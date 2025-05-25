Губернатор сообщил о 14 сбитых за ночь БПЛА над Калужской областью

Губернатор Шапша: Ночью на территории региона были уничтожены 14 БПЛА

Tекст: Ирма Каплан

«Силами ПВО ночью 25 мая на территории региона были уничтожены 14 БПЛА. Два БПЛА уничтожены на окраине Обнинска, три БПЛА на территории Сухиничского района, пять БПЛА на территории Тарусского района, один БПЛА на территории Боровского района и три БПЛА на территории Малоярославецкого района», – сообщил Шапша в Telegram-канале.

По его словам, пострадавших и разрушений, предварительно, нет. На местах работают опергруппы.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вечером субботы с 20.00 до полуночи средства ПВО сбили над восемью регионами России 95 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны.

В Тульской области один из дронов упал во дворе жилого дома, в некоторых домах повреждено остекление.