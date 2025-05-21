Прокуратура Парижа подтвердила отказ Дурову в поездке в США

Tекст: Дарья Григоренко

«Обвиняемый запросил разрешение на поездку в США для ведения переговоров с инвестиционными фондами в интересах своей компании Telegram. 12 мая 2025 года государственный обвинитель отклонил ходатайство о частичном снятии судебного надзора на том основании, что такая поездка за границу не представляется необходимой и обоснованной, этот запрос был фактически отклонен», – сообщил источник, передает РИА «Новости».

В прокуратуре напомнили, что в настоящее время Дуров не имеет права покидать территорию Франции без разрешения следствия, независимо от направления поездки. Там также уточнили, что ранее ему уже разрешали временно выехать из Франции – в частности, для поездки в Дубай с 15 марта по 7 апреля.

Накануне Politico сообщило, что Дуров не получил разрешения на выезд во Франции на переговоры с инвестиционными фондами.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дуров заявил, что к нему обратились с требованием ограничить активность консерваторов в Румынии в преддверии президентских выборов. Он уточнил, что просьба исходила от директора Главного управления внешней безопасности Франции (DGSE) Франции Николя Лернера. Спецпосланник Трампа назвал смелым отказ Дурова повлиять на выборы в Румынии.