Трамп распорядился построить десять новых ядерных реакторов к 2030 году

Трамп поручил начать строительство новых ядерных реакторов в США

Tекст: Ирма Каплан

Американский президент Дональд Трамп распорядился начать строительство минимум десяти новых ядерных реакторов к 2030 году. Согласно подписанному указу, к этому времени должны быть завершены проекты новых реакторов, а также увеличена выработка электроэнергии на действующих станциях на пять гигаватт.

«В период с 1954 по 1978 год США санкционировали строительство 133 гражданских ядерных реакторов на 81 электростанции, строительство которых было завершено. С 1978 года Комиссия по ядерному регулированию (NRC) санкционировала лишь часть этого числа; из них только два реактора были введены в коммерческую эксплуатацию», – говорится в Указе по реформированию комиссии по ядерному регулированию.

Там указывается и тот факт, что NRC не смогла лицензировать новые реакторы, хотя технологические достижения обещают сделать ядерную энергетику более безопасной, дешевой, более адаптивной и более распространенной, чем когда-либо.

В этой связи Трамп поручил Министерству энергетики и Минобороны совместно оценить варианты перепрофилирования или перезапуска закрытых атомных электростанций для военных нужд.

Также Минэнерго США поручили сделать атомную энергетику приоритетной: речь идет о предоставлении ресурсов для перезапуска закрытых АЭС, увеличении производства энергии на действующих станциях и завершении строительства ранее замороженных реакторов.

Министерству энергетики предстоит наладить цепочки поставок ядерного топлива и обеспечить финансирование развития технологий в атомной энергетике, включая гранты, займы и инвестиционный капитал.

Как писала газета ВЗГЛЯД, США в апреле на Международной саммите по энергобезопасности в Лондоне выступили против «опасной» политики в отношении ископаемого топлива.