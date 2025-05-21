Брянский губернатор сообщил о профилактических мероприятиях спецслужб в Выгоничском районе

Tекст: Ольга Иванова

Несколько дорог в Выгоничском районе Брянской области перекрыли из-за профилактических мероприятий, которые проводят правоохранительные органы и спецслужбы, передает ТАСС.

Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что никаких данных о конкретных правонарушителях, их количестве, пострадавших или последствиях нет.

Глава региона подчеркнул, что в интернете распространяется недостоверная информация по факту перекрытия дорог, и обратил внимание на то, что часть фейковых вбросов поступает со стороны Украины.

Богомаз заявил: «Сообщаю, что в настоящее время в Выгоничском районе действительно перекрыто несколько дорог в связи с проведением правоохранительными органами и специальными службами профилактических мероприятий по отработке оперативной информации. Сведений о каких-либо конкретных правонарушителях, их численности, последствиях, пострадавших и наличии реальных угроз не имеется».

Он призвал граждан не поддаваться панике и получать информацию только из официальных источников, а также воздерживаться от распространения слухов.

Напомним, что утром в среду над Брянской областью был сбит беспилотник ВСУ, а в ночь на среду ПВО уничтожили над регионом 41 БПЛА.