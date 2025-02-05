Выделение многонационального и многоконфессионального характера России никак не подчеркивает ее уникальность или какие-либо конкурентные преимущества. В одной системе оценок это выглядит очевидной констатацией факта, характерного для всех государств, а в других системах – весьма спорным и неочевидным утверждением.4 комментария
Алиев выделил 1 млн долларов на помощь Украине
Президент Азербайджана Алиев выделил 1 млн долларов для гуманитарной помощи Украине
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил направить 1 млн долларов на закупку азербайджанского электрооборудования для Украины в качестве гуманитарной помощи.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев распоряжением выделил министерству энергетики страны 1 млн долларов для оказания гуманитарной помощи Украине, пишет ТАСС.
В документе указано, что эти средства предназначены для закупки и отправки на Украину электрооборудования, произведенного в Азербайджане.
Ранее, в июле 2023 года, президент Алиев уже поддерживал Украину, выделив министерству энергетики 7,6 млн долларов в манатном эквиваленте. Эти средства также были направлены на закупку электрооборудования для Украины. В результате пять отдельных партий гуманитарной помощи были отправлены, включая более 3,3 млн метров электрокабелей и проводов, а также 72 трансформатора и комплектные трансформаторные пункты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Всемирном экономическом форуме в Давосе состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и Владимира Зеленского.