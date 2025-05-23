Казалось бы, в своих намерениях завершить русско-украинский конфликт Трамп должен получить полную и безусловную поддержку европейских стран. Однако вместо этого Брюссель и лидеры ключевых стран – членов ЕС не желают заканчивать уже проигранную ими украинскую войну, потому что тогда за поражение нужно будет отвечать перед своими избирателями.7 комментариев
Киркоров начал восстановление после осложнений от ожога на концерте
Артист Филипп Киркоров находится под наблюдением врачей после получения ожога и развития осложнений во время выступления в Петербурге, сообщила директор певца Екатерина Успенская.
По ее словам, артист находится под присмотром врачей, делает перевязки и проходит необходимые процедуры из-за осложнений после травмы, передает РИА «Новости».
Директор уточнила, что концерт был продолжен без остановки, а артисту потребовалась только замена костюма.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля Филипп Киркоров получил ожог во время номера с пиротехникой на концерте в зале «Октябрьский», но не остановил выступление. Закрепленная на теле Киркорова пиротехника чуть не подожгла его костюм.