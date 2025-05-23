Казалось бы, в своих намерениях завершить русско-украинский конфликт Трамп должен получить полную и безусловную поддержку европейских стран. Однако вместо этого Брюссель и лидеры ключевых стран – членов ЕС не желают заканчивать уже проигранную ими украинскую войну, потому что тогда за поражение нужно будет отвечать перед своими избирателями.9 комментариев
Путин заявил, что будущее за военной техникой с искусственным интеллектом
Президент РФ Владимир Путин подчеркнул значимость создания современных вооружений на базе искусственного интеллекта, которые важны для российской армии и экспорта.
Путин на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества заявил о необходимости сосредоточиться на разработке передовых вооружений, включая системы с искусственным интеллектом, передает ТАСС.
«Наряду с традиционными образцами вооружения, особое внимание следует уделить перспективным образцам, которые нужны и нашим Вооруженным силам, и имеют потенциал для экспорта. В том числе роботизированные комплексы, воздушные, наземные, морские и подводные аппараты, лазерные комплексы, систему управления войсками, в которых применяются технологии искусственного интеллекта. За такой техникой будущее глобального рынка вооружения», – отметил президент.
Ранее Путин сообщил о выполнении Россией экспортных обязательств по поставкам вооружений за 2024 год. Кроме того, российский лидер подчеркнул высокий спрос на отечественное оружие и отметил его признанное качество и надежность на международном рынке.