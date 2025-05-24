При выборе фильмов для школьной программы радикально расходятся мнения педагогов и кинематографистов. Киношники лучше знают, какие фильмы «великие», а какие – конъюнктура и шлак. Но они не понимают сути и методов образования. А педагоги лучше знают, как донести что-то школярам, но не являются специалистами в кино. Детей, разумеется, вообще не спрашивают.3 комментария
ПВО уничтожила два дрона над Крымом и Курской областью
Силы ПВО сбили украинские беспилотники над Курской областью и Крымом
Средства российской противовоздушной обороны ликвидировали два беспилотника самолетного типа над Крымом и Курской областью, сообщило Министерство обороны России.
Дежурные расчеты противовоздушной обороны с 13.30 до 14.50 мск уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа, сообщается в Telegram-канале Минобороны.
Один из аппаратов был сбит над территорией Курской области, второй – над Республикой Крым.
Ранее система ПВО уничтожила пять дронов ВСУ над Тверской областью.
Утром в субботу в течение получаса системы ПВО уничтожили десять украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской областью.
Напомним, российские средства противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.