ПВО сбила три беспилотника над Курской и Белгородской областями

ПВО уничтожила три украинских дрона в Курской и Белгородской областях

Tекст: Вера Басилая

Как сообщается в Telegram-канале Минобороны, с 16.20 до 18.20 по московскому времени дежурные подразделения ПВО уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Два из них были сбиты над территорией Курской области, третий – над Белгородской областью.

Ранее системы ПВО уничтожили два украинских дрона над Крымом и Курской областью. До этого пять украинских беспилотников были сбиты над Тверской областью.

За полчаса десять самолетных дронов с Украины были уничтожены над Белгородской областью.