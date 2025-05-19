В Франции отвергли «просьбу к Дурову» о влиянии на выборы в Румынии

Tекст: Ольга Иванова

В спецслужбе пояснили, что действительно несколько раз связывались с Дуровым, но якобы исключительно для напоминания об ответственности компании по предотвращению угроз терроризма и детской порнографии, передает ТАСС.

В DGSE подчеркнули, что категорически опровергают «любые утверждения о том, что были запросы о запрете аккаунтов в связи с каким-либо избирательным процессом».

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дуров заявил, что к нему обратились с требованием ограничить активность консерваторов в Румынии в преддверии президентских выборов. Он уточнил, что просьба исходила от директора Главного управления внешней безопасности Франции (DGSE) Франции Николя Лернера.

Американский предприниматель Илон Маск также обратил внимание на сообщения Дурова и одобрительно прокомментировал сообщение сооснователя Telegram.