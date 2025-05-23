Путин заявил о выполнении Россией обязательств по экспорту вооружений

Tекст: Дарья Григоренко

«В прошлом году Россия, наши предприятия свои экспортные обязательства в целом выполнили», – отметил глава государства на заседании комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС), передает ТАСС.

Ранее секретарь Совбеза России Сергей Шойгу сообщил, что после окончания специальной военной операции на Украине спрос на российское оружие значительно увеличится, так как оно доказало свою эффективность в боевых действиях.

Напомним, несколько десятков российских образцов вооружений, включая дрон «Ланцет-Э» и «Панцирь-СМД-Е», получили право на экспорт в 2024 году. Россия в 2024 году заняла второе место по экспорту оружия, уступив только США, с объемом продаж 13,75 млрд долларов.