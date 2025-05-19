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    19 мая 2025, 07:18 • Новости дня

    ПВО России за ночь уничтожила 35 украинских беспилотников

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате ночной атаки по различным регионам России системы ПВО зафиксировали уничтожение 35 украинских беспилотников, из которых 26 были сбиты над Крымом.

    Российские средства противовоздушной обороны уничтожили тридцать пять украинских беспилотных летательных аппаратов за ночь, передает ТАСС. По данным Минобороны России, из общего числа БПЛА двадцать шесть были ликвидированы над территорией Республики Крым. В Брянской области средствами ПВО сбито восемь аппаратов, еще один был поражен в Белгородской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник атаковал храм в Белгородской области. В Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за падения обломков БПЛА. ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области более 140 боеприпасов.

    17 мая 2025, 10:38 • Новости дня
    Пленный ВСУ рассказал об охране аэродрома с F-16
    Пленный ВСУ рассказал об охране аэродрома с F-16
    @ Cody Froggatt/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский военный признался, что после службы в батальоне охраны аэродрома с истребителями F-16 был направлен на передовую под Красноармейском.

    Украинский военнослужащий Алексей Коваленко, взятый в плен в ДНР, рассказал о своей службе в батальоне охраны аэродрома, где, по его словам, приземлялись истребители F-16, передает ТАСС. Пленный уточнил: «40-я бригада, летная часть, и при ней, получается, сформировали батальон охраны аэродрома, вокруг аэродрома. Две штуки появились F-16. Но они там побыли и улетели куда-то. Уже мало людей осталось, потихонечку отсеивали, отсеивали, отсеивали то в какую-то бригаду, то в другую бригаду. Мы приехали, нас оформили в одном селе, потом в другое село переехали».

    Позднее командование объявило бойцам, что их отправляют на позиции в ДНР. Коваленко отметил, что понимал, куда их направляют: на линию соприкосновения в районе Красноармейска (Покровска). Он также добавил, что личный состав постепенно перераспределяли из батальона охраны по другим подразделениям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный ВСУ рассказал о наборе женщин-заключенных на контрактную службу в украинскую армию. Пленный также сообщил о принуждении восемнадцатилетних украинцев к подписанию контрактов. Он заявил о расстрелах отступающих заключенных ВСУ.

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    16 мая 2025, 12:34 • Новости дня
    Генерал-майор авиации объяснил рост потерь Украиной истребителей F-16

    Генерал-майор Попов: Украина теряет F-16 из-за просчетов командования ВСУ

    Генерал-майор авиации объяснил рост потерь Украиной истребителей F-16
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Украина продолжает терять переданные Европой истребители F-16 по целому ряду причин, главные из которых: недостаточный опыт пилотов и недоработки технического персонала на земле, сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор авиации Владимир Попов. Ранее ВСУ сообщили о крушении еще одного боевого самолета.

    «Украинские пилоты получили большой опыт учебно-тренировочных полетов, но не наработали достаточную практику в реальных условиях. Последнее обстоятельство, судя по всему, в некоторой степени игнорируется командованием воздушных сил Украины. Они стали более массово отправлять истребители в бои, отсюда и большее количество крушений», – пояснил Владимир Попов, заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор авиации.

    «К тому же, по оценкам НИИЦ Авиационно-космической медицины и военной эргономики, у F-16 не очень удобная архитектура систем управления. Во время тренировочного полета это может не проявиться, но в критической ситуации, при цейтноте, это способствует принятию пилотом неправильных решений», – продолжил он.

    «Также нештатная ситуация могла стать следствием недоработок при технической эксплуатации самолета на земле – при заправке, подготовке полетного задания, работе с узлами подвески. Более того, инженеры могли провернуть, но не утопить лючки, где находятся инструменты для подключения боевой цепи. Кроме того, не исключено, что они плохо закрыли створку после заправки азотом стоек шасси», – перечислил спикер.

    «На сверхвысоких скоростях любой плохо закрытый люк может сорваться и ударить по килю или стабилизатору с такой силой, что пилот расценит это как атаку по самолету извне и катапультируется. Нельзя недооценивать стресс-фактор. То, что ты знаешь на земле на пять, в воздухе при нештатной ситуации станет в лучшем случае четверкой. А если пилот недоучил теорию, в воздухе он будет двоечником», – резюмировал собеседник.

    Ранее воздушные силы Украины сообщили, что утром в пятницу они утратили связь с истребителем F-16, который выполнял задачу по отражению воздушной атаки. «По предварительным данным, пилот уничтожил три воздушные цели и отработал по четвертой, используя авиационную пушку. Однако на борту произошла ситуация. Военный увел самолет от населенного пункта и успешно катапультировался», – говорится в сообщении.

    По данным из открытых источников, к настоящему моменту Украина получила около 20 истребителей F-16 из Дании и Нидерландов. В Киеве официально признали потерю трех из них. Портал War Zone со ссылкой на представителя американских ВВС сообщал, что США передают Украине неисправные самолеты, находящиеся на свалке авиационной техники, чтобы использовать их как источники запчастей для боевых машин ВСУ.

    Игорь Романенко, бывший замначальника Генштаба ВСУ, признавал, что переданные Украине F-16 не имеют надлежащего авиационного вооружения и что для них представляют большую опасность российские ЗРК средней и большой дальности. В свою очередь депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщала, что у украинских сил по-прежнему не отрегулирована система распознавания воздушных целей.

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    17 мая 2025, 19:35 • Видео
    Индия оценила российское оружие

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди похвалил российскую систему С-400 за беспрецедентную мощь. Очередное обострение индо-пакистанского конфликта позволило его сторонам испытать закупленное российское и китайское вооружение в деле.

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    18 мая 2025, 17:31 • Новости дня
    Российский солдат в рукопашном бою победил бойца ВСУ
    Российский солдат в рукопашном бою победил бойца ВСУ
    @ Кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    На берегу Днепра российский морпех одолел украинского бойца в рукопашной схватке и захватил его в плен, сообщил военный корреспондент Александр Коц.

    Российский военнослужащий с позывным «Малой» в районе Днепра одолел в рукопашной схватке бойца Вооруженных сил Украины и взял его в плен, передает «Газета.Ru».

    Как сообщает Коц, «израненный морпех 61 бригады в схватке с противником одержал верх и взял в плен хохла». По его словам, украинский военнослужащий успел нанести российскому солдату несколько ран: порезал руки и ударил ножом в бедро.

    Однако нож противника застрял в чехле от телефона, что помогло российскому морпеху избежать серьезного ранения. В результате морской пехотинец смог одолеть бойца ВСУ и взять его в плен.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что два месяца российские бойцы незаметно находились в тылу противника на покровском направлении, ежедневно передавая командованию свежие разведданные о передвижениях ВСУ.

    Кроме того, военнослужащий из 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» погиб при подрыве гранаты, уничтожив группу ВСУ в засаде для спасения сослуживцев в Курской области.

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    18 мая 2025, 09:15 • Новости дня
    Ударом фабами уничтожено полтора десятка боевиков «Айдара»
    Ударом фабами уничтожено полтора десятка боевиков «Айдара»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В районе Новоукраинки российские войска нанесли удары авиабомбами по батальону «Айдар» (организация признана террористической, запрещена в РФ), ликвидировав примерно пятнадцать боевиков и ранив около двадцати человек.

    Российские войска уничтожили часть батальона «Айдар» на границе с Днепропетровской областью, передает ТАСС. По данным российских силовых структур, удар был нанесен по прибывшему в населенный пункт Новоукраинка подразделению батальона «Айдар».

    «В населенном пункте Новоукраинка оперативно отработали тремя ФАБами по прибывшему недавно «Айдару», – сообщили представители силовых структур. В результате удара ликвидировано полтора десятка боевиков, еще около двадцати получили ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные разместили бойцов батальона «Айдар» (организация признана террористической, запрещена в РФ) в районе села Новоукраинка на границе с Днепропетровской областью.

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    17 мая 2025, 13:34 • Новости дня
    Штурмовик рассказал о рукопашной схватке в окопе у Александрополя
    Штурмовик рассказал о рукопашной схватке в окопе у Александрополя
    @ РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ходе боев за Александрополь российский штурмовик вступил в рукопашную схватку с военным ВСУ, после чего группа зачистила блиндаж.

    О деталях боя в районе Александрополя сообщил штурмовик 242-го полка Дмитрий Бородавко, передает ТАСС. Он рассказал, что группа из четырех человек получила задание штурмовать блиндаж противника. Благодаря дождю подразделению удалось незаметно добраться до позиций ВСУ, несмотря на попытки украинских дронов обнаружить их. В ходе штурма бойцы попали под перекрестный огонь, а в укрытие Бородавко была брошена граната, которая взорвалась рядом.

    Сослуживцы штурмовика получили ранения, сам он также был ранен, однако группа продолжила штурм. Когда у Бородавко закончились патроны, ему пришлось вступить в рукопашную схватку с украинским солдатом.

    «Он выскочил, я его за автомат схватил, потянул за бронежилет, подсечку ему сделал, потому как занимался дзюдо. Держу его коленкой, держу его руку, он пытается встать. В общем, рукопашная схватка была, но в основном он лежал. В итоге блиндаж зачистили и закрепились», – заявил боец.

    На зачистку блиндажа ушло несколько часов, после чего утром бойцы отправились выполнять новое задание. Бородавко провел в тылу противника трое суток, корректируя огонь российской артиллерии и дронов по позициям ВСУ. По его словам, он находился всего в пяти метрах от украинских военных, тщательно скрываясь под пончо от тепловизоров и корректируя удары по координатам. Эта операция позволила ослабить силы противника и способствовала освобождению Александрополя российскими войсками.

    Штурмовика освободили российские военные, зачистившие позиции противника. Бородавко был мобилизован из Батайска, участвовал в боях за Артемовск и Марьинку, но отмечает, что не имеет наград и служит не ради них.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, механик-водитель танка Т-80БВМ с позывным «Макс» захватил в плен боевика ВСУ, применив навыки вольной борьбы после подрыва танка на мине в районе Скудного. Якутский боец Андрей Григорьев, известный под позывным Тута, рассказывал, что украинские военные ошибочно посчитали его погибшим после ножевого боя и многочисленных атак с использованием дронов. Военнослужащий 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» Андрей Григорьев победил в рукопашной схватке украинского бойца, видео с этим эпизодом было распространено в соцсетях.

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    17 мая 2025, 01:51 • Новости дня
    Трамп заявил о возможности введения новых санкций против России

    Трамп заявил о готовности ввести санкции против России при необходимости, но предпочел бы этого не делать

    Трамп заявил о возможности введения новых санкций против России
    @ Samuel Corum/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент подчеркнул, что предпочел бы избежать новых ограничений, но не исключил их введения при возникновении необходимости.

    Президент США Дональд Трамп допустил возможность введения санкций против России, передает ТАСС. В интервью телеканалу Fox News он заявил: «Я прибегну к этому, если придется». По словам Трампа, он предпочел бы не прибегать к такому шагу.

    Трамп также выразил уверенность, что встречу с Владимиром Путиным удастся организовать и провести. Он отметил, что надеется на заключение сделки для урегулирования украинского кризиса. «Я думаю, что мы заключим сделку, нам надо встретиться, полагаю, что мы, возможно, это спланируем», – заявил американский лидер.

    Говоря о переговорах с Владимиром Зеленским, Трамп отметил, что они были достаточно сложными. По его словам, у Зеленского не было сильных позиций на переговорах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон признал неэффективность стратегии войны на истощение против России и теперь делает ставку на дипломатические усилия для достижения мира на Украине.

    Эксперты отметили, что теперь не только военная, но и дипломатическая инициатива находится на стороне России после первого за три года раунда переговоров в Стамбуле.

    Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования ситуации на Украине.

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    16 мая 2025, 08:14 • Новости дня
    ВСУ сообщили о потере истребителя F-16

    ВСУ сообщили о потере истребителя F-16 при боевом вылете

    ВСУ сообщили о потере истребителя F-16
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    В небе над Украиной истребитель F-16 потерпел крушение во время боевого вылета, пилоту удалось катапультироваться, сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВС ВСУ) .

    Военно-воздушные силы Украины сообщили о потере еще одного истребителя F-16 во время выполнения боевого задания, передает ТАСС.

    Согласно официальному заявлению, связь с истребителем была потеряна 16 мая около 3.30. По данным ВСУ, F-16 выполнял задачи по отражению воздушного нападения, но на борту «возникла нештатная ситуация», пилот катапультировался.

    Позже представители ВСУ подтвердили потерю самолета и уточнили, что пилот был найден и эвакуирован, передает РИА «Новости». Для расследования происшествия создана специальная комиссия, которая уже начала работу.

    Ранее портал War Zone со ссылкой на представителя американских ВВС сообщал, что Соединенные Штаты передают Украине неисправные истребители F-16, находящиеся на свалке авиационной техники, чтобы использовать их как источники запчастей для боевых самолетов, находящихся на вооружении ВСУ.

    До этого российские средства противовоздушной обороны сбили украинский F-16, управляемую авиабомбу JDAM и ракету HIMARS.

    Военный летчик ВС России Алексей Воевода заявил, что истребитель F-16 Вооруженных сил Украины был сбит над Сумской областью.

    Журнал Military Watch Magazine (MWM) отметил, что Украина теряет F-16 из-за неспособности противостоять российским Су-35.

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    18 мая 2025, 01:25 • Новости дня
    Рубио предупредил о возможности скорого ужесточения санкций США против России
    Рубио предупредил о возможности скорого ужесточения санкций США против России
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Американские власти уведомили Москву о возможности новых санкций со стороны Конгресса США в случае отсутствия прогресса по переговорам по Украине, заявил госсекретарь Марко Рубио.

    Комментируя возможность утверждения законопроекта об ужесточении санкций, Рубио заявил, что администрация США просила Конгресс дать время для поиска прогресса на переговорах по Украине.

    «Но мы также довольно ясно говорили с российской стороной шесть или семь недель назад, мы сообщали российской стороне, что эти усилия (в Конгрессе) предпринимаются», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на CBS News.

    Госсекретарь отметил, что Вашингтон уже почти два месяца предупреждает Россию о возможных последствиях отсутствия дипломатического прогресса. По его словам, ужесточение санкций сейчас «становится реальностью».

    Сейчас, добавил Рубио, у соответствующего законопроекта американского сенатора Линдси Грэма (внесен в России в список террористов и экстремистов) уже 77 сторонников в Сенате и в случае, если число перевалит за 80 и получит такую же поддержку в нижней палате конгресса, то администрация не сможет повлиять на его принятие, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в телефонном разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым Рубио подчеркнул, что Вашингтон рассматривает всеобъемлющий американский план как ключ к миру на Украине.

    Рубио назвал Ватикан подходящей площадкой для проведения переговоров по урегулированию ситуации на Украине. Президент США Дональд Трамп допустил возможность введения новых санкций против России.

    Встреча российской и украинской делегаций состоялась в Стамбуле. По оценкам западной печати, переговоры напоминали дипломатическую схватку, победителем которой оказались Россия и лично Владимир Путин.

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    17 мая 2025, 22:19 • Новости дня
    Мирошник предположил тему следующего раунда переговоров России и Украины

    Мирошник предположил скорое обсуждение прекращения огня с Украиной

    Tекст: Ирма Каплан

    Российская сторона в ходе следующего раунда переговоров с Украиной может затронуть обсуждение параметров прекращения огня, считает посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    Следующая стадия переговоров между Россией и Украиной может быть посвящена вариантам и условиям прекращения огня, сообщил посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима  России Родион Мирошник в эфире Соловьев Live.

    «Следующая стадия как раз может коснуться именно этих изложенных вариантов – каким образом может (установиться) режим прекращения огня, когда он может быть и как это будет вписано в общую канву стремления сторон к достижению долгосрочного урегулирования», – сказал он.

    Мирошник отметил, что нынешний подход Киева к этому вопросу без каких-либо условий Россия считает неприемлемым, так как создать условия для того, чтобы Украина восстанавливала фортификацию, усиливала линию соприкосновения, подтягивала войска, давала британцам и французам снабдить их дополнительным вооружением – совсем не про мир.

    «Это шаг к очередной эскалации через 30 дней», – заявил дипломат.

    Он подчеркнул, что позиция России последовательна, а конечной целью является достижение долгосрочного урегулирования ситуации.

    Напомним, что 16 мая в Стамбуле состоялись переговоры между российской и украинской делегациями. Россия провела переговоры по своему сценарию.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава российской делегации Владимир Мединский сообщил о достижении договоренности обменять пленных с Киевом по формуле «1000 на 1000».

    На Западе заявили о тактической победе России по итогам встречи.

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    16 мая 2025, 13:04 • Новости дня
    Российские войска освободили Вольное Поле в ДНР
    Российские войска освободили Вольное Поле в ДНР
    @ Кадр из видео/Минобороны РФ

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, освободив населенный пункт Вольное Поле в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    За прошедшую неделю подразделением было нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял более 1130 военнослужащих, 15 бронемашин, 22 артиллерийских орудия, пять станций РЭБ.

    Кроме того, действиями подразделений группировки «Центр» были освобождены Котляровка, Миролюбовка, Михайловка и Новоалександровка в ДНР.

    Нанесено поражение формированиям восьми механизированных, двух егерских, двух штурмовых бригад ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии.

    За прошлую неделю на этом направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3040 военнослужащих, 26 бронемашин, 14 орудий полевой артиллерии, отчитались в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Север» за минувшую неделю нанесли поражение скоплениям живой силы и техники танковой, пяти механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и четырех бригад теробороны в Сумской и Харьковской областях.

    Противник потерял свыше 1330 боевиков, пять танков, 20 бронемашин. Уничтожены американская пусковая установка РСЗО HIMARS, 36 орудий полевой артиллерии, две радиолокационные станции, девять станций РЭБ, семь складов с боеприпасами, горючим и материальными средствами, перечислили в Минобороны.

    За неделю в результате активных действий подразделений группировки «Запад» освобожден населенный пункт Торское в ДНР. Было нанесено поражение формированиям пяти механизированных, аэромобильной, двух штурмовых, горно-штурмовой бригад ВСУ, четырех бригад теробороны, бригады нацгвардии и отряда спецназначения «Стугна».

    Потери противника при этом составили свыше 1490 военнослужащих, три танка, 12 бронемашин. Уничтожены две пусковые установки РСЗО, 18 орудий полевой артиллерии, четыре станции РЭБ и 13 складов с боеприпасами.

    Подразделения Южной группировки между тем заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике шести механизированных, штурмовой, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны.

    ВСУ потеряли более 1,4 тыс. военнослужащих, танк, 23 бронемашины, 23 орудия полевой артиллерии, 11 станций РЭБ, 12 складов с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям трех механизированных, пехотной, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны. Были уничтожены до 380 военнослужащих, восемь орудий полевой артиллерии, семь станций РЭБ и пять складов с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Торское и Новоалександровку в ДНР. За день до этого группировка «Центр» освободила Михайловку в ДНР. А ранее российские войска освободили Миролюбовку в ДНР.

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    16 мая 2025, 21:54 • Новости дня
    Сальдо призвал Киев освободить сторонников России
    Сальдо призвал Киев освободить сторонников России
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о необходимости включить в обмен не только военных, но и граждан, которых задержали за поддержку России.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо призвал украинские власти освободить не только военнопленных, но и мирных граждан, сторонников России, которых удерживают без суда и следствия, передает ТАСС.

    По словам Сальдо, эти люди тоже должны быть возвращены. «Их молчаливый подвиг требует не меньшего уважения, чем подвиг бойца на передовой», – отметил губернатор.

    Сальдо указал на значимость первых за три года переговоров и отметил, что Россия умеет не только слышать, но и требовать.

    Он заявил, что Херсонская область, Донбасс, Луганщина, Запорожье и Крым являются Россией и этот факт не обсуждается. По его словам, диалог возможен лишь на основе уважения к реалиям, а не попыток пересматривать уже решенное на поле боя.

    Ранее в пятницу по итогам переговоров с Украиной в Стамбуле глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что   Москва проведет обмен пленными с Киевом по формуле «1000 на 1000».

    Между тем, на переговорах в Стамбуле украинская сторона в первую очередь обсуждала прекращение огня.

    Аналитики отметили, что переговоры прошли по российскому сценарию и позволили Москве добиться реализации нескольких задач.

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    16 мая 2025, 10:11 • Новости дня
    Власти ДНР заявили об успехах в районе Богатыря и прорыве к Комару
    Власти ДНР заявили об успехах в районе Богатыря и прорыве к Комару
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В районе западной части ДНР российские подразделения продвинулись в сторону поселка Комар, создав тяжелое положение для противника благодаря прорыву южнее реки Волчья, сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский.

    По его словам, российские силы добились значительных успехов вблизи поселков Богатырь и Комар к западу от Донецкой народной республики, передает ТАСС.

    Кимаковский заявил: «Если брать Южно-Донецкое направление, это южнее реки Волчья, то здесь у нас серьезные успехи в районе Богатыря, и есть один прорыв нашей группировки в сторону населенного пункта Комар – это выше Великой Новоселки. Там у противника очень тяжелая ситуация, и мы давим его с Богатыря и со стороны Алексеевки».

    Советник главы республики отметил, что в районе Богатыря действует российская группировка войск «Восток». По его словам, наступление между реками Соленая и Волчья осуществляет группировка «Центр», получая поддержку со стороны группировки «Юг».

    Ситуация для вооруженных сил Украины в этом районе, по утверждению советника, остается крайне сложной. Российские войска, как отмечает Кимаковский, продолжают наступление с нескольких направлений, создавая дополнительное давление на оборону противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные практически утратили контроль над населенным пунктом Богатырь на Южно-Донецком направлении. В населенном пункте Богатырь Донецкой народной республики шли интенсивные бои между российскими и украинскими подразделениями.

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    17 мая 2025, 18:40 • Новости дня
    Поддубный сообщил о ликвидации латвийского наемника Таренова

    Поддубный сообщил об уничтожении латвийского наемника Таренова под Херсоном

    Поддубный сообщил о ликвидации латвийского наемника Таренова

    Tекст: Вера Басилая

    Латвийский наемник Никита Таренов, ранее вступивший в нацбат «Кракен»( запрещен в России), был уничтожен российскими военными в ходе боев на херсонском направлении, заявил военкор Евгений Поддубный.

    Поддубный сообщил в своем Telegram-канале, что российские войска ликвидировали латвийского наемника Никиту Таренова, воевавшего на стороне ВСУ. Поддубный уточнил, что Таренов был уроженцем Латвии и в 2017 году приехал в Харьков, где присоединился к боевикам «Азова» (организация признана террористической и запрещена в РФ).

    В 2022 году Таренов перешел в националистический батальон «Кракен» (запрещен в России). По данным военкора, бойца уничтожили на херсонском направлении, где он принимал участие в боевых действиях.

    Также военный корреспондент добавил, что за время спецоперации уничтожено более 250 наемников с территории стран Прибалтики.

    Ранее австралийский наемник-сапер Ник Парсонс подорвался на мине в Харьковской области.

    В Харькове поражен пункт временного размещения иностранных наемников, среди которых находились европейцы и женщины-снайперы.

    До этого группу польских наемников уничтожили в Дзержинске.

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    18 мая 2025, 12:31 • Новости дня
    Российские войска освободили Богатырь в ДНР
    Российские войска освободили Богатырь в ДНР

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Донецкой народной республике подразделения российской армии освободили населенный пункт Богатырь, нанеся значительный урон силам противника в нескольких районах, сообщили в Минобороны РФ.

    В Telegram-канале Минобороны говорится, что «в результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Богатырь в Донецкой народной республике».

    Также, по данным Минобороны России, подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение скоплениям личного состава и техники танковой бригады, двух штурмовых полков ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Сумской области. В Харьковской области были поражены формирования трех механизированных и мотопехотной бригад ВСУ.

    Потери ВСУ в этих районах составили более 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 11 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы. В западной зоне подразделения улучшили тактическое положение и нанесли урон горно-штурмовой и двум механизированным бригадам ВСУ, бригадам нацгвардии и погранслужбы Украины. Противник потерял до 240 человек, три БМП, семь автомобилей, самоходную артиллерийскую установку AS-90, две станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов, говорится в сообщении.

    В ДНР и на Харьковском направлении Южная группировка войск заняла более выгодные позиции, нанеся урон личному составу и технике восьми украинских бригад. Потери ВСУ составили до 200 человек, бронетранспортер Puma, шесть автомобилей, три артиллерийских орудия и три станции РЭБ. Группировка «Центр» продвинулась в глубину обороны противника, уничтожив до 420 солдат, семь бронированных машин, включая технику США, Канады и Израиля, восемь пикапов, два орудия и радиолокационный комплекс RADA, уточнили в Минобороны.

    Отмечается, что на других направлениях подразделения ВС России нанесли урон войскам ВСУ и уничтожили свыше 175 военнослужащих, танк, две бронированные машины, семь автомобилей и два орудия. В Запорожской и Херсонской областях группировка «Днепр» уничтожила до 50 солдат, американскую технику, четыре автомобиля, гаубицу М777, станцию РЭБ и склад боеприпасов.

    Как указали в пресс-службе, авиация и артиллерия России поразили объекты инфраструктуры, склады боеприпасов, радиолокационные станции, пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 139 районах. Средства ПВО сбили семь управляемых бомб JDAM и 75 беспилотников. С начала спецоперации Россия уничтожила 662 самолета, 283 вертолета, 57 591 беспилотник, 605 зенитных комплексов, 23 384 танка и другие боевые машины, 1563 системы залпового огня, 25 019 орудий и 35 641 единицу специальной техники, заявили в ведомстве.

    В пятницу в Минобороны сообщили, что подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, освободив населенный пункт Вольное Поле в ДНР.

    Напомним, российские войска освободили Торское и Новоалександровку в ДНР. За день до этого группировка «Центр» освободила Михайловку в ДНР.

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    17 мая 2025, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Александрополь в ДНР
    Российские войска освободили Александрополь в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Действиями подразделений группировки «Центр» был освобожден Александрополь в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны.

    Было нанесено поражение формированиям четырех механизированных, егерской, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии около Шевченко-Первого, Попова Яра, Новоэкономического, Димитрова и Красноармейска ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника при этом составили свыше 490 военнослужащих, танк, две бронемашины, в том числе турецкий бронеавтомобиль Kirpi, артиллерийское орудие и склад с боеприпасами.

    В то же время в результате действий подразделений группировки «Севебыло  нанесено поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны возле Хатного Харьковской области, Бессаловки, Рыжевки, Алексеевки, Садков, Юнаковки и Атинского Сумской области, отчитались в Минобороны.

    При этом потери ВСУ составили до 140 военнослужащих, бронемашина и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены склады с горючим и боеприпасами.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Подлиманом, Дружелюбовкой, Глушенково, Андреевкой, Купянском Харьковской области и Карповкой ДНР.

    ВСУ при том потеряли свыше 225 военнослужащих, танк, американский бронетранспортер М113, два артиллерийских орудия западного производства. Уничтожены две станции РЭБ и четыре склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Между тем подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных и мотопехотной бригад ВСУ в районах Северска, Новодмитровки, Семеновки, Иванополья, Зари, Часова Яра и Константиновки ДНР.

    При этом противник потерял до 265 военнослужащих, танк, бронемашину, четыре пикапа, орудие полевой артиллерии и три станции РЭБ.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны у Богатыря, Отрадного, Зеленого Поля и Комара ДНР.

    ВСУ потеряли свыше 160 военнослужащих, три бронемашины, два орудия полевой артиллерии и две станции РЭБ.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады, бригадам береговой обороны и теробороны поблизости от Каменского, Малой Токмачки Запорожской области, Осокоровки, Берислава, Понятовки и Антоновки Херсонской области. Были кничтожены до 65 военнослужащих, бронемашина, два артиллерийских орудия и две станции РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Вольное Поле в ДНР. За день до этого они освободили Торское и Новоалександровку в ДНР. А еще ранее группировка «Центр» освободила Михайловку в ДНР.

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