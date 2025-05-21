Силы ПВО России за несколько часов сбили 39 украинских беспилотников

Tекст: Ольга Иванова

В период с 8.00 до 11.30 по московскому времени российские средства противовоздушной обороны уничтожили 39 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщает Минобороны России в Telegram-канале. Ведомство отмечает, что подавляющее большинство дронов – 30 единиц – были сбиты над территорией Орловской области.

Кроме того, еще три беспилотника уничтожены в Рязанской области, два – в Курской области. По одному дрону сбито на территории Белгородской, Брянской, Липецкой областей и в Республике Крым.

В министерстве подчеркивают, что все цели были успешно поражены дежурными силами ПВО, угрозы для гражданских объектов не возникло. О пострадавших и разрушениях информации не поступало.

Ранее силы ПВО уничтожили 127 украинских беспилотников за ночь, больше всего из них было сбито над Брянской и Орловской областями.

В Орловской области силы ПВО сбили 11 украинских дронов.