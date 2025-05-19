Спецпосланник Трампа назвал смелым отказ Дурова повлиять на выборы в Румынии

Tекст: Дарья Григоренко

Гренелл оставил комментарий в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирована в России) поблагодарив Дурова за смелость и сопроводив свой пост репостом публикации предпринимателя о давлении на Telegram и требовании удалить консервативные румынские каналы, передает ТАСС.

В сообщении Гренелл отметил: «Спасибо, Павел! Ваша смелость вдохновляет».

Ранее во Франции отвергли появившиеся в соцсетях обвинения в том, что Главное управление внешней безопасности (DGSE) просило сооснователя Telegram Павла Дурова повлиять на выборы в Румынии этой весной.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дуров заявил, что к нему обратились с требованием ограничить активность консерваторов в Румынии в преддверии президентских выборов. Он уточнил, что просьба исходила от директора Главного управления внешней безопасности Франции (DGSE) Франции Николя Лернера.

Американский предприниматель Илон Маск также обратил внимание на сообщения Дурова и одобрительно прокомментировал сообщение сооснователя Telegram.