При выборе фильмов для школьной программы радикально расходятся мнения педагогов и кинематографистов. Киношники лучше знают, какие фильмы «великие», а какие – конъюнктура и шлак. Но они не понимают сути и методов образования. А педагоги лучше знают, как донести что-то школярам, но не являются специалистами в кино. Детей, разумеется, вообще не спрашивают.0 комментариев
Система ПВО в течение часа уничтожила пять дронов ВСУ над Тверской областью
В течение одного часа над Тверской областью были сбиты пять беспилотников самолетного типа, запущенных с Украины, сообщает Минобороны.
В Telegram-канале ведомства указано, что за час дежурные средства противовоздушной обороны России уничтожили пять украинских беспилотников самолетного типа над Тверской областью. Инцидент произошел утром в период с 08.30 до 09.30 по московскому времени.
Ранее утром в течение получаса системы ПВО уничтожили десять украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской областью.
Напомним, российские средства противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. В Тульской области обломки беспилотника повредили газопровод.