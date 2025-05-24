В Крыму стартовал второй кинофестиваль «Мост»

  • Новость часаBloomberg: Брюссель рассматривает отключение более 20 российских банков от SWIFT
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    Буферная зона на Украине должна связать ВСУ руки
    Российский военнослужащий спас товарища и отбился от ударного дрона-камикадзе
    Вэнс: Эра бесспорного американского доминирования завершилась
    Mazda вновь начала официальные продажи автомобилей в России
    МИД: Россия ответит на атаку украинских БПЛА ударами по военным целям
    СК сообщил о применении HIMARS при ударе по инфраструктуре в Курской области
    Марочко: На участках Сумщины фронт отодвинут от Курской области на 10 км
    Прилепин сообщил о 13 тыс. политзаключенных и гражданских пленных на Украине
    В МВД нашли способ тотально защитить граждан от мошенников
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США оставляют балласт за бортом

    Казалось бы, в своих намерениях завершить русско-украинский конфликт Трамп должен был получить поддержку Европы. Однако Брюссель и лидеры ключевых стран – членов ЕС не желают заканчивать уже проигранную ими войну, потому что тогда за поражение нужно будет отвечать перед избирателями.

    12 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Зачем украинцы поджигают Европу

    Те, кто стоит за провокациями в различных странах Европы, стремятся убедить людей, что виновники всех их проблем и неприятностей – русские, цель которых испортить жизнь европейцам. Миф о сотнях русских диверсантов продвигается европейскими политиками без особой заботы о правдоподобии.

    5 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чем СВО похожа на Северную войну

    Ввязываясь в Северную войну, Петр хотел получить для России только «провинции Ижорскую и Корельскую». Но по ее итогам к России были присоединены Ингерманландия (Ижора) с основанным в устье Невы Санкт-Петербургом, Карельский перешеек с Выборгом, Эстляндия и Лифляндия.

    10 комментариев
    24 мая 2025, 10:47 • Новости дня

    В Крыму стартовал второй кинофестиваль «Мост»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Крыму стартовал второй кинофестиваль «Мост», где за три дня зрителям покажут около 90 фильмов, включая премьеры о героях и исторических событиях страны.

    По сообщению, поступившему в газету ВЗГЛЯД, мероприятие началось на площадках контент-студии «Юг.Кино» и Академии творческих индустрий «Меганом». В этом году «Мост» включен в официальный список национальных кинофестивалей, его поддержало Министерство культуры. Фестиваль объединяет профессионалов индустрии и зрителей, давая площадку молодым и опытным режиссерам и сценаристам.

    Генеральный директор «Таврида.АРТ» Ксения Артемьева отметила: «Стартовал кинофестиваль «Мост» – площадка, которая уже во второй раз открывает свои двери для молодых и уже опытных кинематографистов, для зрителей, гостей и туристов».

    В рамках фестиваля проходит около девяноста кинопоказов, среди которых фильмы о героях Великой Отечественной войны, участниках спецоперации на Украине, деятелях науки, культуры и спорта. Программным блоком стал «Кино о героях», в котором представлено множество художественных и документальных работ молодых и известных авторов.

    Особое внимание уделено исторической памяти, преемственности поколений и героизму. В программе – ретроспектива советских стереофильмов, премьеры, специальные показы и секции, посвященные юбилеям киностудии им. М. Горького, Международного детского центра «Артек», 120-летию ТАСС, а также культурным связям с Абхазией и Китаем.

    В конкурсе «Мост.Горизонты» участвуют представители молодежных киношкол и вузов с 45 картинами. Эксперты киноиндустрии проведут мастер-классы, а программа фестиваля дополнена концертами, паблик-токами и обсуждениями с известными кинематографистами, музыкантами и продюсерами.

    23 мая 2025, 19:12 • Новости дня
    МИД: Россия ответит на атаку украинских БПЛА ударами по военным целям

    МИД: Россия «даст адекватный ответ» на массовую атаку украинских БПЛА

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российский МИД распространил заявление в связи резким ростом числа атак украинских беспилотников и ракет по гражданским объектам в разных регионах страны, включая Москву. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что Россия даст адекватный ответ на массированные террористические атаки, но, в отличие от украинской стороны, в качестве целей будут выбираться исключительно военные объекты и предприятия ВПК.

    В документе МИД России сообщает, что с 20 по 23 мая зафиксировано 788 атак беспилотников самолетного типа и ракет западного производства по территории России, причем вне зоны спецоперации. По информации ведомства, российская ПВО уничтожила 776 целей, но 12 беспилотников нанесли удары.

    В результате атак погибли и пострадали мирные жители. В Пантелеймоновке в ДНР ранены восемь человек, а в Запорожской области погибла девушка 1990 года рождения и получили ранения четверо детей. В Липецкой области восемь человек пострадали после падения сбитого дрона, а в Курской области в результате ракетных ударов пострадали люди, среди них двое детей.

    В сообщении МИД подчеркивается: «Россия даст адекватный ответ на массированные террористические атаки со стороны киевского режима. В отличие от украинской стороны, в качестве целей будут выбираться исключительно военные объекты и предприятия военно-промышленного комплекса».

    Также министерство напомнило, что президент России принял решение о создании полосы безопасности на сопредельной территории для минимизации угрозы атак.

    МИД считает, что эскалация со стороны ВСУ связана с попытками сорвать процесс возобновившихся при содействии США переговоров между Россией и Украиной и не допустить реализации первых договоренностей по обмену военнопленными, достигнутых в Стамбуле 16 мая.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона не прекращает атаки на гражданские объекты, но средства ПВО эффективно ей противостоят.

    В последние дни киевский режим совершил несколько массированных атак дронами по территории России.  За последние сутки российские силы ПВО уничтожили 112 украинских БПЛА, значительная часть которых была ликвидирована в воздушном пространстве Московской области. 

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    23 мая 2025, 11:20 • Новости дня
    ФОМ: Путину доверяют 82% россиян

    Tекст: Вера Басилая

    Уровень доверия россиян президенту России Владимиру Путину составляет 82%, столько же россиян считают, что он работает хорошо, свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

    Уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину достиг 82%, свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение», передает ТАСС.

    Столько же респондентов считают, что президент хорошо выполняет свои обязанности. За две недели этот показатель вырос на два процентных пункта.

    Положительную оценку работе правительства дали 56% опрошенных, что на один процентный пункт больше, чем ранее. Работу премьер-министра Михаила Мишустина одобряют 58% респондентов – этот показатель не изменился.

    Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 48% (плюс 4 п. п.), у КПРФ – 7% (минус 1 п. п.), у ЛДПР – 10% (минус 1 п. п.), у «Справедливой России – За правду» – 3% (плюс 1 п. п.), у «Новых людей» – 2% (минус 1 п. п.).

    Опрос проводился с 16 по 18 мая среди 1,5 тыс. россиян в различных регионах страны.

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    23 мая 2025, 18:29 • Видео
    Часть Украины станет буферной зоной

    Как заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством, в данный момент российские военные сфокусированы на задаче создания буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной. Что это значит?

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    23 мая 2025, 14:15 • Новости дня
    Названо количество попавших в плен украинских военных

    Mash: Названо количество попавших в плен украинских военных

    Названо количество попавших в плен украинских военных
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На границе между Белоруссией и Украиной стартовал крупнейший обмен пленными за всю спецоперацию на Украине: Россия возвращает почти всех своих военнослужащих, находившихся в плену три года, Украина – менее 10%.

    Обмен пленными формата «1000 на 1000» стартовал на границе Украины и Белоруссии, пишет Telegram-канал Mash. Россия возвращает почти всех своих военнослужащих, которые находились в украинском плену за три года спецоперации.

    Украина получает менее 10% своих пленных. Президент США Дональд Трамп уже поздравил стороны с успехом, однако обмен проходит поэтапно и может продлиться несколько дней – с 23 по 25 мая.

    Mash отмечает, что на данный момент в плену на Украине остается около 1,3 тыс. российских военнослужащих, у России – почти 10 тыс. украинских пленных. В 2024 году проведено 12 обменов, в рамках которых Россия вернула 535 человек. В 2025 году состоялось пять обменов, в результате которых домой вернулись 800 российских военных.

    Российских пленных содержали в колонии в Сумах, преимущественно среди них – бойцы, взятые на Курском и Харьковском направлениях. Им ежемесячно предоставляли сумму, эквивалентную 5 тыс. рублей, для покупки продуктов, лекарств и гигиенических средств. Украинских военнопленных держат в колониях Курской области и в Новозыбкове Брянской области. Местные жители сообщают, что украинские военнослужащие по утрам поют «Катюшу».

    Перед началом обмена Россия и Украина согласовали списки возвращаемых лиц, которые были тщательно проверены ГРУ, ГУР и ФСБ. На процедуру проверки ушло около недели. Списки были переданы сразу после переговоров в Стамбуле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о достижении договоренности между Россией и Украиной по масштабному обмену военнопленными.

    Российская сторона получила от Киева списки пленных по формуле «тысячу на тысячу».

    Ранее сообщалось, что в украинских следственных изоляторах начали отбирать граждан, обвиняемых в коллаборационизме и госизмене, для возможного обмена с Россией по этой же формуле.

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    23 мая 2025, 11:41 • Новости дня
    Макрон пришел в ярость из-за утечки доклада о «Братьях-мусульманах»

    Politico: Макрон обвинил министров в провале борьбы с влиянием «Братьев-мусульман»

    Макрон пришел в ярость из-за утечки доклада о «Братьях-мусульманах»
    @ Ludovic Marin/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе совещания Совета обороны президент Франции Эммануэль Макрон резко раскритиковал министров из-за утечки доклада о влиянии «Братьев-мусульман» (террористическая организация, запрещена в России) на Францию и отсутствия действенных мер против них, сообщило Politico.

    Как передает Politico, на совещании в среду Эмманюэль Макрон устроил разнос министрам из-за неудачного выпуска доклада о деятельности «Братьев-мусульман» (террористическая организация, запрещена в России) во Франции.

    Макрон обвинил подчиненных в отсутствии эффективных мер противодействия исламистской угрозе, особенно раскритиковал министра внутренних дел Бруно Ретайо.

    Документ должен был быть опубликован в среду, однако выход отложили после того, как его содержание попало в консервативные СМИ. В докладе отмечалось, что «Братья-мусульмане» стремятся распространить фундаменталистскую повестку во Франции и Европе.

    Многие в правительстве обвиняют в утечке Брюно Ретайо, популярность которого растет после победы на выборах главы партии «Республиканцы». Сам Ретайо публично выступал с жесткими заявлениями в адрес «Братьев-мусульман», обвиняя их в попытках навязать Франции шариат.

    Скандал произошел на фоне усиления политического соперничества перед выборами 2027 года: рассматриваются кандидатуры Ретайо, а также глав Национального объединения Жордана Барделла и Марин Ле Пен, чьи перспективы омрачены обвинением в растрате.

    Возможный уход Ретайо может ослабить и без того неустойчивое правительство премьер-министра Франсуа Байру.

    Ранее министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо заявил, что уйдет в отставку, если власти страны потребуют отказаться от депортаций десятков выходцев из Алжира.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как президент Франции Эммануэль Макрон стал главным врагом защитников ислама.

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    23 мая 2025, 18:12 • Новости дня
    Вэнс: Эра бесспорного американского доминирования завершилась
    Вэнс: Эра бесспорного американского доминирования завершилась
    @ Will Oliver/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американский вице-президент Джей Ди Вэнс выступил с признанием утраты Соединенными Штатами безоговорочного лидерства, отметив рост вызовов со стороны Китая и России.

    Об этом, как сообщает ТАСС, заявил Джей Ди Вэнс на торжественном мероприятии в Академии ВМС США в Аннаполисе. Вэнс отметил, что эпоха бесспорного доминирования Соединенных Штатов завершилась и страна сталкивается с серьезными вызовами.

    Он подчеркнул, что сегодня Вашингтон вынужден конкурировать с Китаем, Россией и другими странами, которые, по его словам, стремятся получить преимущество над США во всех сферах. Вэнс заявил: «Эра бесспорного американского доминирования завершилась».

    По его мнению, Китай, Россия и другие государства представляют серьезные угрозы и намерены ослабить позиции Соединенных Штатов на международной арене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, китайская нейросеть DeepSeek и американская GPT отметили, что падение доверия к финансовой системе США и рост стабильности альтернативных валют может снизить влияние доллара на глобальную систему. Эксперты предполагают, что полный отказ от американских денег возможен только через 50 лет.

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    23 мая 2025, 20:25 • Новости дня
    Mazda вновь начала официальные продажи автомобилей в России
    Mazda вновь начала официальные продажи автомобилей в России
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Официальные продажи Mazda CX-5 и CX-50 стартовали в России, автомобили продают с трехлетней гарантией, их поставляют из Китая, сообщили в ООО «Мазда Мотор Рус».

    Автомобили преимущественно поставляются из Китая, а гарантия составляет три года или 100 тыс. км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше, пишет Autonews.ru.

    Дилеры подтвердили, что поставки организованы через ООО «Мазда Мотор Рус», где представители бренда в России выкупают автомобили для дальнейшей дистрибуции. В салоне «СИМ» процесс сравнили с параллельным импортом, а в «Рольфе» подчеркнули, что машины собираются для европейского рынка на заводе Changan, но комплектующие остаются японскими.

    Автомобили не имеют русификации – доступны только китайский и английский языки, и добавить русский невозможно. В «СИМ» предупредили, что любые попытки установить русский язык через сторонние сервисы приводят к блокировке системы, восстановление у дилера стоит дорого. В «Рольфе» уточнили, что мультимедиа работает на английском, но через CarPlay приложения могут быть на русском.

    Утильсбор за автомобили оплачен полностью, так как машины продаются с официальной гарантией. Дилеры отметили, что авто можно приобрести в лизинг. Комплектации ограничены: доступны только стандартные версии без возможности выбора опций. Для CX-5 предлагаются версии Active и Supreme.

    Машины есть в наличии у дилеров, при отсутствии нужной комплектации доставка займет до трех дней. Базовая цена Mazda CX-5 составляет 3,89 млн рублей, Mazda CX-50 – от 4,5 млн рублей.

    В ноябре 2024 года японские власти изменили формулировки санкций, позволив россиянам импортировать «мягкие» гибриды от ведущих автопроизводителей, включая Honda и Mercedes.

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    23 мая 2025, 12:22 • Новости дня
    Рар: Борьба либеральной элиты ЕС с «инакомыслием» меняет лицо Европы

    Политолог Рар: Евросоюз перестает быть демократией и оплотом либерализма

    Рар: Борьба либеральной элиты ЕС с «инакомыслием» меняет лицо Европы
    @ Kira Hofmann/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Меры Брюсселя против «инакомыслящих» меняют лицо Европы. Евросоюз окончательно перестанет считаться демократией и оплотом либерализма. Ухудшится и экономическое положение стран – членов объединения, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее в Совете ЕС решили обсудить возможное лишение Венгрии права голоса, а в Германии – запрет правой партии АдГ.

    «Западные либеральные элиты стали активнее «обороняться» против инакомыслия и альтернативных мейнстриму точек зрения, прибегать к запугиваниям и репрессиям. Они перестали отличаться от «авторитарных режимов», которые сами так яростно критикуют», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

    Он указал на непрекращающиеся попытки лишить Венгрию права голоса в ЕС. Обсуждается и возможность исключения Будапешта из блока. «Для принятия решения необходимо единогласие среди остальных стран – членов объединения. Но Словакия уже объявила свою солидарность с венгерской стороной. В Братиславе понимают, что они следующие на очереди», – уточнил собеседник.

    «На этом фоне в Брюсселе перешли к типичной процедуре: к закулисному «выламыванию рук» словакам, – добавил эксперт. – Удивляет, что помимо Словакии, остальные государства, входящие в Евросоюз, поддерживают решения руководства против «строптивой» Венгрии. Объяснить это можно лишь финансовым аспектом».

    «Дело в том, что Берлин, Париж и Варшава угрожают грекам, болгарам, киприотам, португальцам и им подобным лишением выплат из европейских фондов. А на этих средствах сегодня держится «союз нерушимых европейцев», – пояснил Рар.

    Похожая ситуация наблюдается и в ФРГ, где власти обсуждают возможность запрета правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), продолжил аналитик. «АдГ стремительно набирает вес на политической арене и популярность среди общественности. Поэтому системные фракции стремятся любыми способами остановить эту альтернативную силу», – отметил политолог.

    «В Берлине опасаются, что правая партия может прийти к власти – сначала на земельном, а потом на федеральном уровне. А реализация такого сценария меняет политику либеральных элит», – добавил он. Еще один яркий пример – Румыния, где недавно прошли повторные президентские выборы.

    Результаты первого голосования, где побеждал Кэлин Джорджеску, отменили по причине якобы вмешательства России. Но то, в чем обвиняли Москву, в ходе второй попытки выборов провернула французская разведка.

    «В Европе идет ожесточенная конфронтация за влияние: с одной стороны, либеральные элиты в брюссельских институтах, контролирующие все западные СМИ и силовые структуры, банки и фонды, а с другой – Россия, которая представляет другие идеи для будущего континента, они основаны на традиционных ценностях, а не на западном глобализме и мейнстриме», – детализировал эксперт.

    По прогнозам Рара, Венгрию рано или поздно лишат голоса в ЕС, после чего эти же меры применят против Словакии. «Права будут нарушены, но Брюссель объявит «чрезвычайное положение». Европейцы аргументируют это тем, что нужно все усилия направить на «ослабление» России», – считает собеседник.

    «Это вряд ли спровоцирует протесты против ЕС, поскольку все СМИ и элиты, а за кулисами и силовые структуры, будут проводить эту жесткую линию. Кроме того, людям важно сохранить свои материальные блага: банковские счета, пенсии, зарплаты. А у Брюсселя есть, наоборот, достаточно возможностей вывести на улицы проевропейски настроенные массы. Подтверждение тому – события на Балканах», – заметил он.

    Что касается АдГ, то правую партию полностью не запретят, полагает Рар. «Но ее, вероятно, лишат основных прав, засудят и постараются вынудить фракцию сменить курс и риторику. Инструменты для этого понятны – нажим и давление», – рассуждает эксперт.

    «Все обсуждаемые в ЕС меры меняют лицо Европы. Евросоюз скоро не будет той демократией и оплотом либерализма, каким был все это время. Это скажется и на экономике. Внутренние войны между членами блока, конфликты с США, противостояние с Россией и Китаем – все это серьезно ослабит экономическое положение европейских стран и спровоцирует рост неудовлетворенности людей», – заключил Рар.

    Ранее стало известно, что Совет Европейского союза планирует обсудить возможное лишение Венгрии права голоса в ходе саммита, который состоится 27 мая. На повестке заседания – рассмотрение применения к Будапешту статьи 7 Договора о ЕС, соответствующий документ опубликовали на сайте ведомства.

    Статья 7 позволяет вводить санкции за «систематическое нарушение ценностей ЕС», включая принципы верховенства права. Максимальная мера – приостановка права голоса страны-нарушителя. Венгрия неоднократно блокировала инициативы ЕС по поддержке Киева, требуя учета интересов венгерского меньшинства в Закарпатье.

    В то же время в ФРГ вновь звучат призывы изучить возможность запрета правой партии «Альтернатива для Германии». По словам министра юстиции ФРГ Штефани Хубиг, к этой политической силе необходимо относиться как к возможной «угрозе» для немецкой демократии.

    В начале мая Федеральное ведомство по охране конституции Германии признало АдГ «правоэкстремистской». Поводом стала «продолжающаяся агитация против беженцев и мигрантов» и тот факт, что партия «не признает немецких граждан, эмигрировавших из мусульманских стран, равноправными членами общества».

    Ранее эксперты отмечали, что подрыв Брюсселем основ европейской идентичности и следование милитаристским курсом привели ЕС к кризису демократии.

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    23 мая 2025, 13:38 • Новости дня
    Лавров назвал очевидной неадекватность Зеленского

    Лавров заявил о ключевом значении легитимности Зеленского при подписании договора

    Лавров назвал очевидной неадекватность Зеленского
    @ Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Легитимность Владимира Зеленского станет ключевым вопросом при подписании мирного соглашения с Киевом, очевидно, что он неадекватный руководитель, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о «неадекватности» Владимира Зеленского как руководителя, передает ТАСС.

    По мнению Лаврова, если сравнить все доводы, которые звучат с Украины, становится очевидно, что Зеленский – «неадекватный руководитель». Такое заявление глава российского внешнеполитического ведомства сделал на конференции высокого уровня, посвященной историческим южнорусским землям.

    Глава МИД России также подчеркнул, что вопрос о легитимности Владимира Зеленского будет иметь принципиальное значение при подписании мирного соглашения с Украиной. Лавров отметил, что на этапе подписания легитимность тех, кто подпишет соглашение, станет решающим фактором, так как новые власти могут поставить под сомнение достигнутые договоренности.

    Сергей Лавров добавил, что президент России Владимир Путин «очень четко изложил оценку степени легитимности Зеленского и его режима», но при этом российская сторона не отказывается от контактов с Киевом, чтобы согласовать принципы урегулирования, которые устроят всех.

    Кроме того, Лавров считает самым простым путем для урегулирования конфликта на Украине требование к Киеву отменить законы, которые, по его мнению, напрямую нарушают Устав ООН. Он отметил, что западным странам, которые проявляют активность в этом вопросе, следует именно этого добиваться от украинских властей.

    Ранее российский дипломат Родион Мирошник заявил, что диалог с делегацией Украины не означает признание легитимности Владимира Зеленского.

    Политолог Дмитрий Журавлев отметил, что подпись Украины под возможными договоренностями должна быть легитимна.

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    23 мая 2025, 14:14 • Новости дня
    Рубио призвал ужесточить санкции против России

    New Lines: Рубио призвал ужесточить санкции против России в США

    Рубио призвал ужесточить санкции против России
    @ Aaron Schwartz/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    Госсекретарь США Марко Рубио активно выступает за одобрение законопроекта сенатора Линдси Грэма (внесен в России в список террористов и экстремистов), который предусматривает новые санкционные меры против Москвы, пишет New Lines.

    Издание сообщает, что Рубио хочет ужесточения санкций против России и продвижения законопроекта сенатора, передает РИА «Новости».

    По словам источника, Рубио ежедневно поднимает этот вопрос и настаивает на принятии законопроекта, так как у него есть большинство, позволяющее преодолеть вето Сената.

    При этом в статье подчеркивается, что президент США Дональд Трамп относится к идее ужесточения ограничений с неохотой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны G7 готовы усилить санкции против России, если не будет достигнут прогресс в урегулировании конфликта на Украине. Британия призвала союзников из G7 договориться о снижении предельных цен на российскую нефть. Politico сообщала, что Вашингтон выступил против включения в итоговое заявление встречи министров финансов и глав центробанков стран Группы семи пункта о поддержке Украины.

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    23 мая 2025, 16:28 • Новости дня
    Военный аналитик рассказал об «особом ужасе» Запада из-за ракет «Искандер-М»

    InfoBRICS сообщил о панике Запада перед высокой точностью «Искандер-М»

    Tекст: Вера Басилая

    Российская ракета «Искандер-М» вызвала на Западе «особый ужас» из-за разрушительного потенциала и высокой точности, заявил независимый геополитический и военный аналитик Драго Боснич в статье для InfoBRICS.

    Боснич в статье для InfoBRICS пишет, что «политический Запад и его нацистские марионетки испытывают особый ужас» перед российской ракетой «Искандер-М», потому что у стран Запада нет оружия, сопоставимого по характеристикам с этой ракетой, передает РИА «Новости».

    По словам Боснича, что именно эта российская ракета «с относительно низкой стоимостью», и разрушительной мощью уничтожила образцы военной техники НАТО, которые на Западе долгое время считались ключевыми для изменения ситуации на поле боя.

    Аналитик также выделяет высокую маневренность «Искандера-М», что, по его словам, делает его настоящим кошмаром для средств перехвата противника как на земле, так и в воздухе.

    Ранее Минобороны показало уничтожение ракетным комплексом «Искандер» американских установок ЗРК Patriot на Украине.

    Российские военные ранее нанесли ракетный удар по лагерю подготовки 1-й отдельной бригады спецназначения ВСУ возле населенного пункта Шостка в Сумской области.

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    23 мая 2025, 13:29 • Новости дня
    Лавров указал на недостаток Ватикана в качестве площадки для переговоров с Украиной

    Лавров назвал Ватикан неудобной площадкой для переговоров России и Украины

    Лавров указал на недостаток Ватикана в качестве площадки для переговоров с Украиной
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава МИД России Сергей Лавров усомнился в уместности Ватикана как места для будущих переговоров Москвы и Киева, отметив религиозные противоречия.

    Возможный выбор Ватикана в качестве площадки для следующих переговоров России и Украины министр иностранных дел Сергей Лавров назвал «немножко неэлегантным», передает ТАСС. Лавров подчеркнул, что двум православным странам придется обсуждать на католической территории вопросы, непосредственно касающиеся православия на Украине.

    Глава МИД предложил не тратить усилия на проработку малореалистичных вариантов, отметив, что обсуждение первопричин конфликта, включая политику Киева по отношению к Украинской православной церкви, на католической площадке выглядит неуместно. Он напомнил, что одной из причин кризиса стало стремление к уничтожению Украинской православной церкви.

    Лавров также заявил, что Ватикану с учетом нынешней ситуации вокруг православия на Украине и деятельности греко-католической церкви «будет не очень комфортно» принимать делегации двух православных стран. Министр напомнил о действиях экс-президента Украины Петра Порошенко, который добивался создания альтернативной церкви взамен Украинской православной, а также о роли греко-католической церкви в поддержке нынешних властей на Украине. «Я думаю, для самого Ватикана будет не очень комфортно в этих условиях принимать делегации двух православных стран», – заявил Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва и Киев пока не согласовали место проведения нового раунда переговоров.

    Ватикан сейчас рассматривается в качестве возможной площадки для встречи вместо Турции, и это предложение инициировали США.

    Ватикан подтвердил свою готовность принять участников консультаций о прекращении огня.

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    23 мая 2025, 12:35 • Новости дня
    Мигрантка избила чужого ребенка на детской площадке в Мытищах

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В подмосковном городе Мытищи в результате конфликта на детской площадке женщина нанесла телесные повреждения восьмилетнему ребенку, на нее составили административный протокол, сообщили в подмосковной полиции.

    Инцидент произошел на улице Борисовка в Мытищах, женщина 1995 года рождения, уроженка одной из республик ближнего зарубежья, несколько раз ударила восьмилетнего мальчика во время ссоры на детской площадке, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    После случившегося она покинула место происшествия, однако вскоре была задержана и доставлена в отдел полиции.

    Пострадавший обратился в медицинское учреждение, где ему оказали помощь, и после этого он был отпущен домой. В ближайшее время мальчик пройдет судебно-медицинскую экспертизу для оценки характера и степени полученных повреждений.

    В отношении женщины полицией составлены протоколы по статьям о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних и нарушении правил пребывания иностранными гражданами в России. Проверка обстоятельств продолжается, вопрос о дальнейшей ответственности будет решаться по итогам дознания.

    В начале апреля правоохранители задержали подростка по подозрению в убийстве ребенка в Дмитровском городском округе Московской области.

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    23 мая 2025, 20:50 • Новости дня
    Москалькова назвала число удерживаемых в Сумах жителей Курской области

    Москалькова: Украина удерживает в Сумах 34 жителя Курской области

    Tекст: Евгения Караваева

    Власти сообщили, что в ходе обмена возвращены 20 жителей Курской области, однако 34 человека все еще остаются в Сумах.

    Украина продолжает удерживать в Сумах 34 жителя Курской области, передает ТАСС. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

    По ее словам, в рамках одного из последних обменов удалось вернуть 120 гражданских лиц, среди которых оказались 20 жителей Курской области. Москалькова уточнила: «На этот раз в число возвращенных россиян входят 120 гражданских лиц, среди них 20 курян, находившихся в изоляции с февраля. С болью отмечаем, что по-прежнему в Сумах украинской стороной удерживается 34 человека».

    Уполномоченный по правам человека подчеркнула, что работа по возвращению российских граждан продолжается и власти прилагают все усилия для их освобождения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Сумской области пожаловались на насилие со стороны иностранных наемников, которые служат в рядах ВСУ.

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    23 мая 2025, 22:35 • Новости дня
    Daily Mail рассекретила тайную дочь солиста Queen Фредди Меркьюри

    Daily Mail: тайной дочери Фредди Меркьюри 48 лет, она врач из Европы

    Tекст: Ирма Каплан

    В новой биографии фронтмена Queen Лесли-Энн Джонс описала историю появления тайной дочери Фредди Меркьюри, чье существование оставалось неизвестным широкой публике почти 50 лет.

    Сенсационную деталь о жизни солиста британской группы Queen Фредди Меркьюри раскрыла в новой книге-биографии «С любовью, Фредди» биограф рок-легенд Лесли-Энн Джонс. В ней раскрывается история внебрачной дочери Меркьюри, именующей себя «Б», которая появилась на свет после интрижки музыканта с женой близкого друга в 1976 году, пишет Daily Mail.

    О существовании «Б» почти полвека знали только доверенные люди певца, включая родителей, сестру, участников группы Queen и возлюбленную на всю жизнь Мэри Остин.

    Дочь Меркьюри, которой сейчас 48 лет, работает врачом в Европе, ранее она никому не рассказывала о своем происхождении публично. При этом она всегда знала, что Меркьюри был ее отцом, и до  смерти певца поддерживала с ним близкие отношения.

    «Фредди Меркьюри был и остается моим отцом. У нас были очень близкие и любящие отношения… Он обожал меня и был предан мне», – поделилась «Б».

    По словам Лесли-Энн Джонс, впервые она встретилась с дочерью музыканта три года назад. Джонс поначалу сомневалась в правдивости истории, но убедилась в ее подлинности после нескольких лет общения с «Б».

    В распоряжении Джонс оказались дневники Меркьюри в 17 томах, которые певец передал дочери незадолго до смерти в 1991 году. В них, начиная с 1976 года, он описывал детали событий и свою роль в жизни ребенка.

    По данным книги, решение о судьбе девочки принималось совместно матерью, ее мужем и самим Меркьюри. Тайна тщательно хранилась: даже некоторые члены окружения артиста ничего не подозревали. Мать девочки скончалась много лет назад, а личность дочери и сегодня не раскрывается – она предпочитает сохранять анонимность и не разглашать свои данные.

    Фредди Меркьюри, говорит его дочь, был не тем, кем его считают. Он унес свою самую большую тайну в могилу.

    «Он был практичным, преданным отцом. Он описывал отцовство как исполнение своих самых заветных амбиций и как величайшее благословение своей жизни», – говорит героиня новой биографии Меркьюри, которая появится в сентябре.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американская звукозаписывающая и музыкальная компания Sony Music выкупила все права на музыку, атрибутику и другие элементы интеллектуальной собственности легендарной рок-группы Queen. А до этого шорты вокалиста Queen были проданы на аукционе за 18 тыс. долларов.

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    23 мая 2025, 14:54 • Новости дня
    Российские войска подошли вплотную к пригородам Купянска

    Российские войска подошли вплотную к пригородам Купянска в Харьковской области

    Российские войска подошли вплотную к пригородам Купянска
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные подошли к пригородам города Купянска в Харьковской области, его освобождение позволит усилить контроль над передвижениями украинской армии, заявил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

    От пригорода Купянска российских военных отделяют несколько километров, сказал Ганчев ТАСС.

    «Что также немаловажно – расположение населенного пункта. Он буквально расположен около важной дорожной артерии, контроль которой позволит нашим войскам в значительной степени увеличить контроль над передвижением противника», – добавил собеседник.

    По его словам, именно освобождение Радьковки в Харьковской области позволило подойти к городу так близко.

    В пятницу Минобороны сообщило об освобождении Радьковки.

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