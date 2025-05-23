Те, кто стоит за провокациями в различных странах Европы, стремятся убедить людей, что виновники всех их проблем и неприятностей – русские, цель которых испортить жизнь европейцам. Миф о сотнях русских диверсантов продвигается европейскими политиками без особой заботы о правдоподобии.0 комментариев
Fox News сообщил о возможной казни подозреваемого в убийстве израильских дипломатов
Fox News сообщил о возможной казни подозреваемого в убийстве дипломатов посольства Израиля
Элиасу Родригесу, обвиняемому в убийстве двух сотрудников израильского посольства в Вашингтоне, может быть назначено высшее наказание по законам США, сообщает канал Fox News.
Подозреваемому в убийстве двух сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне может грозить смертная казнь, передает ТАСС со ссылкой на Fox News и документы ФБР.
Обвиняемый Элиас Родригес предстал перед судом по статье об убийстве иностранных должностных лиц, что предусматривает максимальное наказание – смертную казнь. Кроме того, ему вменяют преступления, связанные с огнестрельным оружием, и непосредственное убийство двух человек.
Среди погибших – гражданин Израиля Ярон Лищинский и сотрудница дипмиссии Сара Мильгрим.
Во время ареста подозреваемый выкрикивал лозунг: «Свободу Палестине!». Как отмечает канал CNN, Родригес до этого случая не привлекал внимания американских правоохранительных органов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, два сотрудника израильского посольства погибли, а еще несколько человек получили ранения после стрельбы возле Столичного еврейского музея в Вашингтоне.
Политолог Саймон Ципис отметил, что охрана сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне была очень слабой.
Президент США Дональд Трамп связал убийство двух дипломатов Израиля в Вашингтоне с проявлениями антисемитизма и выразил соболезнования родным погибших.