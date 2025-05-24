Казалось бы, в своих намерениях завершить русско-украинский конфликт Трамп должен был получить поддержку Европы. Однако Брюссель и лидеры ключевых стран – членов ЕС не желают заканчивать уже проигранную ими войну, потому что тогда за поражение нужно будет отвечать перед избирателями.9 комментариев
Трамп собрался вводить режим ЧП из-за зависимости США от России и Китая
Трамп объявил энергетическое ЧП и анонсировал поддержку ядерной отрасли
Президент США планирует в ближайшее время подписать указы по ускорению строительства новых ядерных реакторов и усилению независимости от российских и китайских поставщиков, передает Reuters.
Президент США Дональд Трамп подпишет указы, которые направлены на стимулирование ядерной энергетики путем упрощения процесса одобрения новых реакторов и укрепления цепочек поставок топлива, сообщили Reuters четыре источника, знакомых с ситуацией.
«В проекте саммари приказов говорится, что Трамп применит Закон о производстве оборонной продукции времен холодной войны, чтобы объявить чрезвычайное положение в стране из-за зависимости США от России и Китая в плане обогащенного урана, переработки ядерного топлива и передовых реакторных ресурсов», – сказано в материале агентства.
Столкнувшись с первым ростом спроса на электроэнергию за два десятилетия из-за бума искусственного интеллекта, Трамп объявил чрезвычайное положение в сфере энергетики в свой первый день президентства.
Министр энергетики Крис Райт заявил, что гонка за разработку источников питания и центров обработки данных, необходимых для ИИ, является «Проектом Манхэттен 2», имея в виду масштабную программу США времен Второй мировой войны по разработке атомных бомб.
Кроме того, агентствам разрешается размещать новые ядерные объекты, а министерствам энергетики и обороны определять федеральные земли и территории для развертывания ядерных объектов, оптимизировать процессы для их строительства.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп поручил начать строительство десяти новых ядерных реакторов в стране и увеличить выработку энергии, сказано в Указе по реформированию комиссии по ядерному регулированию.