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    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Как кино попасть в школу

    При выборе фильмов для школьной программы радикально расходятся мнения педагогов и кинематографистов. Киношники лучше знают, какие фильмы «великие», а какие – конъюнктура и шлак. Но они не понимают сути и методов образования. А педагоги лучше знают, как донести что-то школярам, но не являются специалистами в кино. Детей, разумеется, вообще не спрашивают.

    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США оставляют балласт за бортом

    Казалось бы, в своих намерениях завершить русско-украинский конфликт Трамп должен был получить поддержку Европы. Однако Брюссель и лидеры ключевых стран – членов ЕС не желают заканчивать уже проигранную ими войну, потому что тогда за поражение нужно будет отвечать перед избирателями.

    12 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Зачем украинцы поджигают Европу

    Те, кто стоит за провокациями в различных странах Европы, стремятся убедить людей, что виновники всех их проблем и неприятностей – русские, цель которых испортить жизнь европейцам. Миф о сотнях русских диверсантов продвигается европейскими политиками без особой заботы о правдоподобии.

    5 комментариев
    24 мая 2025, 18:03 • Новости дня

    ПВО уничтожила два дрона над Крымом и Курской областью

    Силы ПВО сбили украинские беспилотники над Курской областью и Крымом

    Tекст: Вера Басилая

    Средства российской противовоздушной обороны ликвидировали два беспилотника самолетного типа над Крымом и Курской областью, сообщило Министерство обороны России.

    Дежурные расчеты противовоздушной обороны с 13.30 до 14.50 мск уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Один из аппаратов был сбит над территорией Курской области, второй – над Республикой Крым.

    Ранее система ПВО уничтожила пять дронов ВСУ над Тверской областью.

    Утром в субботу в течение получаса системы ПВО уничтожили десять украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской областью.

    Напомним, российские средства противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

    23 мая 2025, 19:12 • Новости дня
    МИД: Россия ответит на атаку украинских БПЛА ударами по военным целям

    МИД: Россия «даст адекватный ответ» на массовую атаку украинских БПЛА

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российский МИД распространил заявление в связи резким ростом числа атак украинских беспилотников и ракет по гражданским объектам в разных регионах страны, включая Москву. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что Россия даст адекватный ответ на массированные террористические атаки, но, в отличие от украинской стороны, в качестве целей будут выбираться исключительно военные объекты и предприятия ВПК.

    В документе МИД России сообщает, что с 20 по 23 мая зафиксировано 788 атак беспилотников самолетного типа и ракет западного производства по территории России, причем вне зоны спецоперации. По информации ведомства, российская ПВО уничтожила 776 целей, но 12 беспилотников нанесли удары.

    В результате атак погибли и пострадали мирные жители. В Пантелеймоновке в ДНР ранены восемь человек, а в Запорожской области погибла девушка 1990 года рождения и получили ранения четверо детей. В Липецкой области восемь человек пострадали после падения сбитого дрона, а в Курской области в результате ракетных ударов пострадали люди, среди них двое детей.

    В сообщении МИД подчеркивается: «Россия даст адекватный ответ на массированные террористические атаки со стороны киевского режима. В отличие от украинской стороны, в качестве целей будут выбираться исключительно военные объекты и предприятия военно-промышленного комплекса».

    Также министерство напомнило, что президент России принял решение о создании полосы безопасности на сопредельной территории для минимизации угрозы атак.

    МИД считает, что эскалация со стороны ВСУ связана с попытками сорвать процесс возобновившихся при содействии США переговоров между Россией и Украиной и не допустить реализации первых договоренностей по обмену военнопленными, достигнутых в Стамбуле 16 мая.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона не прекращает атаки на гражданские объекты, но средства ПВО эффективно ей противостоят.

    В последние дни киевский режим совершил несколько массированных атак дронами по территории России.  За последние сутки российские силы ПВО уничтожили 112 украинских БПЛА, значительная часть которых была ликвидирована в воздушном пространстве Московской области. 

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    24 мая 2025, 12:24 • Новости дня
    ПВО России сбила украинский МиГ-29
    ПВО России сбила украинский МиГ-29
    @ Air Force Command of Ukraine's Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Российская противовоздушная оборона за сутки уничтожила самолет МиГ-29 воздушных сил Украины и более сотни беспилотников, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что российские средства ПВО за последние сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, а также уничтожили три управляемые авиабомбы JDAM и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США.

    В сообщении российского Министерства обороны отмечается, что за тот же период были также уничтожены 174 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

    В апреле Киев сообщил о крушении своего истребителя F-16 в Сумской области. Минобороны России сообщило, что самолет был сбит российской ПВО. По данным западных СМИ, по истребителю выпустили три ракеты.

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    24 мая 2025, 14:20 • Видео
    Павел Дуров против Франции

    Павел Дуров обвинил власти Франции в давлении и в желании повлиять на результат выборов в Молдавии и Румынии. Румынии, где только что закончилась президентская кампания, это признание грозит беспорядками. Но почему Дуров пошел против французских властей, от которых зависит?

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    24 мая 2025, 16:58 • Новости дня
    ВС России нанесли удары по контейнеровозу с катерами и БПЛА в порту Одессы

    Минобороны сообщило об ударе «Искандером» по контейнеровозу с военными грузами в порту Одессы

    ВС России нанесли удары по контейнеровозу с катерами и БПЛА в порту Одессы
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В результате удара ракетами «Искандер» по контейнеровозу и складу в порту Одессы произошла детонация и крупный пожар среди военных грузов, на борту судна находились безэкипажные катера, сообщило Министерство обороны России.

    Как сообщается в Telegram-канале Минобороны, 23 мая расчетами ОТРК «Искандер» был нанесен групповой ракетный удар по контейнеровозу, доставлявшему военное имущество в порт Одесса. Удар также пришелся по складу контейнеров, располагавшемуся в порту.

    По данным оборонного ведомства, на пораженном судне находилось около ста контейнеров с военными грузами, включая безэкипажные катера, беспилотные летательные аппараты и боеприпасы. В результате ракетного удара последовала вторичная детонация выгруженных на причал боеприпасов и контейнеров.

    Огневое поражение привело к возникновению сильного пожара на территории порта.

    Ранее украинские СМИ сообщали, что 23 мая в городе Одессе на Украине произошли несколько взрывов.

    Минобороны в субботу заявило, что российские войска нанесли удары по центру спецопераций и авиации СБУ, а также складам боеприпасов и пунктам дислокации ВСУ.

    Также вооруженные силы России нанесли массированный групповой удар по объекту военно-промышленного комплекса на Украине.

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    24 мая 2025, 12:33 • Новости дня
    ВС России поразили центры ССО и авиации СБУ на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска нанесли удары по центру спецопераций и авиации СБУ, а также складам боеприпасов и пунктам дислокации ВСУ.

    Российские военные за сутки нанесли поражение отдельному центру сил специальных операций и центру авиации Службы безопасности Украины, передает ТАСС. По данным Минобороны России, удары были нанесены с помощью оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

    В результате также были уничтожены склады боеприпасов и пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 153 районах. Ведомство отметило, что удары наносились по всей линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации на Украине.

    Кроме того, потери ВСУ за сутки составили около 1330 военнослужащих. На разных направлениях фронта украинская армия потеряла от 70 до 410 человек. Также за сутки были уничтожены танк и 31 боевая бронированная машина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Новую Полтавку, расположенную между Красноармейском и Константиновкой. Валерий Залужный призвал Киев не надеяться на чудо и так называемого «белого лебедя». Российские войска также освободили населенный пункт Радьковка в Харьковской области.

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    24 мая 2025, 03:16 • Новости дня
    Российский военнослужащий спас товарища и отбился от ударного дрона-камикадзе

    Минобороны: Механик-водитель спас раненого товарища и отбился от дрона ВСУ

    Российский военнослужащий спас товарища и отбился от ударного дрона-камикадзе
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Гвардии старший сержант Александр Гоппе спас раненого сослуживца, сбил вражеский беспилотник и продолжил выполнение боевой задачи, рассказали в Минобороны России

    Российский военнослужащий механик-водитель Александр Гоппе сумел спасти раненого сослуживца во время артиллерийского обстрела и отбиться от дрона-камикадзе стрелковым оружием, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

    В ведомстве сообщили, что гвардии старший сержант Александр Гоппе в составе расчета самоходной артиллерийской установки «Мста-С» подвергся артобстрелу, кроме того, был ранен один из сослуживцев Александра.

    «Переместив раннего товарища в безопасное место, начал оказывать ему первую медицинскую помощь, заметив приближение вражеского дрона-камикадзе. Из личного стрелкового оружия метким огнем Александр уничтожил беспилотник противника», – рассказали в оборонном ведомстве.

    Передав раненого товарища группе эвакуации, Гоппе оперативно добрался до запасной позиции, с которой продолжил уничтожение огневых точек противника.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинский военнослужащий из района Ковалевки в ЛНР смог выжить в плену после того, как его товарищ обратился к российским военным за помощью.

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    24 мая 2025, 01:07 • Новости дня
    Марочко: На участках Сумщины фронт отодвинут от Курской области на 10 км

    Tекст: Ирма Каплан

    Линия соприкосновения в Сумской области силами ВС России была отодвинута от границы с Курской областью на ряде участков более чем на 10 километров, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Российские подразделения добились успехов на отдельных направлениях в Сумской области Украины за прошедшую неделю, поэтому линия боевого соприкосновения была отодвинута от границы с Курской областью, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

    «Касаемо успехов ВС РФ на территории Сумской области за истекшую неделю: я бы назвал их очень существенными, поскольку на многих участках линия боевого соприкосновения отодвинута от Курщины на расстояние более чем 10 км», – рассказал он.

    Марочко добавил, что успехи российских военных позволили снизить угрозу для пограничных районов Курской области и укрепить позиции на данном направлении.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, жители освобожденных сел Сумской области рассказали российским военным о случаях насилия, мародерства и грабежей, совершенных наемниками в рядах ВСУ.

    Во время наступления российских войск подразделения украинских боевиков и польских наемников начали беспорядочно отходить в сторону города Сумы.

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    23 мая 2025, 23:45 • Новости дня
    Самолет с освобожденными из плена ВСУ россиянами приземлился в Подмосковье

    Самолет с освобожденными из плена военнослужащими ВС России сел в Подмосковье

    Самолет с освобожденными из плена ВСУ россиянами приземлился в Подмосковье
    @ Telegram-канал телеканала «Звезда» - Zvezdanews

    Tекст: Ирма Каплан

    Борт с российскими военными, вернувшимися из украинского плена после обмена, в числе которых оказались и жители Курской области, приземлился на подмосковном аэродроме.

    Самолет с освобожденными военнослужащими и гражданскими прилетел в подмосковный аэропорт. На борту находились 270 российских военных и 120 гражданских лиц, включая мирных жителей Курской области, которых удерживали ВСУ.

    Выходя из самолета, военнослужащие развернули российский флаг, передает телеканал «Звезда».

    В Минобороны России уточнили, что обмен прошел согласно договоренностям, достигнутым 16 мая в Стамбуле между представителями России и киевского режима. Аналогичное количество украинских военнопленных и гражданских было передано украинской стороне.

    Вернувшиеся россияне пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны. Кроме того, Москва и Киев договорились продолжить согласованный в Стамбуле обмен пленными.

    Как писала ранее в этот день газета ВЗГЛЯД, перед обменом украинские военнопленные заявили, что готовы выбрать тюрьму вместо возвращения на фронт, предпочитая отказаться от дальнейшего участия в боевых действиях.

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    24 мая 2025, 14:32 • Новости дня
    В ВСУ признали слабость Patriot против российских баллистических ракет
    В ВСУ признали слабость Patriot против российских баллистических ракет
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Военно-воздушные силы Украины признали трудности перехвата российских баллистических ракет американскими комплексами Patriot, которые стоят на вооружении ВСУ.

    Американские системы противовоздушной обороны Patriot испытывают сложности при перехвате российских баллистических ракет, передает РИА Новости.

    По словам представителя командования военно-воздушных сил Украины Юрия Игната, эффективность этих комплексов оказалась ниже ожидаемой. Он отметил, что системы Patriot не всегда работают так, как того хотелось бы украинской стороне, а также подчеркнул, что прогнозировать точку перехвата для комплекса сложно.

    Тем временем российская противовоздушная оборона за сутки уничтожила самолет МиГ-29 воздушных сил Украины и более сотни беспилотников.

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    24 мая 2025, 13:37 • Новости дня
    Еще 307 российских пленных вернулись с подконтрольной Киеву территории
    Еще 307 российских пленных вернулись с подконтрольной Киеву территории
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    После нового этапа обмена пленными еще 307 российских военнослужащих, вернувшихся с подконтрольной Киеву территории, проходят реабилитацию в Белоруссии.

    Операция по обмену пленными состоялась между Россией и Киевом, передает Telegram-канал Минобороны России. В результате 307 российских военнослужащих вернулись с подконтрольной киевским властям территории. В настоящее время вернувшиеся военные находятся в Белоруссии, где им оказывается психологическая и медицинская помощь. В рамках обмена Киеву были переданы 307 плененных военнослужащих вооруженных сил Украины. В сообщении отмечается, что в ближайшие дни планируется продолжить масштабный обмен, инициированный российской стороной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащие, вернувшиеся на родину после обмена пленными, отметили значимость поддержки со стороны руководства страны и своих семей. Самолет с освобожденными из украинского плена россиянами приземлился в Подмосковье. Россия и Украина провели первую крупную передачу пленных по формуле «1000 на 1000».

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    24 мая 2025, 06:41 • Новости дня
    Прилепин сообщил о 13 тыс. политзаключенных и гражданских пленных на Украине

    Прилепин: Порядка 13 тыс. политзаключенных и пленных остались на Украине

    Tекст: Ирма Каплан

    Подполковник Росгвардии, политический деятель, писатель Захар Прилепин обратил внимание на ситуацию с тысячами политзаключенных и гражданских лиц, оставшихся в плену на Украине.

    Почти 13 тыс. политзаключенных и гражданских пленных остаются в заключении на Украине, заявил Прилепин ТАСС.

    «Жуткие цифры: еще порядка 13 тыс. политзаключенных и гражданских пленных остаются в заключении»,  – сказал Прилепин.

    Он добавил, что эти цифры остаются неизменными, несмотря на обмены.

    По словам Прилепина, его штаб два года боролся за пророссийских политических заключенных и поднимал вопрос о практике их обмена. Штаб ведет работу по составлению списка гражданских пленных на основе обращений родственников и аналитики судебной системы Украины.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, поздно вечером 23 мая борт с российскими военными, вернувшимися из украинского плена после обмена, в числе которых оказались и жители Курской области, приземлился на подмосковном аэродроме.

    До этого Минобороны сообщило, что в результате обмена возвращены 270 российских военных и 120 гражданских лиц, среди которых были мирные жители Курской области.

    Кроме того, Москва и Киев договорились продолжить согласованный в Стамбуле обмен пленными.

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    24 мая 2025, 02:31 • Новости дня
    Москалькова назвала победителями вернувшихся из плена жителей Курской области

    Москалькова о вернувшихся из плена россиянах: они возвратились победителями

    Москалькова назвала победителями вернувшихся из плена жителей Курской области
    @ Пресс-служба Госдумы России/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Освобожденные из украинского плены жители Курской области прибыли в пункт временного размещения (ПВР), где после дороги смогли отдохнуть и встретиться с близкими, рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

    Освобожденные из плена ВСУ жители Курской области были доставлены в пункт временного размещения после обмена, врио губернатора региона Александр Хинштейн лично встретил и вернувшихся домой курян, сообщила в Telegram-канале уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

    «Усталые, изможденные, но не сломленные, не подавленные, а морально окрыленные – они возвратились победителями. На родной земле их ждут родные и близкие», – написала она.

    Москалькова уточнила, что на родине им предстоят реабилитация, лечение, возвращение к нормальной жизни, а власти помогут и поддержат вернувшихся домой граждан.

    Врио губернатора региона Александр Хинштейн, который встречал автобус с курянами, в своем Telegram-канале также поделился информацией об их возвращении и выложил несколько фото.

    «На территорию одного из ПВР города прибыл автобус с 18 жителями приграничья. Напомню, что двух человек на скорой доставили в Курскую областную больницу,  сейчас они находятся под присмотром медиков. Нескольких сразу забрали родственники», – сообщил он.

    Хинштейн добавил, что на месте вручил каждому жителю приграничья сертификат на 30 тыс. рублей, «чтобы люди могли купить себе вещи первой необходимости». Это региональная дополнительная мера поддержки к остальным, в том числе к ежемесячной выплате в 65 тыс. рублей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, поздно вечером 23 мая борт с российскими военными, вернувшимися из украинского плена после обмена, в числе которых оказались и жители Курской области, приземлился на подмосковном аэродроме.

    Ранее в пятницу Минобороны сообщило, что в результате обмена возвращены 270 российских военных и 120 гражданских лиц, среди которых были мирные жители Курской области.

    Кроме того, Москва и Киев договорились продолжить согласованный в Стамбуле обмен пленными.

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    24 мая 2025, 15:15 • Новости дня
    Силовики объяснили стратегическое значение освобождения Отрадного и Ступочек
    Силовики объяснили стратегическое значение освобождения Отрадного и Ступочек
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    Освобождение Отрадного режет логистику ВСУ на Запорожье и Днепропетровской области, а взятие под контроль Ступочек дает возможность сжать клещи вокруг противника под Константиновкой, сообщили силовики.

    В российских силовых структурах подчеркнули, что освобождение Отрадного и Ступочек заметно осложняет снабжение ВСУ и расширяет оперативные возможности армии России, передает ТАСС.

    Силовики уточнили, что освобождение Отрадного нарушило логистические цепочки украинских войск, ведущие к Запорожью и в Днепропетровскую область.

    По их словам, сейчас перед российскими военными открылась дорога на Комар, который остается последним крупным населенным пунктом на пути к Днепропетровской области.

    Также силовые структуры подчеркнули, что взятие Ступочек позволило сжать клещи вокруг украинских подразделений на константиновском и дзержинском направлениях.

    Минобороны заявило, что российские подразделения за сутки установили контроль над Локней в Сумской области. Военные также взяли под контроль населенные пункты Ступочки и Отрадное в ДНР.

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    24 мая 2025, 12:38 • Новости дня
    Российские военные за сутки освободили Локню, Ступочки и Отрадное

    Tекст: Александра Юдина

    Военные подразделения России за последние сутки взяли под контроль Локню в Сумской области, а также Ступочки и Отрадное в ДНР, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что в течение суток подразделения группировки «Север» успешно провели операцию по освобождению Локни. При этом южная группировка войск, по информации ведомства, взяла под контроль Ступочки. Восточная группировка освободила населенный пункт Отрадное, также находящийся в ДНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколькими днями ранее ВСУ понесли колоссальные потери в районе Беловод. Украинские военные потеряли значительные резервы у Беловод, Локни и Водолаг. Группировка «Север» отразила попытки прорыва ВСУ в Сумской области.

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    23 мая 2025, 22:29 • Новости дня
    Украинские пленные отказались возвращаться на службу после обмена

    Tекст: Вера Басилая

    Перед обменом украинские военнопленные заявили, что готовы выбрать тюрьму вместо возвращения на фронт, предпочитая отказаться от дальнейшего участия в боевых действиях.

    Пленные украинские военнослужащие рассказали перед предстоящим обменом, что больше не хотят возвращаться на фронт и предпочли бы тюремное заключение повторной службе, передает РИА «Новости».

    По словам бывшего танкиста Михаила Боряка, он не намерен вновь браться за оружие или садиться за рычаги; он подчеркнул, что, если встанет вопрос, он выберет тюрьму, а не участие в боевых действиях.

    Илья Кальдиков заявил, что он не должен стране ничего и не собирается снова идти воевать, даже если поставят перед таким выбором. Он добавил, что для него перспектива попасть в тюрьму предпочтительнее возвращения на службу.

    Еще один пленный Кирилл Головин рассказал, что многие мобилизованные военнослужащие изначально были вынуждены пойти воевать из страха перед уголовным преследованием. Сейчас, пережив плен, они, по его мнению, могут смело отказаться и выбрать тюремное заключение, а не возвращаться на фронт.

    Минобороны сообщило, что в результате обмена возвращены 270 российских военных и 120 гражданских лиц, среди которых были мирные жители Курской области.

    Стороны договорились продолжить согласованный в Стамбуле обмен пленными.

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    24 мая 2025, 06:27 • Новости дня
    Губернатор Артамонов сообщил о падении БПЛА в промзоне Ельца Липецкой области

    Губернатор Артамонов сообщил о падении БПЛА в промзоне Ельца

    Губернатор Артамонов сообщил о падении БПЛА в промзоне Ельца Липецкой области
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Падения беспилотников в промышленной зоне города Ельца Липецкой области произошли в ночь на воскресенье, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

    Беспилотники упали в промышленной зоне Ельца Липецкой области, угроза атаки БПЛА действует в регионе, сообщил губернатор Игорь Артамонов.

    «Падения беспилотников в промышленной зоне Ельца. По предварительной информации, жертв нет. На месте работают оперативные службы. Угроза атаки БПЛА сохраняется», – написал Артамонов в Telegram-канале.

    Ранее он сообщил о массированному налету БПЛА.

    «Идет работа ПВО и средств подавления в Липецке и Ельце», – уточнил он.

    В течение ночи на территории всей Липецкой области был введен режим воздушной опасности. Угроза атаки БПЛА существовала на территории города Липецка и Липецкой области.

    «Вводится красный уровень «Угроза атаки БПЛА» для Ельца, Елецкого, Тербунского, Задонского, Хлевенского, Лебедянского и Данковского МР», – написал губернатор в пять утра.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российский МИД распространил заявление в связи резким ростом числа атак украинских беспилотников и ракет по гражданским объектам в разных регионах страны, включая Москву.

    До этого, в Ельце в результате падения беспилотника и вызванного этим пожара в промышленной зоне пострадали восемь человек.

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    Европа вводит высокие пошлины на российские удобрения, чтобы лишить Россию миллиардных заработков. Однако эксперты уверены: Россия все равно продолжит наращивать экспорт своих удобрений, как и раньше. Тогда как Европу, где уже закрылись собственные химические заводы, ждут неприятные последствия. Почему даже русофобская Польша, отказавшись от российского газа, все эти годы скупала российские удобрения? Подробности

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    Россия продолжает гнуть свою линию в украинском вопросе

    Владимир Путин и Дональд Трамп провели третий телефонный разговор, который уже вызвал шок и тревогу в Европе и на Украине. Трамп пообещал серьезные сдвиги в урегулировании конфликта: Москва готова начать совместную с Киевом работу над меморандумом по мирному договору. В экспертной среде убеждены: Путин показал непреклонность позиций России, в то время как Трамп увидел, что истинным сторонником войны является Европа. Подробности

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    ВС России приблизили разрушение логистики ВСУ на Донецком направлении

    В Донбассе продолжается освобождение оккупированных территорий. На этот раз российским войскам удалось установить контроль над Новой Полтавкой – важным логистическим центром, находящемся на трассе Красноармейск – Константиновка. Как отмечают эксперты, произошедшее осложнит возможности противника по переброске войск, а также открывает оперативный простор для ВС России в рамках дальнейшего продвижения. Подробности

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    Америка из-за Украины упускает время для войны с Китаем

    Экстренные усилия администрации Белого дома по урегулированию украинского кризиса сложно воспринимать в отрыве от соперничества Соединенных Штатов с Китаем. Это прямо следует не только из заявлений американских официальных лиц, но и из динамики военного производства этих двух стран. США стремительно теряют шансы одержать победу над китайскими Вооруженными силами. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин
      Как кино попасть в школу

      При выборе фильмов для школьной программы радикально расходятся мнения педагогов и кинематографистов. Киношники лучше знают, какие фильмы «великие», а какие – конъюнктура и шлак. Но они не понимают сути и методов образования. А педагоги лучше знают, как донести что-то школярам, но не являются специалистами в кино. Детей, разумеется, вообще не спрашивают.

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    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      США оставляют балласт за бортом

      Казалось бы, в своих намерениях завершить русско-украинский конфликт Трамп должен был получить поддержку Европы. Однако Брюссель и лидеры ключевых стран – членов ЕС не желают заканчивать уже проигранную ими войну, потому что тогда за поражение нужно будет отвечать перед избирателями.

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    • Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский
      Зачем украинцы поджигают Европу

      Те, кто стоит за провокациями в различных странах Европы, стремятся убедить людей, что виновники всех их проблем и неприятностей – русские, цель которых испортить жизнь европейцам. Миф о сотнях русских диверсантов продвигается европейскими политиками без особой заботы о правдоподобии.

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    • Павел Дуров против Франции

      Павел Дуров обвинил власти Франции в давлении и в желании повлиять на результат выборов в Молдавии и Румынии. Румынии, где только что закончилась президентская кампания, это признание грозит беспорядками. Но почему Дуров пошел против французских властей, от которых зависит?

    • Часть Украины станет буферной зоной

      Как заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством, в данный момент российские военные сфокусированы на задаче создания буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной. Что это значит?

    • Зачем Зеленскому римский папа

      Вашингтон и Киев предлагают перенести переговоры по урегулированию на Украине из Турции в Ватикан. Новый папа Лев XIV поддерживает эту идею. Чем она плоха?

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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