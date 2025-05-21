В Доме народов России воссоздали атмосферу издательства военных лет

Tекст: Елизавета Шишкова

В Доме народов России прошла историческая реконструкция, посвященная роли печатного слова в годы Великой Отечественной войны. В рамках проекта «Дело Победы» с 21 по 23 мая более тысячи школьников смогут посетить Дом, где во время войны работало крупнейшее научное издательство «Наука» Академии Наук СССР. Участники реконструкции изготовили собственные пропуска, познакомились с потомками династии научных редакторов и легендарными военкорами, увидели уникальные артефакты и арт-объекты.

Дети приняли участие в распространении агитационных листовок, отправили письма и репринт газеты «Комсомольская правда» от 9 мая 1945 года бойцам спецоперации на Украине. Экскурс в историю вели активисты молодежного медиадвижения «КИБЕРЫ», которые воссоздали образы известных фронтовых корреспондентов: Гайдара, Твардовского, Эренбурга и Симонова.

«Думать, что говорим, пишем, как размышляем – ведь дело Победы наше общее дело. История показывает, что победа всегда ковалась на фронте и в тылу и бескомпромиссная уверенность и стойкость были самым крепким фундаментом. Патриотизм – это с Богом. Дело победы – это и слово и мысль и каждое наше действие на своем собственном ответственном участке. Историческая память поколений всегда была, есть и будет ценностью нашего народа, и чтобы укреплять будущее мы показываем как в годы Великой Отечественной войны Слово влияло на ход событий, на крепость духа и глубокое понимание сложных процессов, так как издательство Наука трудилось на общее благо в нашем пространстве. Быть потомками победителей значит нести в себе достойно генетический код народа Победителя в каждом своем дне», – подчеркнула руководитель Дома народов России Анна Полежаева.

Открытие проекта посетили представители ФАДН России, Россотрудничества, Росконгресса, Росдетцентра, Издательства «Наука», Яндекса, Газпромбанка и Движения Первых. Организаторы отметили значимость семейного участия в подобных мероприятиях.