европы купить вооружения у США для Украины

    Bloomberg: Европа не может обеспечить поставки вооружений Киеву без США

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские государства рассматривают возможность закупки крупных партий вооружения у США для продолжения поддержки Киева в условиях истощения собственных запасов и производственных ограничений, сообщает Bloomberg.

    По данным Bloomberg, европейские страны заинтересованы в закупке вооружений у США для дальнейшей передачи их Украине, передает ТАСС.

    Эксперты заявляют, что у Европы нет ни достаточных арсеналов, ни возможностей для масштабного производства оружия, чтобы самостоятельно продолжать снабжать Киев.

    Рассматривается вариант закупки американских систем вооружений европейскими государствами, после чего эти вооружения будут направляться на Украину. Такой шаг обсуждается на случай, если администрация Дональда Трампа откажется напрямую поддерживать Киев.

    По оценкам экспертов, военная помощь, выделенная предыдущим президентом Джо Байденом, может закончиться уже летом этого года, и восполнить этот дефицит Западу будет непросто.

    Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил французскому журналу Le Point, что в Киеве обеспокоены возможным прекращением американской поддержки.

    Министр финансов Украины Сергей Марченко предложил европейским странам напрямую финансировать Вооруженные силы Украины.

    До этого Евросоюз решил выделить Киеву финансирование на оружие и снаряды до конца года за счет средств от замороженных российских активов.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что поставки вооружения Киеву не были прекращены, но решения о новых пакетах помощи пока не принято.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в случае временного прекращения огня на Украине поставки вооружений Киеву должны прекратиться.

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    25 мая 2025, 08:58 • Новости дня
    Названы сроки высадки человека на Марс

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Первый пилотируемый полет с высадкой человека на Марсе может состояться в конце 2030-х годов благодаря реализации долгосрочных космических программ, рассказал летчик-космонавт, Герой РФ Антон Шкаплеров, выразив уверенность, что человек сможет выдержать такой полет.

    По его словам, первая высадка человека на Марс запланирована на конец 2030-х годов, сообщает ТАСС. Шкаплеров подчеркнул, что хотя официальные планы существуют на 2030-е годы, он лично считает более реалистичным сроком конец десятилетия или начало 2040-х.

    Шкаплеров уточнил, что в настоящее время Роскосмос и другие международные космические агентства реализуют долгосрочные программы, предполагающие продолжение освоения Луны, после чего следующей целью станет Марс. По его словам, последовательность этапов освоения космоса уже определена.

    Космонавт выразил уверенность, что человеческий организм способен выдержать длительный полет к Красной планете. При этом он особо отметил, что основной проблемой остается необходимость защиты человека в условиях открытого космоса – без специального скафандра и защитной одежды пребывание невозможно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин рассказал о планах страны по освоению дальнего космоса, включая Луну и Марс. Президент Путин считает, что отправка экспедиций на Марс является грандиозной задачей, но требует решения множества вопросов. Президент Российской академии наук Геннадий Красников заявил, что продолжительный перелет к Марсу может представлять серьезную угрозу для здоровья космонавтов из-за воздействия тяжелых заряженных частиц в открытом космосе.

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    25 мая 2025, 12:32 • Новости дня
    Молдавия экстрадировала в США грузинского неонациста «Командира Мясника»
    Молдавия экстрадировала в США грузинского неонациста «Командира Мясника»
    @ dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Гражданин Грузии Михаил Чхикишвили, также известный как «Командир Мясник», обвиняется в подстрекательстве к терактам после задержания и экстрадиции в США из Молдавии.

    Лидер неонацистской организации «Культ убийств маньяков» Михаил Чхиквишвили был экстрадирован из Молдавии в США. По версии прокуратуры, с 2022 года он руководил экстремистской группой, распространявшей призывы к насилию через Telegram и манифест «Справочник ненавистника». Чхиквишвили, также известный как «Командир Мясник», подозревается в подстрекательстве к преступлениям на почве ненависти, включая попытку отравления детей из числа евреев и представителей расовых меньшинств, передает NBC NEWS.

    Один из инцидентов связан с попыткой убедить федерального агента под прикрытием переодеться в Санта-Клауса и раздавать отравленные конфеты детям. Прокуроры отметили, что деятельность группировки могла вдохновить на массовое убийство в школе Нэшвилла, где погиб подросток.

    На суде в Бруклине Чхиквишвили не признал себя виновным. Его адвокат Сэмюэль Грегори ходатайствовал о психиатрической экспертизе для обвиняемого вследствие риска суицида, но пока комментариев не давал.

    В апреле прошлого года сотрудники ФСБ совместно с МВД Крыма задержали 12 членов межрегиональной неонацистской структуры «Белая масть», действовавших на полуострове.

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    25 мая 2025, 06:21 • Новости дня
    На осквернившего георгиевскую ленту стримера завели уголовное дело
    На осквернившего георгиевскую ленту стримера завели уголовное дело
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    В преддверии Дня Победы правоохранители обнаружили видео, на котором мужчина в прямом эфире онлайн-трансляции плюнул в георгиевскую ленту несколько раз, за осквернение символа воинской славы против стримера возбудили уголовное дело.

    Уголовное дело возбудили против стримера, который прямо во время трансляции на YouTube осквернил символ воинской славы страны – георгиевскую ленту, передает РИА« Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

     «Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, совершенное публично)», – сказал информатор.

    По предварительным данным, инцидент произошел накануне Дня Победы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Берне осудили мужчину, который во время пробежки выразил протест против нейтралитета Швейцарии по украинскому конфликту, плюнув на табличку консульства России.

    Коментарии (5)
    25 мая 2025, 06:09 • Новости дня
    Посол Келин назвал отличительную черту британской дипломатии

    Посол Келин: В Лондоне разучились разговаривать без ультиматумов

    Посол Келин назвал отличительную черту британской дипломатии
    @ Julia Kilian/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Ультимативная дипломатия стала новой реальностью в отношениях России и Британии, отметил российский посол в Лондоне Андрей Келин.

    Дипломаты Великобритании все чаще используют ультимативный тон в переговорах, что стали замечать представители внешнеполитических ведомств других стран.

    «За последние три года я здесь выслушал очень много ультиматумов, особенно в Форин-офисе (британский МИД – прим. ВЗГЛЯД). Складывается ощущение, что в Лондоне по-другому разучились разговаривать. И должен сказать, что на это жалуются и некоторые другие послы в Лондоне», – рассказал он РИА «Новости».

    По словам Келина, который прокомментировал требования Лондона о безоговорочном прекращении огня на фоне переговоров России и Украины, подобный тон имеет теперь британская дипломатия.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, поддержка Лондона усиливает воинственный настрой Владимира Зеленского и его ощущение безнаказанности.

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