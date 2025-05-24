При выборе фильмов для школьной программы радикально расходятся мнения педагогов и кинематографистов. Киношники лучше знают, какие фильмы «великие», а какие – конъюнктура и шлак. Но они не понимают сути и методов образования. А педагоги лучше знают, как донести что-то школярам, но не являются специалистами в кино. Детей, разумеется, вообще не спрашивают.3 комментария
ПВО сбила три беспилотника над Курской и Белгородской областями
ПВО уничтожила три украинских дрона в Курской и Белгородской областях
В течение двух часов средства ПВО сбили три беспилотника самолетного типа, два из которых были обнаружены над Курской областью, а один – над Белгородской, сообщило Министерство обороны России.
Как сообщается в Telegram-канале Минобороны, с 16.20 до 18.20 по московскому времени дежурные подразделения ПВО уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Два из них были сбиты над территорией Курской области, третий – над Белгородской областью.
Ранее системы ПВО уничтожили два украинских дрона над Крымом и Курской областью. До этого пять украинских беспилотников были сбиты над Тверской областью.
За полчаса десять самолетных дронов с Украины были уничтожены над Белгородской областью.