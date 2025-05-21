  • Новость часаСоловьев сообщил о выходе ВС России к границе Днепропетровской области
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    Американцы хотят забрать из России буянов и наркоторговцев
    Советник президента назвал основание считать конфликт на Украине «внутренним»
    Mysl Polska: Макрон возомнил себя Наполеоном
    Додик предложил США доступ к минералам в обмен на автономию
    Киев решил сменить состав делегации для переговоров с Россией
    Хинштейн: Попытки ВСУ зайти в Курскую область получают жесткий отпор
    Шойгу рассказал о холоде и одиночестве на вершине карьеры
    Финляндия начала следить за территорией России при помощи камер с ИИ
    В ФССП сообщили об открытии общедоступного реестра алиментщиков
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Сталин – подходящая фигура для раскачивания ситуации

    Отношение к фигуре Сталина должно определяться не желанием «чтобы врагов корежило», а тем, чего мы, собственно, хотим – какого будущего мы желаем для себя, своих детей и внуков, нашей страны в целом.

    72 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Рынок рабов стал ключевым в экономике Украины

    Вооруженные силы России находятся где-то там, на востоке страны, тогда как специалисты по отлову людей – прямо здесь, на улицах Киева, Днепропетровска, Львова и Житомира. И ненависть к этому врагу рискует превысить ненависть украинцев к России.

    10 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский боится воспоминаний о Стамбуле

    В 2022 году украинские пропагандисты запустили нарратив, что СВО не имеет никакого отношения к войне в Донбассе. Теперь – что Стамбул-2022 и Стамбул-2025 – это абсолютно не связанные между собой переговоры. Но это не так.

    5 комментариев
    21 мая 2025, 20:12 • Новости дня

    Рубио заявил об отсутствии военных гарантий Киеву в рамках сделки по минералам

    Tекст: Дарья Григоренко

    Военные гарантии Киеву не предоставлялись по соглашению о редкоземельных металлах, сообщил госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в Палате представителей.

    Рубио уточнил, что Вашингтон располагает инструментами разрушительных санкций против России, но на данный момент делает ставку на дипломатическое решение конфликта на Украине. Он добавил: «Никаких военных гарантий нет», передает РИА «Новости».

    По словам Рубио, президент США Дональд Трамп рассматривает разные варианты по усилению санкционного давления на Россию, если возникнет такая необходимость. Глава Госдепа отметил, что приоритетом остается достижение мирного соглашения между сторонами. «Но если это не сработает, он прекрасно осознает возможности разрушительных санкций», – заявил глава американской дипломатии.

    В понедельник The New York Times сообщило, что президент США после разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил европейским лидерам и Владимиру Зеленскому, что отныне не намерен вмешиваться в конфликт. Кроме того, после разговора с Путиным американский лидер заявил, что не планирует новые санкции против России и отметил готовность Москвы к переговорам о прекращении огня.

    Ранее сообщалось, что окончательный вариант соглашения между США и Украиной по добыче полезных ископаемых не предусматривает предоставления гарантий безопасности со стороны Вашингтона.

    21 мая 2025, 11:28 • Новости дня
    Путин на просьбу присоединить Сумы к России ответил шуткой о Хинштейне
    Путин на просьбу присоединить Сумы к России ответил шуткой о Хинштейне
    @ Мария Сухорукова/правительство Курской области/kremlin.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Во время совещания в Курской области Владимир Путин с улыбкой отметил, что Александр Хинштейн стал врио губернатора, поскольку «хочет все побольше» для области, как и жители региона. Так Путин ответил на реплику главы Глушковского района Золотарева о том, что Сумы должны стать территорией России.

    Президент России Владимир Путин на совещании с главами муниципалитетов в Курской области, которое прошло 20 мая, объяснил назначение Александра Хинштейна врио губернатора с иронией, передает ТАСС.

    В ответ на реплику главы Глушковского района Павла Золотарева о том, что Сумы должны стать территорией России, чтобы обезопасить приграничные районы, Путин рассмеялся и заявил: «Поэтому Александра Евсеевича и выбрали [в качестве врио главы региона], он тоже так хочет все побольше».

    Президент подчеркнул, что Хинштейн отличается настойчивостью и умением добиваться результатов. В ответ на замечание Золотарева о «пробивном» характере врио губернатора Путин добавил: «Одно могу точно сказать – деньги выбивает».

    Ранее президент России Владимир Путин пригласил исполняющего обязанности губернатора Александра Хинштейна продолжить обсуждение ситуации в Курской области в автомобиле.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что получает доклады от всех силовых ведомств и лично отслеживает ситуацию в Курской области, отмечая важность мнения местных руководителей.

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    21 мая 2025, 04:57 • Новости дня
    Степашин: Крым не вошел в состав России при распаде СССР из-за Ельцина
    Степашин: Крым не вошел в состав России при распаде СССР из-за Ельцина
    @ А.Сенцов, А.Чумичев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Сергей Степашин рассказал, что Крым мог войти в состав России еще при распаде СССР, если бы Борис Ельцин уделил этому вопросу больше внимания.

    Россия могла получить Крым в момент распада СССР, если бы этот вопрос был включен в Беловежские соглашения, заявил Сергей Степашин в интервью ТАСС. По его словам, Борис Ельцин, будучи первым президентом России, не проявил необходимого интереса к теме Крыма, что и стало одной из причин, почему полуостров не вошел в состав России в 1991 году.

    Степашин подчеркнул: «Мы тогда могли спокойно прописать тему Крыма в Беловежских соглашениях, а также в связанных с этим нормативных документах. Это я знаю не понаслышке. Но Ельцин тогда не проявил должного внимания к этой теме».

    Он также отметил, что сегодняшняя российская конституция не нуждается в изменениях и соответствует современным требованиям. По мнению Степашина, важно лишь, чтобы конституция строго соблюдалась.

    XIII Петербургский международный юридический форум проходит в Петербурге с 19 по 21 мая, информационным партнером мероприятия выступает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что инициатива США с признанием Крыма российским и нейтральным статусом Украины может привести к мирному соглашению и отмене санкций против России.

    Советник главы офиса Зеленского Сергей Лещенко опроверг слухи о согласии Киева признать Крым российским при переговорах с США.

    Вашингтон передал Киеву документ с условиями завершения конфликта, где содержатся требования о признании Крыма частью России и отказе Украины от вступления в НАТО.

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    20 мая 2025, 17:07 • Видео
    Разговор Путина и Трампа: главное

    Главный итог переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в том, что Вашингтон отказался применять «санкционный кнут», чем шокировал лидеров Европы и Владимира Зеленского. Президент США хочет оставить Украину наедине с Россией.

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    21 мая 2025, 13:36 • Новости дня
    Шеслер объяснила скандал на Украине после удара «Искандером» по лагерю ВСУ

    Политолог Шеслер: Удар «Искандером» по лагерю ВСУ вызвал новую волну истерии на Украине

    Шеслер объяснила скандал на Украине после удара «Искандером» по лагерю ВСУ
    @ imago-images/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Удар ВС России по лагерю подготовки ВСУ в Сумской области спровоцировал новую волну политической истерии на Украине. Ее мотивы имеют глубокие корни и связаны с целым рядом причин, среди которых – высокие потери на фронте, рост случаев дезертирства, коррупция, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее в Раде призвали уволить главкома ВСУ после прилета по полигону в Шостке.

    «Удар ВС России по тренировочному полигону в Сумской области – это, скорее, повод, нежели истинная причина грызни украинской элиты», – считает политолог Лариса Шеслер. По ее мнению, в основе «политических истерик» ряда депутатов Рады лежит ситуация в зоне боевых действий в целом.

    «Украинская армия – несмотря на всевозможные победные реляции, попытки провокаций под Теткино – продолжает отступать, а ВС России – наращивают темпы наступления. ВСУ несут большие потери», – напомнила собеседница. Кроме того, в стране разворачивается целый ряд скандалов.

    «Так, командир одного из батальонов 47-ой механизированной бригады ВСУ «Магура», майор Александр Ширшин подал рапорт об увольнении, обвинив военное руководство в неспособности управлять и формировать рациональные решения», – напомнила Шеслер.

    «Другая история связана с «элитной» 155-й ОМБр ВСУ «Анна Киевская». Подразделение прошло подготовку во Франции. С начала 2025 года там зафиксировано более тысячи случаев дезертирства. Более того, военные жалуются на махинации с «боевыми» выплатами и поборы со стороны командиров», – перечислила политолог.

    «На Украине идет постоянная внутриполитическая борьба и поиск виноватых. Естественно, таковыми назначаются Александр Сырский и Михаил Драпатый. Эти люди не гнушаются никакими злодеяниями. Впрочем, ответственным нужно назвать и Владимира Зеленского, ведь он бросил страну под каток», – указала эксперт.

    «Удар ВС России по лагерю подготовки ВСУ лишь обострил внутриукраинские процессы», – считает Шеслер. Она отметила, что после произошедшего уже отстранили командира украинской военной части. «Я думаю, что этим все и ограничится. Дело вряд ли дойдет до каких-то радикальных мер и перестановок в армии. Не стоит ожидать и отставки Сырского, к которой так усердно призывают в Раде. Нынешний главком – полностью подконтрольная фигура. Если Валерий Залужный имел какой-то вес и авторитет среди военных, то о Сырском такого не скажешь», – заметила собеседница.

    «Это вполне устраивает Зеленского, поскольку ему не нужно давить на военное руководство, чтобы протолкнуть бессмысленные и абсурдные планы, например, в Крынках или Курской области. Все указания, которые продиктованы политическими соображениями, послушно выполняются Сырским, который уже получил репутацию "могильщика"», – подчеркнула политолог.

    «Не исключено, что в конечном счете главкома сделают очередным козлом отпущения. Но пока ему не найдена замена в виде такого же послушного служащего, призывы некоторых депутатов к отставке Сырского останутся неуслышанными», – заключила Шеслер.

    Ранее российские военные нанесли ракетный удар с помощью ОТРК «Искандер» по лагерю подготовки 1-й отдельной бригады специального назначения ВСУ в районе населенного пункта Шостка в Сумской области. В результате уничтожено 70 украинских военнослужащих. Среди погибших украинских солдат числятся также 20 инструкторов, сообщили в Минобороны России.

    Местоположение лагеря установили российские бойцы, которые проводили разведку близ Шостки. На Украине произошедшее спровоцировало новую волну критики в адрес командования. Так, депутат Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) заявил, что подготовка боевиков недалеко от зоны вооруженных действий является преступлением. По его словам, в ВСУ «людей совсем перестали ценить».

    Его коллега Марьяна Безуглая потребовала уволить главкома Александра Сырского. «Сколько еще должны погибнуть людей? Сколько еще "дебильных" приказов должно быть отдано, чтобы Сырского уволили?» – возмутилась она.

    На этом фоне нацгвардия Украины сообщила, что командир воинской части в Сумской области снят с должности. Ведомство подтвердило российский удар по полигону, нанесенный 20 мая. «Командование национальной гвардии Украины и правоохранительные органы дадут жесткую правовую оценку действиям всех должностных лиц по результатам проверки и расследования трагического случая», – говорится в заявлении.

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    21 мая 2025, 02:28 • Новости дня
    На Украине подтвердили потери после удара «Искандером» по лагерю ВСУ под Шосткой
    На Украине подтвердили потери после удара «Искандером» по лагерю ВСУ под Шосткой
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В Сумской области под Шосткой зафиксировали удар по тренировочной базе ВСУ, где, по словам очевидцев, могли находиться десятки военнослужащих.

    О случившемся ударе первым сообщил экс-офицер ВСУ Дмитрий Гнап, передает издание «Страна». Он уточнил, что местные паблики сегодня подтвердили баллистический удар по промышленному объекту вблизи города Шостка.

    Этот факт косвенно подтвердила и народный депутат Марьяна Безуглая, которая в соцсетях эмоционально раскритиковала командование и перепостила видео удара, задав вопрос о последствиях руководства для армии.

    О происшествии также сообщил нардеп Алексей Гончаренко. По его словам, российская сторона нанесла удар «Искандером» по полигону в Сумской области во время учений ВСУ, используя дрон для корректировки цели. Он отметил, что полигон размещался всего в 45 км от российской границы, и подверг критике решение проводить учения в непосредственной близости от линии фронта.

    Блогер Сергей Наумович отметил, что полигон работал с большим скоплением новобранцев при отсутствии контроля воздушного пространства. По данным российских источников, число погибших украинских военных могло составить до 70 человек, однако официального подтверждения от украинской стороны не последовало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нанесли ракетный удар с помощью ОТРК «Искандер» по лагерю подготовки 1-й отдельной бригады специального назначения ВСУ в районе населенного пункта Шостка в Сумской области.

    Ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» за время спецоперации на Украине поразили более 1400 целей, среди которых были командные пункты и аэродромы.

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    21 мая 2025, 14:47 • Новости дня
    Кремль анонсировал перечень условий России для прекращения огня
    Кремль анонсировал перечень условий России для прекращения огня
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Кремль планирует оформить список условий, необходимых для прекращения боевых действий, в отдельном документе с учетом договоренностей в Стамбуле.

    Перечень условий России для прекращения огня будет подготовлен отдельно, передает ТАСС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам: «Здесь сейчас не буду вам точно говорить. Безусловно, отдельно будет перечень условий для прекращения огня. Вот об этом в Стамбуле была достигнута договоренность».

    Песков уточнил, что пока не может назвать детали, будет ли этот план оформлен отдельным документом или войдет в меморандум о будущих договоренностях. По его словам, вопрос о прекращении огня обсуждался в ходе переговоров в Стамбуле, и стороны пришли к пониманию о необходимости отдельного перечня условий.

    Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова приступить к совместной работе с Украиной по меморандуму, связанному с будущим мирным договором.

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    21 мая 2025, 09:15 • Новости дня
    Путин: Неонацисты из ВСУ даже на конкурсе идиотов заняли бы второе место
    Путин: Неонацисты из ВСУ даже на конкурсе идиотов заняли бы второе место
    @ kremlin.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Уничтожение памятников времен Второй мировой войны украинскими формированиями свидетельствует об их неонацистской идеологии и «крайнем идиотизме», заявил президент России Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин осудил действия украинских боевиков, разрушающих памятники времен Второй мировой войны, передает ТАСС.

    На встрече с волонтерами в Курской области он подчеркнул, что подобное поведение является проявлением неонацистской идеологии.

    «Эти люди с идеологией нацизма. И даже они на конкурсе идиотов заняли бы второе место. Почему? Потому что идиоты», – отметил Путин.

    По его словам, уничтожение памятников наглядно демонстрирует, с кем воюет Россия в ходе спецоперации.

    Один из волонтеров на встрече с Путиным рассказал, что боевики ВСУ атакуют памятники беспилотниками, особенно, когда там появляются волонтеры.

    «Понятно, с кем мы воюем, если напрямую уничтожают памятники времен Второй мировой войны. Это дает нам все основания говорить, что это люди с идеологией неонацизма», – отметил Путин.

    Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин впервые посетил Курск после освобождения региона от ВСУ.

    Глава государства во время визита в Курскую область встретился с волонтерами и поблагодарил их за работу.

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    20 мая 2025, 21:41 • Новости дня
    США отказались участвовать в саммите G20 в стране БРИКС

    США отказались от участия в саммите G20 в ЮАР

    США отказались участвовать в саммите G20 в стране БРИКС
    @ Christina Sabrowsky/picture alliance/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Американская делегация не будет представлена на саммите G20 в ЮАР из-за разногласий по повестке встречи, заявил временно исполняющий обязанности помощника президента США по национальной безопасности, госсекретарь Марко Рубио.

    США не будут участвовать в предстоящих форумах Группы двадцати в Южной Африке ни на уровне руководителей внешнеполитических ведомств, ни на уровне глав государств и правительств, передает ТАСС. Рубио подчеркнул, что решение отражает существующие противоречия между Вашингтоном и Преторией, а также несогласие американской стороны с тем, как Южная Африка формирует повестку дня G20.

    Он пояснил, что предложенная Южной Африкой повестка не соответствует приоритетам нынешней администрации США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совбез США запретил госучреждениям готовиться к саммиту G20 в ЮАР. В феврале Рубио заявил, что не поедет на встречу министров иностранных дел стран «Большой двадцатки» в Йоханнесбурге из-за антиамериканской политики, проводимой Южной Африкой.

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    20 мая 2025, 21:14 • Новости дня
    Рубио объяснил желание США завершить конфликт на Украине

    Рубио заявил о желании США завершить конфликт на Украине, чтобы переключиться на Китай

    Рубио объяснил желание США завершить конфликт на Украине
    @ Jose Luis Magana/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Госсекретарь США Марко Рубио рассказал о стремлении прекратить конфликт на Украине ради концентрации ресурсов на соперничество с Китаем.

    Соединенные Штаты рассматривают урегулирование конфликта на Украине как важнейшую задачу, что позволит перераспределить внимание и ресурсы на противодействие Китаю, передает ТАСС.

    Такое заявление сделал временно исполняющий обязанности помощника президента США по нацбезопасности, госсекретарь Марко Рубио на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената.

    «Мы бы хотели быть в состоянии делать все и везде, но факт заключается в том, что ресурсы не бесконечны, а в сутках всего 24 часа. Принесло бы огромную пользу, если бы мы смогли не только завершить войну на Украине, между Россией и Украиной, но и обеспечить какие-то стабильность и мир на Ближнем Востоке. Если бы смогли решить эти вопросы, то это бы позволило нам направить больше времени, энергии и, откровенно говоря, ресурсов на определенные вызовы, с которыми мы сталкиваемся в долгосрочной перспективе применительно к Индо-Тихоокеанскому региону», – заявил Рубио.

    Он отметил, что для США в долгосрочной перспективе ключевым вызовом становится ситуация в Индо-Тихоокеанском регионе, прежде всего в отношении КНР. Рубио подчеркнул, что завершение вооруженных конфликтов на Украине и Ближнем Востоке позволит Вашингтону сосредоточиться на этих стратегических целях.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам о якобы «немедленном начале» переговоров между Москвой и Киевом после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость поиска взаимоприемлемых компромиссов между Россией и Украиной.

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    21 мая 2025, 01:43 • Новости дня
    Один из богатейших депутатов решил покинуть Госдуму

    Савченко может покинуть Госдуму из-за перехода на другую работу

    Один из богатейших депутатов решил покинуть Госдуму
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Совет Госдумы предложил включить вопрос о досрочном сложении полномочий одного из богатейших депутатов Олега Савченко в повестку пленарного заседания, назначенного на 22 мая.

    Рассмотрение вопроса о досрочном прекращении полномочий депутата Олега Савченко запланировано на заседании Госдумы двадцать второго мая, передает ТАСС. Проект постановления внесла комиссия по мандатным вопросам, следует из документов, опубликованных в думской электронной базе.

    В пояснении к проекту постановления говорится, что депутат Савченко подал письменное заявление о сложении полномочий в связи с переходом на другую работу. В документе указано: «Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Савченко Олега Владимировича, 20 мая 2025 года на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий в связи с переходом на другую работу».

    Савченко был избран в Госдуму в сентябре 2021 года, он занимает должность заместителя председателя комитета по финансовому рынку. В рейтинге Forbes за 2021 год Савченко занимал 22-е место среди госслужащих с самыми высокими доходами. В декларации за 2021 год его доход составил почти 559 млн рублей. С 2022 года декларации депутатов публикуются в обезличенном виде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Госдумы Олег Савченко в 2015 году покорил самую высокую точку Антарктиды – гору Винсона.

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    20 мая 2025, 22:59 • Новости дня
    Захарова высмеяла решение ЕС профинансировать «Радио Свобода»

    Захарова прокомментировала выделение ЕС 5,5 млн евро «Радио Свобода»

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решение Евросоюза поддержать «Радио Свобода» попыткой придать ему «качества того, что не тонет».

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала решение Евросоюза профинансировать медиакорпорацию «Радио Свобода», о чем сообщают ТАСС.

    Захарова в беседе с «Известиями» заявила: «Хотят наделить качествами того, что не тонет. Внимание привлекает формулировка, в которой желается "помочь остаться на плаву"».

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас ранее объявила, что Евросоюз выделил 5,5 млн евро на поддержку вещания «Радио Свобода» в соседних с ЕС регионах, на Кавказе и в Центральной Азии.

    До этого президент США Дональд Трамп подписал указ, который предусматривает сокращение деятельности американского Агентства по глобальным СМИ (USAGM), курировавшего деятельность «Радио Свобода».

    После этого USAGM направило письмо о прекращении финансирования, и Евросоюз начал рассматривать возможность взять поддержку медиакорпорации на себя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп подписал указ о прекращении государственного финансирования радиостанции NPR и телеканала PBS из-за предвзятой подачи новостей.

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    20 мая 2025, 21:05 • Новости дня
    ВС России нанесли удар «Искандером» по лагерю ВСУ в Сумской области

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные нанесли ракетный удар с помощью ОТРК «Искандер» по лагерю подготовки 1-й отдельной бригады специального назначения ВСУ у населенного пункта Шостка в Сумской области, сообщает Минобороны.

    Удар по лагерю подготовки спецназа в Сумской области привел к значительным потерям среди украинских военных и инструкторов, а также уничтожил боеприпасы, передает РИА «Новости».

    В Министерстве обороны заявили, что в результате удара были уничтожены до 70 украинских военнослужащих, включая 20 инструкторов.

    Кроме того, по информации ведомства, уничтожены склад боеприпасов и до 10 единиц автомобильной техники противника. Военные опубликовали видеокадры с места удара, на которых зафиксировано уничтожение личного состава и техники ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во время наступления российских войск подразделения украинских боевиков и польских наемников начали беспорядочно отходить в сторону города Сумы. Группировка войск «Север» нанесла значительные потери противнику в Краснояружском приграничье и Сумской области, ликвидировав живую силу, бронетехнику и склады.

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    21 мая 2025, 12:17 • Новости дня
    «Кувшины Саакашвили» в Тбилиси признали уродством и решили снести
    «Кувшины Саакашвили» в Тбилиси признали уродством и решили снести
    @ Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Власти Грузии приняли решение демонтировать установленные экс-президентом Михаилом Саакашвили в 2012 году в центре Тбилиси два футуристических кувшина итальянского архитектора Массимилиано Фуркаса, которые обошлись в 75 млн лари (более 27 млн долларов по нынешнему курсу), передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Саакашвили хотел разместить там музыкальный театр и выставочный холл, однако вскоре потерял власть. При «Грузинской мечте» «кувшины» несколько раз продавались на акционах, однако в итоге все новые владельцы отказывались от них.

    С самого начала каприз экс-президента построить в центре Тбилиси при полном несоответствии его архитектуре  нечто футуристическое вызывал много критических откликов специалистов и горожан. Также провалилась идея основать здесь музей вина.

    Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил в среду, что этот проект «не соответствует урбанистике, не имеет функций, превратился в мусорную свалку».

    «Это уродство будет демонтировано», – сказал градоначальник.

    По его словам, не исключено строительство на этом месте отеля.

    «Посмотрим, обсудим», – сказал Каха Каладзе.

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отметил, что «не является архитектором», но сказал, что «это уродство не подходит нашему красивому Тбилиси».

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    21 мая 2025, 14:02 • Новости дня
    Шарий: Убитый под Мадридом Портнов был многолетним борцом с режимом Зеленского
    Шарий: Убитый под Мадридом Портнов был многолетним борцом с режимом Зеленского
    @ Кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича, адвокат и правозащитник Андрей Портнов, убитый в Мадриде, был известен критикой политики Владимира Зеленского и борьбой с репрессиями на Украине, сообщил украинский блогер Анатолий Шарий.

    Об этом сообщил Шарий сообщил в своем Telegram-канале. По словам Шария, Портнов был убит среди белого дня, аналогично покушению, которое ранее пытались совершить на него самого в Испании.

    Шарий добавил, что Андрей Портнов долгое время боролся с режимом Зеленского, выступал против диктатуры и защищал права человека не только на Украине, но и за ее пределами. Блогер считает, что выгодоприобретателем произошедшего является Офис президента Украины: «Офис президента убивает своих опасных врагов», – говорится в его сообщении.

    Также Шарий отметил, что, по его мнению, смерть Портнова произошла до момента публикации компрометирующих материалов на президента Украины и его окружение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший заместитель главы администрации президента Украины при Викторе Януковиче Андрей Портнов был убит возле Мадрида.

    Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил, что убитый Портнов мог знать сведения, опасные для окружения Владимира Зеленского.

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    21 мая 2025, 10:45 • Новости дня
    Украинцы устроили продажу вещей бойцов СВО иностранцам онлайн

    Украинцы выставили на иностранные сайты личные вещи бойцов СВО и русские кресты

    Tекст: Вера Басилая

    На зарубежных интернет-площадках появились предложения о продаже трофеев спецоперации, включая обломки дронов, шевроны и личные вещи российских бойцов.

    Украинские граждане активно реализуют трофеи, полученные во время спецоперации на Украине, на иностранных интернет-ресурсах, сообщает Лента.ру.

    К популярным лотам относятся обломки беспилотников типа «Герань», за которые просят около 700 долларов, а простые фрагменты без оформления стоят от 35 долларов. Более ценные части, например бортовой компьютер, оцениваются в 800 долларов. Кроме дронов, в продаже есть небольшие элементы от российских военных самолетов, например Су-34, стоимость которых варьируется от 200 до 300 долларов. Украинцы также предлагают личные вещи российских военных, такие как шевроны, предметы гигиены с надписями и бронзовые православные кресты.

    По словам военного волонтера Алексея Живова, украинцы считают подобную торговлю совершенно нормальной, уносят все, что могут, и распродают как гражданские, так и военные предметы. В России также встречаются подобные лоты, но их значительно меньше. На российских площадках за украинские трофеи просят от 1 до 3 тыс. рублей, а за бронежилеты – около 30 тыс. рублей.

    Живов заявил, что российское общество негативно воспринимает такой рынок и считает его недостойным. Военный эксперт Олег Глазунов объяснил, что спрос на трофеи обусловлен интересом коллекционеров и желанием заработать даже во время войны.

    Ранее сообщалось, что на киевском рынке продают иконы и бытовую технику с табличкой «Трофеи с Курщины».

    Бойцы Вооруженных сил Украины попались на продаже ценностей, вынесенных из Горнальского Свято-Николаевского мужского монастыря.

    Житель Угледара рассказал, что боевики ВСУ разграбили Угледар в ДНР, вскрывая гаражи и квартиры, а затем переправляли добычу в секонд-хенды бытовой техники в Киев и Днепропетровск.

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    20 мая 2025, 21:57 • Новости дня
    Элитный McLaren сгорел после столкновения на трассе в Подмосковье
    Элитный McLaren сгорел после столкновения на трассе в Подмосковье
    @ кадр из видео

    Tекст: Евгения Караваева

    На трассе в подмосковном Одинцове спорткар McLaren под управлением гонщика Василия Куденко врезался в отбойник, после чего автомобиль полностью сгорел.

    Дорожный инцидент с участием автомобиля McLaren произошел на трассе М-1 «Северный обход Одинцово», сообщает ТАСС.

    По предварительным данным, автомобиль на высокой скорости врезался в дорожное ограждение, после чего загорелся. В результате пожара спорткар был полностью уничтожен огнем, а возгорание сопровождалось детонацией бензобака.

    В региональном управлении МВД уточнили, что авария произошла на 4-м км трассы в сторону Москвы. За рулем находился 44-летний Василий Куденко, известный как участник соревнований Unlim 500+. В салоне автомобиля был также пассажир.

    Официальный представитель экстренных служб отметил: «В районе Одинцова на трассе в сторону Москвы автомобиль McLaren врезался в отбойник и загорелся. Предварительно, пострадавших нет». Все последствия пожара оперативно ликвидировали прибывшие на место службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на федеральной трассе между Красноярском и Кемерово произошло столкновение автомобиля с участниками команды блогера Миланы Хаметовой с другой машиной. В результате аварии никто не получил тяжелых травм.

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    Источник: Убившие Портнова могли попасть на камеры видеонаблюдения
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