Отношение к фигуре Сталина должно определяться не желанием «чтобы врагов корежило», а тем, чего мы, собственно, хотим – какого будущего мы желаем для себя, своих детей и внуков, нашей страны в целом.41 комментарий
Прокуратура Парижа подтвердила отказ Дурову в поездке в США
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров запрашивал разрешение на поездку в США для переговоров с инвестиционными фондами в интересах компании, сообщил источник в прокуратуре Парижа.
«Обвиняемый запросил разрешение на поездку в США для ведения переговоров с инвестиционными фондами в интересах своей компании Telegram. 12 мая 2025 года государственный обвинитель отклонил ходатайство о частичном снятии судебного надзора на том основании, что такая поездка за границу не представляется необходимой и обоснованной, этот запрос был фактически отклонен», – сообщил источник, передает РИА «Новости».
В прокуратуре напомнили, что в настоящее время Дуров не имеет права покидать территорию Франции без разрешения следствия, независимо от направления поездки. Там также уточнили, что ранее ему уже разрешали временно выехать из Франции – в частности, для поездки в Дубай с 15 марта по 7 апреля.
Накануне Politico сообщило, что Дуров не получил разрешения на выезд во Франции на переговоры с инвестиционными фондами.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дуров заявил, что к нему обратились с требованием ограничить активность консерваторов в Румынии в преддверии президентских выборов. Он уточнил, что просьба исходила от директора Главного управления внешней безопасности Франции (DGSE) Франции Николя Лернера. Спецпосланник Трампа назвал смелым отказ Дурова повлиять на выборы в Румынии.