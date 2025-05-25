Беспилотник упал во дворе многоквартирного дома в Тульской области

Губернатор Миляев сообщил о последствиях БПЛА-налета на Тульскую область

Tекст: Ирма Каплан

«Продолжается налет вражеских беспилотников на Тульскую область. Дежурные средства ПВО Минобороны России отражают воздушную атаку. В Туле беспилотник упал во дворе многоквартирного дома по улице Металлургов. Зафиксировано нарушение остекления трех многоквартирных домов», – сказано в его Telegram-канале.

Миляев добавил, что пострадавших нет, а оперативные службы работают на местах.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вечером субботы с 20.00 до полуночи средства ПВО сбили над восемью регионами России 95 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны. Четыре из них – над Тульской областью.



