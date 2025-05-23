Стало известно о поставках немецкой техники в Россию после санкций

Стало известно о поставках немецкой Kontron оборудования связи через Словению в Россию после санкций

Tекст: Мария Иванова

Немецкая компания Kontron экспортировала в Россию оборудование с двойным назначением уже после вступления в силу новых санкций Евросоюза, пишет Politico.

Расследование издания показало, что с июля по ноябрь 2023 года словенская «дочка» Kontron отправила в российское подразделение 11 партий телекоммуникационного оборудования общей стоимостью более 3,5 млн евро. В этот период действовал уже 11-й пакет санкций ЕС, призванный ограничить поставки чувствительных технологий в Россию.

В числе экспортированной продукции был комплект SI3000 – система, способная перехватывать и мониторить коммуникационный трафик.

Kontron заявила, что поставки касались только заказов, одобренных до новых санкций, и осуществлялись на основании лицензий, выданных правительством Словении. «После внедрения 11-го пакета санкций (июнь 2023 года) мы прекратили экспорт новых товаров и продолжили только уже одобренные поставки в рамках выданных экспортных лицензий, в соответствии с действующими санкциями ЕС», – говорится в заявлении компании.

Тем не менее правила Евросоюза запрещают экспорт даже по предыдущим контрактам – за редкими исключениями для кибер-, аварийных и медицинских технологий, которые требуют отдельного разрешения. Европейская комиссия и таможенная служба Германии пока не начали расследование в отношении Kontron. Ситуация вызвала вопросы о возможности России получать западные технологии вопреки ограничениям и привела к призывам ужесточить глобальный режим санкций.

Члены Бундестага Родерих Кизеветтер (ХДС) и Константин фон Нотц («Зеленые») подчеркнули, что доступ России к западным телеком- и системам слежения «укрепляет военную машину Путина и ослабляет безопасность Европы». Von Notz заявил, что европейские и национальные регулирующие органы должны тщательно отслеживать подобные случаи и устранять все лазейки в санкционном режиме.

Kontron заявила, что с начала спецоперации на Украине резко сократила инвестиции и штат в России, но сохранила полный контроль над своей российской «дочкой» – Iskra Technologies. Это предприятие в декабре 2024 года попало под санкции ЕС, но Kontron все еще владеет почти половиной его акций и имеет рычаги управления благодаря опциону на оставшиеся доли.

Кроме России, Kontron отправляла аналогичное оборудование и в Казахстан – с июня 2023 года туда ушли 49 партий SI3000. Компания утверждает, что вся техника предназначалась только для внутреннего казахстанского рынка и не попадает в Россию, а экспорт полностью соответствует санкционным требованиям.

Несмотря на санкции, российская Iskra Technologies получила в 2023 году национальную премию за развитие импортонезависимости в сфере телекоммуникаций и нарастила выпуск оборудования для Ростелекома. Kontron утверждает, что дальнейшие поставки технологий или технической поддержки после 2022 года не осуществлялись. Представитель Kontron также подчеркнул, что после объединения с RTSoft у компании нет контрактов с Минобороны России.

В числе финансовых отношений – кредит на 3,546 млн евро от Kontron d.o.o. российской Iskra Technologies, который остается активным, а долг на 6,393 млн евро был прощен в 2022 году. В ЕС напомнили, что санкции запрещают предоставлять финансирование попавшим под ограничения компаниям, но Kontron настаивает на соблюдении норм. Депутат Кизеветтер считает, что власти Германии должны срочно изучить эту ситуацию, отметив слабую практику контроля санкций в стране.

Ранее главы стран Евросоюза удивились отказу президента США Дональда Трампа от новых антироссийских санкций после его разговора с президентом России Владимиром Путиным. При этом сенаторы США готовят новый масштабный пакет санкций против России, несмотря на публичные заявления Дональда Трампа.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, ЕС угрожает России введением полного торгового эмбарго вместо принятия мер по спасению европейской экономики.