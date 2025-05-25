При выборе фильмов для школьной программы расходятся мнения педагогов и кинематографистов. Киношники лучше знают, какие фильмы «великие». Но они не понимают методов образования. А педагоги знают, как донести что-то школярам, но не являются специалистами в кино.7 комментариев
Губернатор сообщил о 14 сбитых за ночь БПЛА над Калужской областью
Губернатор Шапша: Ночью на территории региона были уничтожены 14 БПЛА
Над территорией Калужской области в течение ночи силами ПВО были уничтожены 14 БПЛА, сообщил губернатор Владислав Шапша.
«Силами ПВО ночью 25 мая на территории региона были уничтожены 14 БПЛА. Два БПЛА уничтожены на окраине Обнинска, три БПЛА на территории Сухиничского района, пять БПЛА на территории Тарусского района, один БПЛА на территории Боровского района и три БПЛА на территории Малоярославецкого района», – сообщил Шапша в Telegram-канале.
По его словам, пострадавших и разрушений, предварительно, нет. На местах работают опергруппы.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вечером субботы с 20.00 до полуночи средства ПВО сбили над восемью регионами России 95 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны.
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