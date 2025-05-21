  • Новость часаПентагон инициировал новое расследование вывода войск из Афганистана
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Набор в вузы скорректируют под приоритеты государства
    Венгерские спецслужбы выявили еще двух украинских шпионов
    Бастрыкин взял под контроль дело о жилищном сертификате для мигрантов в Мытищах
    Politico: Маск исчез из новостей
    В Госдепе объяснили желание США завершить конфликт на Украине
    Захарова высмеяла решение ЕС профинансировать «Радио Свобода»
    Дуров заявил о готовности дать показания в Румынии по делу о вмешательстве в выборы
    Медведев: Киев ждет безоговорочная капитуляция при отказе от мирных переговоров
    СК возбудил дело против основательницы издания Meduza Тимченко
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский боится воспоминаний о Стамбуле

    В 2022 году украинские пропагандисты запустили нарратив, что СВО не имеет никакого отношения к войне в Донбассе. Теперь – что Стамбул-2022 и Стамбул-2025 – это абсолютно не связанные между собой переговоры. Но это не так.

    5 комментариев
    Мария Бутина Мария Бутина Гуманитарным переселенцам станет проще в России

    Есть иностранцы, которые приезжают в Россию для того, чтобы жить среди людей созидательных ценностей. Таким духовно-культурным братьям можно и нужно дать современный инструмент социализации.

    3 комментария
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Психологическая игра Москвы и Вашингтона продолжается

    Похоже, что два больших начальника ведут друг с другом психологическую игру, каждый считает, что хорошо понимает визави. Основой тактики Путина, вероятно, служит предположение, что для собеседника тема заведомо менее приоритетна, чем для него.

    7 комментариев
    21 мая 2025, 06:23 • Новости дня

    Стало известно об уничтожении 11 БПЛА над Орловской областью

    Власти сообщили об уничтожении одиннадцати украинских беспилотников системой ПВО

    Tекст: Денис Тельманов

    В Орловской области силами противовоздушной обороны были сбиты 11 украинских дронов, ущерб инфраструктуре и пострадавшие отсутствуют.

    Силы ПВО уничтожили одиннадцать украинских беспилотников над Орловской областью, передает ТАСС. О произошедшем сообщил губернатор Андрей Клычков, уточнив, что повреждений и пострадавших в результате инцидента не зафиксировано.

    В своем сообщении Клычков подчеркнул: «Противник продолжает провокации – ночью над Орловской областью уничтожено 11 вражеских БПЛА. По предварительной информации, повреждений и пострадавших нет, на местах происшествия ведутся оперативные проверки».

    В настоящее время на местах падения беспилотников работают оперативные службы, проводится проверка территории и уточнение обстоятельств произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО уничтожили 35 украинских беспилотников в разных регионах России за ночь, из которых 26 были сбиты над Крымом.

    Минобороны России сообщило, что ночью средства ПВО уничтожили семь дронов ВСУ над Белгородской и Брянской областями.

    В Белгородской области система ПВО за сорок минут утром 18 мая ликвидировала еще четыре беспилотника, запущенных с территории Украины.

    20 мая 2025, 07:44 • Новости дня
    Стало известно о колоссальных потерях ВСУ в Беловодах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В боях за Беловоды подразделения ВСУ, включая 67-ю и 21-ю механизированные бригады, понесли значительные потери, а часть бойцов бесследно исчезла.

    Несколько подразделений Вооружённых сил Украины, включая 67-ю отдельную механизированную бригаду, понесли колоссальные потери в боях за Беловоды в Сумской области, передает ТАСС. Собеседник агентства сообщил: «Бои за Беловоды начались еще в апреле, тогда за оборону данного населенного пункта отвечала 67-я ОМБр. Бригада несла колоссальные потери. Деморализованные вэсэушники несколько раз самовольно оставляли позиции и скрывались в глубине Сумской области, где за ними уже охотились сотрудники ВСП».

    На фоне больших потерь командир 67-й бригады Александр Поляев был отправлен в отставку, а новым руководителем назначили сына бывшего начальника Генштаба ВСУ Сергея Шапталы. Бригаду пытались усилить подразделениями 21-й ОМБр, однако часть солдат отказалась выполнять приказы по выдвижению в район Беловод, после чего их отправили на другое опасное направление. Сводные роты 21-й бригады, состоявшие из мобилизованных, были уничтожены в течение нескольких дней.

    После этого на помощь были переброшены элитные подразделения 78-го отдельного десантно-штурмового полка, однако рота этого полка пропала без вести. В результате 67-ю ОМБр доукомплектовали военнослужащими 41-й и 110-й механизированных бригад.

    По информации источника, ВСУ несут потери и в соседней Яблоновке, откуда на усиление в Беловоды должны были быть переброшены пограничники Сумского отряда, но их уничтожила российская артиллерия и операторы БПЛА. В мае в районе Беловодов также пропала без вести рота элитной 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные уничтожили радиолокационную станцию ВСУ в Сумской области ракетным ударом. Украина объявила эвакуацию для 202 населенных пунктов региона. Командиры ВСУ в Сумской области испытывают деморализацию.

    Коментарии (19)
    20 мая 2025, 13:45 • Новости дня
    Путин сообщил Трампу о предотвращении терактов у Кремля накануне Дня Победы
    Путин сообщил Трампу о предотвращении терактов у Кремля накануне Дня Победы
    @ Pavel Bednyakov/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В мае в Москве были пресечены попытки совершения терактов в районе Кремля и Красной площади накануне празднования Дня Победы, о чем президент России Владимир Путин сообщил Дональду Трампу, заявил помощник президента Юрий Ушаков.

    Президент Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом сообщил о нейтрализации террористических угроз в центре столицы накануне Дня Победы.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков отметил, что тогда же Россия объявила трехдневное перемирие, после чего в ночь на 7 мая Украина выпустила по российской территории 524 беспилотника и ракеты Storm Shadow, большая часть которых была направлена на Москву, передает ТАСС.

    «Практически все они были сбиты. Тогда же были предотвращены и угрозы совершения терактов в центре столицы в районе Кремля и Красной площади», – подчеркнул Ушаков.

    По его словам, киевские власти также пытались запугать зарубежных участников торжеств и не допустить их приезда в Москву. Путин указал Трампу, что инициаторами этих угроз и запугиваний выступали те, кто чествует нацистских преступников и пропагандирует милитаристские идеи.

    Во время беседы лидеры уделили внимание военному сотрудничеству СССР и США во Второй мировой войне. Трамп выразил сожаление из-за нынешнего состояния отношений между двумя странами и подчеркнул важность союзничества в прошлом. Он также отметил, что американское общество часто не верит в огромную цену, которую Россия заплатила за Победу.

    В ходе разговора лидеры также обсудили личность американского генерала Дугласа Макартура, отметив его прозорливые оценки, вспомнив, что он в свое время предупреждал об опасности возрождения агрессивного милитаризма.

    Ранее Владимир Зеленский заявлял, что в России должны переживать из-за проведения парада Победы. Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что власти Киева публично обсуждают подготовку терактов, что подрывает любые мирные инициативы.

    Коментарии (19)
    20 мая 2025, 17:07 • Видео
    Разговор Путина и Трампа: главное

    Главный итог переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в том, что Вашингтон отказался применять «санкционный кнут», чем шокировал лидеров Европы и Владимира Зеленского. Президент США хочет оставить Украину наедине с Россией.

    Коментарии (0)
    20 мая 2025, 09:25 • Новости дня
    Пушков объяснил шок Европы от разговора Путина и Трампа
    Пушков объяснил шок Европы от разговора Путина и Трампа
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Лидеров европейских стран ошеломил разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, поскольку американский лидер не собирается переходить в лагерь сторонников продолжения боевых действий, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

    Главы государств ЕС до сих пор придерживаются мнения о том, что России можно нанести стратегическое поражение, но президент США считает иначе, что показала его беседа с Путиным, сообщил Пушков в своем Telegram-канале.

    «Более того, он убежден, что это невозможно, а Киеву надо было в свое время сделать все, чтобы избежать войны с Россией. В ней, убежден Трамп, Украина может только проиграть. То есть одержимость европейцев Украиной входит в очевидное противоречие с прагматизмом Трампа», – пояснил сенатор.

    Европейские столицы и Киев пытаются переманить главу американской администрации в «стан войны» и прямой конфронтации с Россией, чтобы воссоздать единый антироссийский фронт.

    Но Трамп несколько раз продемонстрировал, что не собирается так поступать, что вызывает «острое разочарование» у европейцев, заметил Пушков.

    Также президент США не желает втягивать свою страну в острую фазу «новой холодной войны», поскольку она будет невыгодна Вашингтону. «Он не верит в победу ни в горячей, ни в холодной войне против России», – заключил сенатор.

    Ранее американский президент сообщил о возможности сдвигов в разрешении украинского кризиса после телефонного контакта с российским лидером.

    При этом страны ЕС решили ужесточить антироссийские санкции после разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    Коментарии (12)
    20 мая 2025, 14:28 • Новости дня
    Надежда Савченко опровергла слухи о гибели

    Надежда Савченко опубликовала видео с фронта, опровергнув слухи о смерти

    Надежда Савченко опровергла слухи о гибели
    @ Андрей Иволгин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко выступила с заявлением о том, что слухи о ее гибели не соответствуют действительности.

    Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко опровергла сообщения о своей гибели, передает Газета.ru. В своем Telegram-канале она разместила видеоролик, снятый в зоне боевых действий, где подтвердила, что жива.

    В посте под видео Савченко написала: «Всем врагам назло Надежда и Украина будут жить». Таким образом она дала понять, что слухи о ее смерти – ложные.

    В России Савченко приговорили к 22 годам лишения свободы за причастность к гибели журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина в 2014 году. По версии следствия, она корректировала артиллерийский обстрел, в ходе которого были убиты российские журналисты. Позднее Савченко обменяли на российских военнослужащих.

    Ранее военный блогер сообщил, что бывший депутат Рады и военная летчица Надежда Савченко могла погибнуть в результате авиаудара по штабу украинской бригады.

    Коментарии (12)
    20 мая 2025, 11:32 • Новости дня
    Эксперт назвал главные итоги телефонного разговора Путина и Трампа

    Политолог Шаповалов: Путин в разговоре с Трампом подтвердил твердость позиций России по Украине

    Эксперт назвал главные итоги телефонного разговора Путина и Трампа
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Диалог президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа подтвердил, что Москва извлекла уроки из невыполнения оппонентами Минских соглашений. Теперь Россия не станет инициировать перемирие без юридической фиксации принципов движения к урегулированию украинского кризиса, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Шаповалов.

    «Диалог Путина с Трампом в очередной раз подтвердил: Россия неотступно продвигает свою дипломатическую линию. Она заключается в том, что мирное урегулирование украинского кризиса возможно только после проработки всех деталей и выхода на устранение первопричин конфликта», – отметил Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ.

    «Путин добивается максимальных гарантий для России, акцентируя внимание на юридическом закреплении каждого шага на пути к мирному урегулированию. Москва никому не будет верить на слово. Мы помним уроки Минских соглашений и прекращение Киевом переговорного процесса в Стамбуле в 2022 году», – заметил он.

    «Сторонам нужно сначала определить и утвердить принципы движения к урегулированию. В случае достижения договоренностей, можно в очередной раз попробовать инициировать перемирие. После чего, в зависимости от его выполнения, решать вопрос о подписании мирного договора», – детализировал эксперт.

    «При этом, ни о каком безусловном прекращении огня речи идти не может. Россия не даст ВСУ ни единого шанса на перевооружение и передышку», – предупредил аналитик. «В целом, диалог Путина и Трампа показал, что позиции двух стран в определенных вопросах сближаются. Но это не означает, что Москва пойдет на пересмотр своих позиций в угоду кому-либо, особенно, если это не отвечает национальным интересам России», – уточнил собеседник.

    Напомним, в понедельник состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, он продлился более двух часов. По его итогам российский лидер заявил, что Москва готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора.

    В этом документе может быть прописан ряд позиций, например, принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения, «включая и возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей», уточнил глава государства.

    Путин отметил, что возобновление контактов России и Украины в Стамбуле дает основания полагать, «что мы в целом на правильном пути». «Вопрос, конечно, в том, чтобы российская и украинская стороны проявили максимум стремления к миру и нашли бы те компромиссы, которые устроили бы все стороны», – цитирует его сайт Кремля. По словам президента, позиция Москвы ясна, главное – устранить первопричины кризиса.

    Трамп в свою очередь заявил, что Москвы и Киев «немедленно» начнут переговоры. «Условия для этого будут согласованы между двумя сторонами», – написал он в своей соцсети Truth Social. Американский лидер уточнил, что Ватикан в лице папы римского «был бы очень заинтересован» в проведении встречи представителей России и Украины.

    Позже помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп не говорили о временных рамках возможного будущего прекращения огня. По его словам, лидеры глубоко обсудили вопросы урегулирования конфликта на Украине, в том числе с учетом прошедших прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле. «Очень много было нюансов, в том числе достаточно интересных», – добавил помощник главы государства.

    Путин и Трамп также говорили о будущем взаимодействии Москвы и Вашингтона. Глава Белого дома «эмоционально высказывался о перспективах этих отношений». Республиканец «видит Россию как одного из важнейших партнеров Америки на торгово-экономическом направлении», указал Ушаков. Президенты обсудили и новый обмен заключенными – девять на девять человек.

    После того, как глава Белого дома передал содержание беседы с Путиным европейским коллегам, представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус заявил: ЕС собирается расширить санкционное давление на Россию.

    Коментарии (5)
    20 мая 2025, 17:24 • Новости дня
    Медведев: Киев ждет безоговорочная капитуляция при отказе от мирных переговоров
    Медведев: Киев ждет безоговорочная капитуляция при отказе от мирных переговоров
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Киев может столкнуться с неизбежностью безоговорочной капитуляции, если откажется от мирных переговоров с учетом текущих реалий на Украине, отметил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев подчеркнул, что Москва уже неоднократно предлагала начать диалог с Киевом без предварительных условий, при этом учитывая сложившиеся на данный момент реалии на территории Украины, передает ТАСС.

    По его словам, для киевского режима есть и другой путь, о котором тоже неоднократно говорилось. Это путь безоговорочной капитуляции.

    Зампред отметил, что такая формула мира в международном праве тоже существует. Если сказать прямо, многим в нашей стране она нравится куда больше, считает Медведев.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что для Киева наступает важный момент принятия решений. Эксперты отмечают, что президент Владимир Путин твердо добивается максимальных гарантий мира на Украине.

    Коментарии (31)
    20 мая 2025, 13:03 • Новости дня
    Трамп заявил ЕС о решении не вводить новые санкции против России

    Трамп после разговора с Путиным отказался вводить новые санкции против России

    Трамп заявил ЕС о решении не вводить новые санкции против России
    @ Samuel Corum/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    После разговора с президентом России Владимиром Путиным американский лидер Дональд Трамп заявил, что не планирует новые санкции против России, подчеркнув готовность Москвы к переговорам о прекращении огня, сообщает Axios.

    Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил руководителям европейских стран и президенту Украины Владимиру Зеленскому о нежелании вводить новые санкции против России, передает ТАСС.

    Такое решение Трамп объяснил тем, что Москва, по его словам, серьезно настроена на достижение урегулирования ситуации на Украине.

    Как отмечают участники беседы, на которую ссылается портал Axios, Трамп подчеркнул, что Россия «хочет заключить сделку» и согласна «немедленно» начать прямые переговоры о прекращении огня. Президент США выразил уверенность, что данный подход Москвы свидетельствует о возможности дипломатического разрешения конфликта.

    Ранее американский президент заявил о возможности сдвигов в разрешении украинского кризиса после телефонного контакта с российским лидером.

    Лидеры европейских стран оказались ошеломлены разговором президентов России и США, поскольку американский лидер не собирается переходить в лагерь сторонников продолжения боевых действий.

    Кая Каллас заявила, что ЕС начал подготовку нового 18-го пакета санкций, чтобы Россия «захотела мира».

    Коментарии (7)
    20 мая 2025, 21:05 • Новости дня
    ВС России нанесли удар «Искандером» по лагерю ВСУ в Сумской области

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные нанесли ракетный удар с помощью ОТРК «Искандер» по лагерю подготовки 1-й отдельной бригады специального назначения ВСУ у населенного пункта Шостка в Сумской области, сообщает Минобороны.

    Удар по лагерю подготовки спецназа в Сумской области привел к значительным потерям среди украинских военных и инструкторов, а также уничтожил боеприпасы, передает РИА «Новости».

    В Министерстве обороны заявили, что в результате удара были уничтожены до 70 украинских военнослужащих, включая 20 инструкторов.

    Кроме того, по информации ведомства, уничтожены склад боеприпасов и до 10 единиц автомобильной техники противника. Военные опубликовали видеокадры с места удара, на которых зафиксировано уничтожение личного состава и техники ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во время наступления российских войск подразделения украинских боевиков и польских наемников начали беспорядочно отходить в сторону города Сумы. Группировка войск «Север» нанесла значительные потери противнику в Краснояружском приграничье и Сумской области, ликвидировав живую силу, бронетехнику и склады.

    Коментарии (0)
    20 мая 2025, 21:14 • Новости дня
    Рубио объяснил желание США завершить конфликт на Украине

    Рубио заявил о желании США завершить конфликт на Украине, чтобы переключиться на Китай

    Рубио объяснил желание США завершить конфликт на Украине
    @ Jose Luis Magana/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Госсекретарь США Марко Рубио рассказал о стремлении прекратить конфликт на Украине ради концентрации ресурсов на соперничество с Китаем.

    Соединенные Штаты рассматривают урегулирование конфликта на Украине как важнейшую задачу, что позволит перераспределить внимание и ресурсы на противодействие Китаю, передает ТАСС.

    Такое заявление сделал временно исполняющий обязанности помощника президента США по нацбезопасности, госсекретарь Марко Рубио на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената.

    «Мы бы хотели быть в состоянии делать все и везде, но факт заключается в том, что ресурсы не бесконечны, а в сутках всего 24 часа. Принесло бы огромную пользу, если бы мы смогли не только завершить войну на Украине, между Россией и Украиной, но и обеспечить какие-то стабильность и мир на Ближнем Востоке. Если бы смогли решить эти вопросы, то это бы позволило нам направить больше времени, энергии и, откровенно говоря, ресурсов на определенные вызовы, с которыми мы сталкиваемся в долгосрочной перспективе применительно к Индо-Тихоокеанскому региону», – заявил Рубио.

    Он отметил, что для США в долгосрочной перспективе ключевым вызовом становится ситуация в Индо-Тихоокеанском регионе, прежде всего в отношении КНР. Рубио подчеркнул, что завершение вооруженных конфликтов на Украине и Ближнем Востоке позволит Вашингтону сосредоточиться на этих стратегических целях.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам о якобы «немедленном начале» переговоров между Москвой и Киевом после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость поиска взаимоприемлемых компромиссов между Россией и Украиной.

    Коментарии (3)
    20 мая 2025, 21:23 • Новости дня
    Украинский генерал назвал самые сложные участки фронта для ВСУ

    Украинский генерал признал тяжелое положение ВСУ в Сумской и Харьковской областях

    Tекст: Евгения Караваева

    Украинский генерал-лейтенант Игорь Романенко рассказал о сложной обстановке для ВСУ на ряде направлений.

    Вооруженные силы Украины оказались в тяжелом положении сразу на нескольких направлениях фронта, включая Сумскую область, Новопавловское направление, а также районы Купянска и Купянска-Узлового в Харьковской области, передает РИА «Новости».

    Генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко заявил: «К сожалению, положение тяжелое. Это направление и Новопавловское в сторону Днепропетровской области, это Сумская область».

    Романенко уточнил, что в Сумской области идут «упорные бои» за два населенных пункта, не назвав их. Также он отметил «тяжелейшие бои» в районах Купянска и Купянска-Узлового на Харьковщине. Обстановка на Лиманском направлении в ДНР, находящейся под контролем Киева, также остается сложной.

    Генерал указал на нехватку военной помощи для ВСУ, что усугубляет положение украинских войск на фронте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России поразили аэродром ВСУ и цех производства беспилотников на Украине. ВСУ нанесли удар по жилому дому в Алешках Херсонской области.

    Коментарии (0)
    20 мая 2025, 12:08 • Новости дня
    Лавров: Россия защитит православных людей на Украине

    Лавров заявил о намерении России не оставить в беде православных на Украине

    Лавров: Россия защитит православных людей на Украине
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия намерена добиться восстановления прав канонической православной церкви на Украине и не оставит в беде православных людей, заявил глава МИД Сергей Лавров на приеме по случаю православной Пасхи.

    По словам Лаврова, Россия не намерена оставлять православных людей на Украине без поддержки и будет добиваться восстановления прав канонической православной церкви.

    Министр подчеркнул, что власти в Киеве продолжают давление на каноническое православие. Он отметил, что крупнейшая конфессия страны – Украинская православная церковь – подвергается многолетним гонениям, а киевские власти фактически подвели ее к юридической ликвидации. По его словам, не прекращаются случаи захвата храмов, проявления вандализма и нападения на священнослужителей и прихожан, передает ТАСС.

    Лавров добавил, что свидетельством такой политики являются надругательства над чувствами верующих, в частности – организация в Киево-Печерской лавре работ по «инвентаризации и проверке исторической и научной ценности мощей святых». Министр заявил, что эти действия происходят при поддержке ряда европейских государств, где, по мнению главы МИД, «поднимают головы призраки неонацизма и сатанизма».

    Ранее Лавров заявил, что для установления прочного мира на Украине необходимо полное соблюдение прав человека на территориях, контролируемых киевским режимом, включая защиту русского языка, культуры и канонического православия.

    Комиссия украинских властей не допустила монахов и прихожан к «инвентаризации мощей» в пещерах Киево-Печерской лавры.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова предложила западным странам изучить факты преступлений Киева против православной церкви, собранные Россией.

    Коментарии (13)
    20 мая 2025, 14:57 • Новости дня
    Захарова заявила о провале попытки Зеленского сорвать переговоры

    Tекст: Ольга Иванова

    Москва выразила готовность продолжать переговоры с украинской стороной и инициировать обсуждение меморандума о будущем мирном договоре, несмотря на попытки их срыва.

    Попытка Владимира Зеленского сорвать переговоры с российской делегацией в Стамбуле полностью провалилась, передает ТАСС. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила на брифинге, что украинская сторона пыталась оказать психологическое давление на российскую делегацию, однако эта тактика не принесла успеха.

    Захарова отметила: «Они пытались оказать психологическое давление на российскую делегацию, которая, как и было изначально заявлено президентом России Владимиром Путиным, 15 мая прибыла в Стамбул и готовилась к встрече с украинскими представителями. Обитатели Банковой наивно полагали, что перенос переговоров сможет вынудить Москву отказаться от их проведения. В итоге устроенный Зеленским спектакль и тут с треском провалился».

    Дипломат подчеркнула, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Киевом и готова к продолжению контактов, а также напомнила о состоявшемся накануне телефонном разговоре между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. По ее словам, Москва предложит Киеву поработать над меморандумом относительно будущего мирного договора, а урегулирование должно опираться на устранение первопричин конфликта. Она уточнила, что предстоит согласовать детали, сроки заключения соглашения, возможное временное прекращение огня и другие параметры.

    Накануне Зеленский отказался выводить войска из ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам о якобы «немедленном начале» переговоров между Москвой и Киевом после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость поиска взаимоприемлемых компромиссов между Россией и Украиной.

    Коментарии (20182)
    20 мая 2025, 09:51 • Новости дня
    Bloomberg: Европейские лидеры разочарованы отказом Трампа от угроз в адрес Путина
    Bloomberg: Европейские лидеры разочарованы отказом Трампа от угроз в адрес Путина
    @ Kay Nietfeld/dpa/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Переговоры между Россией и Украиной по прекращению огня могут начаться без участия США, поскольку президент США Дональд Трамп после разговора с Владимиром Путиным отказался от угроз новых санкций и четких сроков, пишет Bloomberg.

    Как сообщает Bloomberg, ранее Трамп призвал к тридцатидневному прекращению огня на Украине и пригрозил ввести новые санкции против России. Однако после двухчасового телефонного разговора с российским лидером он объявил, что Киев и Москва начнут немедленные переговоры, причем участие США не обязательно.

    Во время беседы не звучало новых угроз санкций и не было обсуждения конкретных временных рамок. Европейские лидеры выразили разочарование позицией Вашингтона, опасаясь, что США отходят от активной роли в процессе урегулирования конфликта.

    По словам анонимного европейского чиновника, Трамп дал понять нежелание усиливать санкционный режим и фактически дистанцировался от собственных инициатив по прекращению огня. Другой представитель отметил, что Киев и европейские столицы не поддерживают прямой диалог между Украиной и Россией без активного участия США.

    Директор программы Geostrategy North фонда German Marshall Кристин Берзина заявила: «Сегодня кажется, что мы возвращаемся к значительно более долгосрочному сценарию, при котором Путин выигрывает для себя и армии дополнительное время». Она также подчеркнула, что вероятность скорого прекращения огня и урегулирования конфликта уменьшилась.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп назвал Владимира Путина приятным джентльменом после телефонного разговора. Трамп анонсировал изменения по ситуации на Украине после беседы с Путиным.

    Помощник президента России Юрий Ушаков опроверг обсуждение сроков прекращения огня между Путиным и Трампом.

    Коментарии (0)
    20 мая 2025, 16:36 • Новости дня
    ВС России поразили аэродром ВСУ и цех производства беспилотников

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные за последние сутки поразили украинский аэродром и цех производства дронов, сообщило Министерство обороны России во вторник.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили инфраструктуру военного аэродрома, цех производства БПЛА, склады боеприпасов, военно-технического имущества и ГСМ, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также поражены пункты временной дислокации подразделений ВСУ и наемников в 147 районах.

    Всего за сутки украинская сторона потеряла более 1290 военнослужащих в зоне спецоперации. В зоне ответственности группировки «Север» ВСУ потеряла более 155 человек, в зоне ответственности группировки «Запад» – более 240, в зоне ответственности группировки «Юг» – более 265, в зоне ответственности группировки «Центр» – до 425, в зоне ответственности группировки «Восток» – более 155.

    В зоне действия группировки «Днепр» украинская армия потеряла до 50 человек.

    Ранее сообщалось, что военный аэродром в районе Николаева подвергся удару, уничтожены склады с ракетами и ангар с реактивными беспилотниками.

    Коментарии (0)
    20 мая 2025, 15:48 • Новости дня
    Захарова обвинила Киев в краже русского языка у украинцев

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим запрещает собственным гражданам говорить на русском языке, но даже на официальных переговорах общается по-русски, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Теперь граждан Украины обворовывают еще и в этом – еще и язык русский у них отбирают. А сами [украинские власти] даже на официальных переговорах говорят по-русски», – цитирует Захарову ТАСС.

    Так она прокомментировала сообщения о том, что переговорные команды России и Украины в Стамбуле разговаривали на русском.

    Дипломат напомнила, что на переговорах присутствовал переводчик, и отметила, что его функция там была «совершенно непонятна».

    Ранее уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень выразил недовольство тем, что граждане страны пытаются обжаловать штрафы за использование русского языка и судиться с ним по этим вопросам.

    Коментарии (0)
    Главное
    ВС России нанесли удар «Искандером» по лагерю ВСУ в Сумской области
    Украинский генерал назвал самые сложные участки фронта для ВСУ
    Жителя Архангельской области обвинили в госизмене за работу на разведку Украины
    Рубио: США продолжают поставки оружия Киеву
    В Мариуполе почтили память освободителей города
    ЕС отменил все экономические санкции против Сирии
    Элитный McLaren сгорел после столкновения на трассе в Подмосковье

    Экономика США официально потеряла величие

    Впервые все три главных рейтинговых агентства признали, что экономика США не должна иметь высший кредитный рейтинг. Moody's сделала это последней из тройки. Это означает, что вероятность дефолта США как государства теперь официально признана не нулевой. Инвесторы кинулись избавляться от доллара и американских активов. Это сделает жизнь США в долг еще более дорогой и ускорит процесс дедолларизации в мире. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия продолжает гнуть свою линию в украинском вопросе

    Владимир Путин и Дональд Трамп провели третий телефонный разговор, который уже вызвал шок и тревогу в Европе и на Украине. Трамп пообещал серьезные сдвиги в урегулировании конфликта: Москва готова начать совместную с Киевом работу над меморандумом по мирному договору. В экспертной среде убеждены: Путин показал непреклонность позиций России, в то время как Трамп увидел, что истинным сторонником войны является Европа. Подробности

    Перейти в раздел

    Россияне выбрали настоящих друзей

    На фоне длительного противостояния между Россией и Западом граждане страны резко изменили свое мнение о том, кто является главным врагом Москвы. Если раньше пальма первенства принадлежала США, то теперь лидером антипатий стала Франция, а вслед за ней расположились Британия и Германия. Чем можно объяснить подобный социальный феномен? Подробности

    Перейти в раздел

    Европа из-за России лишает себя дешевого продовольствия

    «Рост цен на продукты питания и широкомасштабное закрытие ферм». Все это, по мнению европейских отраслевых аналитиков, уже в ближайшее время ждет Евросоюз в случае принятия на текущей неделе Европарламентом решения по поводу судьбы поставок удобрений из России и Белоруссии. Мотивом прекращения этих поставок является, как ни парадоксально, не только голая русофобия. Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Разговор Путина и Трампа: главное

      Главный итог переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в том, что Вашингтон отказался применять «санкционный кнут», чем шокировал лидеров Европы и Владимира Зеленского. Президент США хочет оставить Украину наедине с Россией.

    • Индия оценила российское оружие

      Премьер-министр Индии Нарендра Моди похвалил российскую систему С-400 за беспрецедентную мощь. Очередное обострение индо-пакистанского конфликта позволило его сторонам испытать закупленное российское и китайское вооружение в деле.

    • Президент США пошел против Израиля

      Турне президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку обещает стать историческим. Америка мирится с Сирией, ссорится с Израилем и обещает региону другое будущее. В чем оно другое?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............