Меня спрашивают: Горловка? Там опасно? В это время рядом гулко звучит разрыв. Ну вот, собственно, и ответ. А Горловка – это довольно большой город, несмотря на сбивающее с толку название, больше подходящее для села. И по нему постоянно стреляют.0 комментариев
Алиев пообещал продолжить оказывать гуманитарную помощь Украине
Алиев: Баку продолжит оказывать гуманитарную помощь Киеву
Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с главой украинского МИД Андреем Сибигой в Баку подтвердил, что республика продолжит гуманитарную помощь Украине.
Как сообщила пресс-служба Алиева, Сибига поблагодарил Азербайджан за уже оказанную поддержку, отметив важность совместных проектов на украинской территории, передает ТАСС.
Алиев подчеркнул, что гуманитарная помощь будет предоставляться и в дальнейшем, подчеркнули в пресс-службе президента. В ходе переговоров стороны также отметили, что продолжают поддерживать территориальную целостность и суверенитет друг друга.
В сообщении пресс-службы говорится, что также обсуждались перспективы двустороннего сотрудничества в таких областях, как энергетика, возобновляемые источники энергии, транспорт, торговля и сельское хозяйство.
В феврале Алиев поручил направить 1 млн долларов на закупку азербайджанского электрооборудования для Украины в качестве гуманитарной помощи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Всемирном экономическом форуме в Давосе состоялась встреча Алиева и Владимира Зеленского.