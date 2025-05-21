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Брянский губернатор сообщил о профилактических мероприятиях спецслужб в Выгоничском районе
В Выгоничском районе Брянской области перекрыли несколько дорог из-за профилактических мероприятий правоохранителей и спецслужб, при этом сведений о реальных угрозах не поступало, отметил губернатор региона Александр Богомаз и призвал не распространять слухи.
Несколько дорог в Выгоничском районе Брянской области перекрыли из-за профилактических мероприятий, которые проводят правоохранительные органы и спецслужбы, передает ТАСС.
Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что никаких данных о конкретных правонарушителях, их количестве, пострадавших или последствиях нет.
Глава региона подчеркнул, что в интернете распространяется недостоверная информация по факту перекрытия дорог, и обратил внимание на то, что часть фейковых вбросов поступает со стороны Украины.
Богомаз заявил: «Сообщаю, что в настоящее время в Выгоничском районе действительно перекрыто несколько дорог в связи с проведением правоохранительными органами и специальными службами профилактических мероприятий по отработке оперативной информации. Сведений о каких-либо конкретных правонарушителях, их численности, последствиях, пострадавших и наличии реальных угроз не имеется».
Он призвал граждан не поддаваться панике и получать информацию только из официальных источников, а также воздерживаться от распространения слухов.
Напомним, что утром в среду над Брянской областью был сбит беспилотник ВСУ, а в ночь на среду ПВО уничтожили над регионом 41 БПЛА.