Восточная Европа получает собственное лицо. Оно может быть достаточно безобразным. Однако для России главное – насколько Польша и Румыния будут контролироваться нашими основными противниками в Британии, Германии и Франции. Пока результаты противостояния выглядят неопределенными.0 комментариев
Спецпосланник Трампа назвал смелым отказ Дурова повлиять на выборы в Румынии
Посланник президента США Дональда Трампа по особым поручениям Ричард Гренелл поддержал сооснователя Telegram Павла Дурова после его заявления о вмешательстве французских властей в президентские выборы в Румынии.
Гренелл оставил комментарий в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирована в России) поблагодарив Дурова за смелость и сопроводив свой пост репостом публикации предпринимателя о давлении на Telegram и требовании удалить консервативные румынские каналы, передает ТАСС.
В сообщении Гренелл отметил: «Спасибо, Павел! Ваша смелость вдохновляет».
Ранее во Франции отвергли появившиеся в соцсетях обвинения в том, что Главное управление внешней безопасности (DGSE) просило сооснователя Telegram Павла Дурова повлиять на выборы в Румынии этой весной.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дуров заявил, что к нему обратились с требованием ограничить активность консерваторов в Румынии в преддверии президентских выборов. Он уточнил, что просьба исходила от директора Главного управления внешней безопасности Франции (DGSE) Франции Николя Лернера.
Американский предприниматель Илон Маск также обратил внимание на сообщения Дурова и одобрительно прокомментировал сообщение сооснователя Telegram.