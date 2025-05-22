Ввязываясь в Северную войну, Петр хотел получить для России только «провинции Ижорскую и Корельскую». Но по ее итогам к России были присоединены Ингерманландия (Ижора) с основанным в устье Невы Санкт-Петербургом, Карельский перешеек с Выборгом, Эстляндия и Лифляндия.2 комментария
Собянин сообщил о восьми сбитых беспилотниках при атаке на Москву
Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО отразили атаку еще восьми беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к Москве.
Собянин в своем Telegram-канале отметил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
Общее количество дронов, атаковавших Москву и сбитых с начала суток, достигло 48.
Ранее в четверг Собянин сообщил, что средства ПВО уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов, двигавшихся в сторону российской столицы. До этого силы ПВО на подлете к Москве уничтожили три дрона. Собянин также сообщал, что за два дня город атаковали более 50 дронов.