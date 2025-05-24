Путин поздравил «Комсомольскую правду» со 100-летием выхода первого номера

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив «Комсомольской правды» с 100-летием выхода первого номера, передает ТАСС. В поздравлении, опубликованном на сайте Кремля, он отметил значительный вклад газеты в отечественную журналистику и назвал её «легендарной». Президент подчеркнул, что на страницах издания отразилось столетие истории России, а материалы публиковали выдающиеся публицисты, писатели и поэты.

Путин особо выделил роль сотрудников «Комсомольской правды» в годы Великой Отечественной войны, отметив их мужество, верность долгу и вклад в документирование летописи Победы. Он сказал: «Мы чтим подвиг работников «Комсомолки» в годы Великой Отечественной, мужество и верность долгу тех, кто воевал на фронте и трудился в тылу, кто с блокнотом и фотоаппаратом вел документальную летопись Победы, разделил вместе с солдатами всю тяжесть фронтовых дорог».

Глава государства отметил, что военные корреспонденты газеты и сейчас продолжают работать на передовой и рассказывают о борьбе за будущее страны. Путин выразил благодарность журналистам за профессионализм, поддержку волонтеров, помощь мирным жителям и фронту. Он подчеркнул, что особое внимание к человеческим судьбам делает материалы «Комсомольской правды» актуальными и остро социальными.

Президент также напомнил о вкладе Владимира Сунгоркина, который возглавлял газету с 1997 по 2022 год, в популяризацию издания в России и странах бывшего СССР. Путин отметил, что несмотря на вековую историю, газета остается «юной и деятельной», успешно развивается в цифровом пространстве и продолжает расширять аудиторию. В завершение поздравления президент пожелал коллективу новых успехов и процветания.