Писториус заявил о необходимости мандата для отправки военных ФРГ на Украину

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министр обороны ФРГ Борис Писториус пояснил в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, что вопрос о развертывании миротворческих сил на Украине сейчас не рассматривается, передает ТАСС. По его словам, присутствие немецких военных на территории Украины может быть возможно только в рамках международного коллективного мандата – например, под эгидой Евросоюза, НАТО или ООН и после одобрения Бундестага.

Писториус добавил: «Пока для этого нет никаких инициатив». Министр не исключил, что правительство Германии может выступить с такой инициативой, но для этого необходимо согласовать условия прекращения огня. Он подчеркнул, что сейчас «не время инициировать мандат ООН или подобную операцию», хотя вопрос международного присутствия обсуждается в кругу союзников.

Писториус также отметил, что пока не может дать точный ответ о возможном будущем присутствии военных ФРГ на Украине, поскольку условия для этого неизвестны. Он подчеркнул, что обязательным условием подобного шага является наличие коллективного международного мандата.

Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Мерц заявил, что Европа не направит военных на Украину. Премьер-министр Польши Туск подтвердил отказ отправлять польские войска на Украину. Президент Франции Макрон допустил возможность «военного ответа» для потенциальных миротворцев на Украине в случае их атаки.