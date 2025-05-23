Лагард заявила о радикальных изменениях в мировой торговле

Глава ЕЦБ Лагард заявила о необратимом влиянии тарифов на глобальную торговлю

Tекст: Вера Басилая

Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила в интервью канадской телекомпании, что нынешние торговые споры и тарифы приведут к необратимым изменениям в международной торговле, передает Bloomberg.

Она отметила, что несмотря на ближайшие переговоры, ранее существовавший мировой торговый порядок больше не восстановится. По ее словам, участники рынка вынуждены будут пересматривать баланс в связи с давними структурными дисбалансами, на которые влияют текущие тарифные меры.

Лагард подчеркнула, что для центральных банков сейчас крайне сложно оценить влияние тарифов на инфляцию. Она отметила, что возможны как инфляционные эффекты из-за роста импортных цен, так и дефляционные – если в Европу пойдет дешевый товар из Китая.

«Вопрос о влиянии тарифов на инфляцию очень деликатен», – заявила Лагард.

В еврозоне инфляция в апреле осталась на уровне 2,2%, однако аналитики прогнозируют ее снижение в мае – возможно, ниже целевого значения в 2%. Еврокомиссия ожидает, что средний уровень инфляции в 2026 году составит 1,7%. Ожидается, что ЕЦБ снизит ключевую ставку до 2% через две недели, что станет уже восьмым снижением с июня прошлого года.

Ранее европейские аналитики прогнозировали рост цен на продукты и массовое закрытие ферм из-за санкций и тарифов.

Газета ВЗГЛЯД писала, как тарифы оказали влияние на экономику США.