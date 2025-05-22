На территории одной фразы экс-министра обороны США Джеймса Форрестола столкнулась шизофрения Запада и возрождающееся достоинство русского мира. Итог этой лингвистической истории нам еще предстоит узнать. Главное тут – кто будет смеяться последним.0 комментариев
Франция призвала ускорить реформу рынка ЕС
Французский министр по делам Европы Бенжамен Аддад призвал Европейский союз ускорить реформы по сокращению бюрократии и интеграции единого рынка.
По его словам, Еврокомиссии необходимо действовать гораздо активнее и пойти дальше уже предложенных мер, чтобы европейские компании могли конкурировать с американскими и китайскими, сообщает Politico.
Он отметил усилия Еврокомиссии по запуску пакета мер «Омнибус», направленного на упрощение правил в сферах финансов и устойчивого развития, однако назвал их недостаточными. «Омнибус» должен стать TGV (высокоскоросной поезд во Франции – прим. ред. ВЗГЛЯД)», – заявил Аддад, намекая на необходимость действовать быстрее.
Министр подчеркнул, что после выборов в Европарламент прошло почти год, но по-прежнему обсуждаются только первые законопроекты по упрощению. Он добавил, что вместе с Германией Франция выступает за отмену закона о корпоративной ответственности в цепочках поставок и за более мягкие требования к компаниям.
Аддад также подверг критике планы Евросоюза по введению новых экологических нормативов и призвал отложить дальнейшее внедрение банковских правил Basel III, чтобы не усложнять работу европейских компаний. Он подчеркнул, что сейчас важно не допустить усиления позиций китайских и американских фирм за счет европейской декарбонизации, а также призвал к созданию единого правового режима для бизнеса на территории ЕС.
СМИ сообщали, что власти Евросоюза обдумывают новые ограничения на торговлю с Россией, включая введение высоких пошлин и полное торговое эмбарго.
Напомним, что власти США начали тарифную войну, охватившую множество стран, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пытается убедить Вашингтон, что Евросоюз при необходимости может обойтись без торговли с Америкой и найти ей альтернативу.