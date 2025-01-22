Длительное время в нашем Отечестве звучала риторика «мы не такие, как они», ибо, дескать, у нас всё в порядке с традиционными ценностями. А вот теперь наступает момент испытания на прочность. «Они» вдруг отказались быть такими, про которых мы говорили «мы не такие».2 комментария
Алиев и Зеленский провели встречу на форуме в Давосе
На Всемирном экономическом форуме в Давосе состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и Владимира Зеленского, сообщается на сайте главы Азербайджана.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Всемирного экономического форума в Давосе, передает ТАСС.
Встреча состоялась по инициативе украинской стороны и включала обсуждение различных аспектов двустороннего сотрудничества.
Стороны обсудили развитие связей между Азербайджаном и Украиной в таких сферах, как политика, экономика и гуманитарная помощь. Кроме того, значительное внимание было уделено сотрудничеству в энергетической области и вопросам региональной безопасности.
Ранее Владимир Зеленский прибыл на форум в Давос на военном вертолете и потребовал от Европы финансировать миллионную армию Украины.