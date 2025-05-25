Алиев пообещал продолжить оказывать гуманитарную помощь Украине

Алиев: Баку продолжит оказывать гуманитарную помощь Киеву

Tекст: Дарья Григоренко

Как сообщила пресс-служба Алиева, Сибига поблагодарил Азербайджан за уже оказанную поддержку, отметив важность совместных проектов на украинской территории, передает ТАСС.

Алиев подчеркнул, что гуманитарная помощь будет предоставляться и в дальнейшем, подчеркнули в пресс-службе президента. В ходе переговоров стороны также отметили, что продолжают поддерживать территориальную целостность и суверенитет друг друга.

В сообщении пресс-службы говорится, что также обсуждались перспективы двустороннего сотрудничества в таких областях, как энергетика, возобновляемые источники энергии, транспорт, торговля и сельское хозяйство.

В феврале Алиев поручил направить 1 млн долларов на закупку азербайджанского электрооборудования для Украины в качестве гуманитарной помощи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Всемирном экономическом форуме в Давосе состоялась встреча Алиева и Владимира Зеленского.