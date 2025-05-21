  • Новость часаФСБ сообщила о предотвращении диверсии на Транссибе в Приамурье
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    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский боится воспоминаний о Стамбуле

    В 2022 году украинские пропагандисты запустили нарратив, что СВО не имеет никакого отношения к войне в Донбассе. Теперь – что Стамбул-2022 и Стамбул-2025 – это абсолютно не связанные между собой переговоры. Но это не так.

    5 комментариев
    Мария Бутина Мария Бутина Гуманитарным переселенцам станет проще в России

    Есть иностранцы, которые приезжают в Россию для того, чтобы жить среди людей созидательных ценностей. Таким духовно-культурным братьям можно и нужно дать современный инструмент социализации.

    3 комментария
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Психологическая игра Москвы и Вашингтона продолжается

    Похоже, что два больших начальника ведут друг с другом психологическую игру, каждый считает, что хорошо понимает визави. Основой тактики Путина, вероятно, служит предположение, что для собеседника тема заведомо менее приоритетна, чем для него.

    7 комментариев
    21 мая 2025, 07:29 • Новости дня

    ПВО сбила 127 украинских БПЛА над Россией за ночь

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В течение ночи силы ПВО уничтожили 127 украинских беспилотников, из которых наибольшее количество было сбито над Брянской и Орловской областями.

    За ночь с двадцати часов 20 мая до 4:05 утра 21 мая силы противовоздушной обороны смогли уничтожить 127 украинских беспилотных летательных аппаратов, передает ТАСС. В Министерстве обороны сообщили, что основной удар пришелся на Брянскую область, где было сбито 41 устройство. В Орловской области уничтожено 37 дронов, в Курской – 31, в Московском регионе – шесть, во Владимирской – пять, в Рязанской – три. По одному беспилотнику сбито над Белгородской, Тульской, Калужской областями и акваторией Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник атаковал храм в Белгородской области. В Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за падения обломков БПЛА. ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области более 140 боеприпасов.

    20 мая 2025, 07:44 • Новости дня
    Стало известно о колоссальных потерях ВСУ в Беловодах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В боях за Беловоды подразделения ВСУ, включая 67-ю и 21-ю механизированные бригады, понесли значительные потери, а часть бойцов бесследно исчезла.

    Несколько подразделений Вооружённых сил Украины, включая 67-ю отдельную механизированную бригаду, понесли колоссальные потери в боях за Беловоды в Сумской области, передает ТАСС. Собеседник агентства сообщил: «Бои за Беловоды начались еще в апреле, тогда за оборону данного населенного пункта отвечала 67-я ОМБр. Бригада несла колоссальные потери. Деморализованные вэсэушники несколько раз самовольно оставляли позиции и скрывались в глубине Сумской области, где за ними уже охотились сотрудники ВСП».

    На фоне больших потерь командир 67-й бригады Александр Поляев был отправлен в отставку, а новым руководителем назначили сына бывшего начальника Генштаба ВСУ Сергея Шапталы. Бригаду пытались усилить подразделениями 21-й ОМБр, однако часть солдат отказалась выполнять приказы по выдвижению в район Беловод, после чего их отправили на другое опасное направление. Сводные роты 21-й бригады, состоявшие из мобилизованных, были уничтожены в течение нескольких дней.

    После этого на помощь были переброшены элитные подразделения 78-го отдельного десантно-штурмового полка, однако рота этого полка пропала без вести. В результате 67-ю ОМБр доукомплектовали военнослужащими 41-й и 110-й механизированных бригад.

    По информации источника, ВСУ несут потери и в соседней Яблоновке, откуда на усиление в Беловоды должны были быть переброшены пограничники Сумского отряда, но их уничтожила российская артиллерия и операторы БПЛА. В мае в районе Беловодов также пропала без вести рота элитной 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные уничтожили радиолокационную станцию ВСУ в Сумской области ракетным ударом. Украина объявила эвакуацию для 202 населенных пунктов региона. Командиры ВСУ в Сумской области испытывают деморализацию.

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    19 мая 2025, 12:30 • Новости дня
    Российские войска освободили Марьино в Сумской области и Новооленовку в ДНР
    Российские войска освободили Марьино в Сумской области и Новооленовку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» освободили населенный пункт Марьино в Сумской области, а группировка «Центр» – Новооленовку в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Группировкой «Север» было нанесено поражение скоплениям живой силы и техники двух десантно-штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Пролетарского, Павловки, Атинского, Рыжевки, Садков и Юнаковки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    На Харьковском направлении было нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны возле Бологовки и Волчанска.

    Потери ВСУ при этом составили до 140 военнослужащих, танк, две бронемашины, пять орудий полевой артиллерии и станция РЭБ.

    Между тем группировкой «Центр» было нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии рядом с Разино, Красноармейском, Гродовкой, Новой Полтавкой, Миролюбовкой, Петровским, Новоэкономическим, Новосергеевкой, Ульяновкой и Коптево в ДНР, отчитались в Минобороны.

    При этом потери противника составили до 455 военнослужащих, три пикапа, а также американские машина пехоты Bradley, два бронетранспортера М113 и бронемашина MaxxPro.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады нацгвардии и пограничного отряда погранслужбы Украины у Купянска, Соболевки, Глущенково, Нового Мира, Новоосиново в Харьковской области, Редкодуба, Ямполя, Карповки, Кировска в ДНР и Новоегоровки в Луганской народной республике (ЛНР).

    ВСУ при этом потеряли более 230 военнослужащих, две бронемашины, включая американский бронетранспортер М113, станцию РЭБ «Кракен», а также склад с боеприпасами.

    В то же время подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной и штурмовой бригад ВСУ в районах Серебрянки, Северска, Часова Яра, Марково, Ступочек, Предтечино, Миньковки, Григоровки, Дылеевки и Верхнекаменского в ДНР.

    Противник потерял свыше 210 военнослужащих, шесть бронемашин, в том числе два американских бронетранспортера М113 и два HMMWV. Уничтожены пять пикапов, артиллерийское орудие, три станции РЭБ и склад с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии вблизи Новоукраинки, Новополя, Запорожья, Александрограда, Ялты, Зеленого Поля в ДНР, Гуляйполя и Червоного в Запорожской области, отчитались в Минобороны.

    ВСУ при этом потеряли более 150 военнослужащих, два орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ и склад с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады и бригады береговой обороны ВСУ около Блакитного, Новоандреевки, Павловки в Запорожской области и Отрадокаменки в Херсонской области. Были уничтожены до 30 военнослужащих, три склада с боеприпасами и материальными средствами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне российские войска освободили Богатырь в ДНР. За день до этого они освободили Александрополь в ДНР, а до этого Вольное Поле в ДНР.

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    20 мая 2025, 17:07 • Видео
    Разговор Путина и Трампа: главное

    Главный итог переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в том, что Вашингтон отказался применять «санкционный кнут», чем шокировал лидеров Европы и Владимира Зеленского. Президент США хочет оставить Украину наедине с Россией.

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    19 мая 2025, 02:55 • Новости дня
    Times рассказала о жизни Зеленского в бункере под землей

    Times сообщила об игре Зеленского в бункере в настольный теннис в начале СВО

    Times рассказала о жизни Зеленского в бункере под землей
    @ Volodymyr Zelensky/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В первые дни спецоперации России на Украине украинский лидер Владимир Зеленский скрывался в подземном бункере, где проводил время, играя в настольный теннис, пишет Times.

    Зеленский находился в подземном бункере вместе с несколькими доверенными лицами, пишет Times.

    «Они выпускали пар, играя в настольный теннис», – приводит РБК сообщение издания.

    В материале отмечается, что Зеленский проявлял себя как «превосходный» игрок. При этом указывается, что « баскетбол, который он любил в юности, он играл гораздо хуже».

    Глава комитета Верховной рады по внешней политике Александр Мережко считает, что в настоящее время Зеленскому помогают «освежиться» зарубежные поездки.

    По данным Times, только в 2025 году украинский президент совершил 22 визита в 18 стран, а с начала президентства в 2019 году – 134 поездки. В 2024 году число зарубежных визитов достигало 48.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, журналист Financial Times Генри Фой сообщал, что в первые дни спецоперации на Украине Зеленский прятался в бункерах, что затрудняло его связь с мировыми лидерами.

    Бывший министр иностранных дел Украины, экс-посол в Британии Вадим Пристайко заявил, что в феврале 2022 года власти Украины обсуждали возможность релокации правительства в Лондон для продолжения управления страной.

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    18 мая 2025, 17:31 • Новости дня
    Российский солдат в рукопашном бою победил бойца ВСУ
    Российский солдат в рукопашном бою победил бойца ВСУ
    @ Кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    На берегу Днепра российский морпех одолел украинского бойца в рукопашной схватке и захватил его в плен, сообщил военный корреспондент Александр Коц.

    Российский военнослужащий с позывным «Малой» в районе Днепра одолел в рукопашной схватке бойца Вооруженных сил Украины и взял его в плен, передает «Газета.Ru».

    Как сообщает Коц, «израненный морпех 61 бригады в схватке с противником одержал верх и взял в плен хохла». По его словам, украинский военнослужащий успел нанести российскому солдату несколько ран: порезал руки и ударил ножом в бедро.

    Однако нож противника застрял в чехле от телефона, что помогло российскому морпеху избежать серьезного ранения. В результате морской пехотинец смог одолеть бойца ВСУ и взять его в плен.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что два месяца российские бойцы незаметно находились в тылу противника на покровском направлении, ежедневно передавая командованию свежие разведданные о передвижениях ВСУ.

    Кроме того, военнослужащий из 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» погиб при подрыве гранаты, уничтожив группу ВСУ в засаде для спасения сослуживцев в Курской области.

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    19 мая 2025, 09:45 • Новости дня
    Российская армия уничтожила наемников ЧВК Mozart в Запорожской области
    Российская армия уничтожила наемников ЧВК Mozart в Запорожской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В результате ударов по селу Новоандреевка в Запорожской области были ликвидированы иностранные бойцы ЧВК Mozart («Моцарт»), часть из них захвачена в плен.

    Российские военные уничтожили 23 иностранных наемника из ЧВК Mozart и взяли в плен еще семь, среди которых оказались граждане Британии и Канады, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    Он подчеркнул, что подтверждением операции стали захваченные документы и трофейные рации. По словам Лебедева, ликвидированные наемники входили в состав роты, дислоцированной в селе Новоандреевка, передает РИА «Новости»

    Лебедев также рассказал, что в Запорожской области ударами российской армии были уничтожены три танка Leopard 1A5 и две боевые машины пехоты M2 Bradley. Операция по уничтожению техники проводилась в районе Малой Токмачки и Робитино, где, по его словам, также было разрушено бункеризированное укрытие ВСУ и рассеян до взвода украинской пехоты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российские военные нанесли удар по штабу ВСУ в селе Щербаки Запорожской области и ликвидировали трех офицеров ВСУ.

    Еще в 2022 году глава американской ЧВК Mozart Group Эндрю Милберн заявлял, что военнослужащие украинской стороны убивают сдавшихся солдат и совершают зверства. Позднее были названы причины краха американской ЧВК Mozart на Украине.

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    18 мая 2025, 09:15 • Новости дня
    Ударом фабами уничтожено полтора десятка боевиков «Айдара»
    Ударом фабами уничтожено полтора десятка боевиков «Айдара»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В районе Новоукраинки российские войска нанесли удары авиабомбами по батальону «Айдар» (организация признана террористической, запрещена в РФ), ликвидировав примерно пятнадцать боевиков и ранив около двадцати человек.

    Российские войска уничтожили часть батальона «Айдар» на границе с Днепропетровской областью, передает ТАСС. По данным российских силовых структур, удар был нанесен по прибывшему в населенный пункт Новоукраинка подразделению батальона «Айдар».

    «В населенном пункте Новоукраинка оперативно отработали тремя ФАБами по прибывшему недавно «Айдару», – сообщили представители силовых структур. В результате удара ликвидировано полтора десятка боевиков, еще около двадцати получили ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные разместили бойцов батальона «Айдар» (организация признана террористической, запрещена в РФ) в районе села Новоукраинка на границе с Днепропетровской областью.

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    19 мая 2025, 06:59 • Новости дня
    Группировка «Север» отразила одну из крупнейших атак ВСУ на Теткинском направлении

    «Северяне» справились с атакой десятков штурмовиков и техникой ВСУ около Теткино

    Группировка «Север» отразила одну из крупнейших атак ВСУ на Теткинском направлении
    @ пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Подразделения группы войск «Север» успешно остановили одну из крупнейших атак ВСУ на направлении Теткино, уничтожив значительную часть сил и техники противника на границе.

    Войска группировки «Север» уничтожили инженерные, передовые и штурмовые подразделения противника на Теткинском и Глушковском направлениях, однако противник обрушился на бойцов с одной из самых сильных атак на направлении Теткино, сообщил Telegram-канал «Северный Ветер».

    «Враг предпринял одну из самых массированных атак с участием десятков штурмовиков и семи единиц техники на направлении Теткино, а также несколько попыток вторжения на нашу территорию пешими группами на соседних участках», – сказано в сообщении.

    Российские военнослужащие отразили все попытки противника прорвать оборону и уничтожили большую часть военной техники и живой силы ВСУ.

    «За сутки потери противника составили свыше 220 человек (из них более 130 на Сумском и свыше 60 на Теткинском направлениях)», – уточнили «Северяне».

    Так же были уничтожены БМП Bradley, танк Т-72, гаубица «Мста-Б», автомобильная техника, коптеры и пункты боевого питания.

    За сутки общее продвижение группировки «Север» на Сумском направлении составило свыше 650 метров, в Волчанске – свыше 160 метров. Кроме того противник был выбит из шести опорных пунктов на направлении села Волчанские Хутора.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские бойцы два месяца незаметно находились в тылу противника на покровском направлении, ежедневно  передавая своему командованию свежие разведданные о передвижении ВСУ.

    В начале мая «Северяне» рассказали, как военнослужащий из 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» погиб при подрыве гранаты, уничтожив группу ВСУ в засаде ради спасения сослуживцев в Курской области.

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    19 мая 2025, 12:10 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил активизацию ВСУ на Теткинском направлении

    Эксперт Онуфриенко: Киев атаками на Курскую область пытается усилить переговорные позиции

    Военный эксперт объяснил активизацию ВСУ на Теткинском направлении
    @ Danylo Antoniuk/Ukrinform/ZUMA Press Wire/Reuters Connect

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Украина мелкими атаками на Курскую область пытается воздействовать на западных лидеров, чтобы те возобновили прежние объемы поставок вооружений ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко. Ранее группировка «Север» отразила одну из крупнейших атак ВСУ на Теткинском направлении.

    «Цель разного рода вылазок ВСУ в сторону территорию России – удержание Киевом информационного фона в положительном для себя русле. Выстроенная оппонентами стратегия по освещению таких операций в СМИ еще позволяет оказывать влияние на некоторую часть украинских обывателей», – пояснил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    «Кроме того, Киев таким образом пытается усилить свои переговорные позиции. Но это нужно, скорее, для придания уверенности самой украинской делегации, поскольку ни российскую, ни американскую сторону «наступы» ВСУ не впечатляют», – продолжил он.

    «Также в Киеве заметили, что во время их курской авантюры президент Франции Эммануэль Макрон поставлял им вооружение, а Фридрих Мерц обещал ракеты Taurus. После разгрома ВСУ в Курской области в Париже заговорили о пустых арсеналах, а немецкий лидер вообще отказался что-либо обсуждать», – напомнил аналитик.

    «Таким образом, на Банковой, судя по всему, пытаются снова создать подобие «оккупации» части российской территории для возвращения диалога с Западом в контекст военных поставок», – детализировал собеседник. Впрочем, и европейских союзников эти авантюры уже не впечатляют.

    «Командование ВСУ выбрало Теткино, потому что это выступ, окруженный территорией Украины, который относительно легко обстреливать с юга – из-за Сейма. Линия фронта на этом направлении сейчас проходит по реке. Причем, в самом селе практически никто не живет, но для Киева главное – информационный шум», – подчеркнул спикер.

    «ВСУ были бы и рады подтянуть туда крупные ударные группировки, но неоткуда и некого. Приходится довольствоваться атаками малыми подразделениями. Россия же усиливала этот плацдарм задолго до проникновения ДРГ в Курскую область. Поэтому украинские бойцы уничтожаются быстро и без вариантов», – резюмировал Онуфриенко.

    В воскресенье российская группировка «Север» уничтожала инженерные, передовые и штурмовые подразделения ВСУ на Теткинском и Глушковском направлениях, продолжив создание полосы безопасности в Сумской области.

    На направлении Атинское – Теткино 24-я штурмовая бригада «Айдар» на двух БМП и четырех квадроциклах при поддержке инженерной машины разграждения пыталась прорваться на российскую территорию, но была уничтожена FPV-дронами.

    Штурмовым группам также было нанесено комплексное огневое поражение – из 30 бойцов 28 были убиты вблизи госграницы, а двое пытались скрыться на БМП на западной окраине Атинского, но были уничтожены барражирующим боеприпасом, сообщает неофициальный Telegram-канал группировки войск «Север».

    Во второй половине дня командование ВСУ отправило штурмовую группу на трех квадроциклах, два из которых были уничтожены, а экипаж третьего скрылся.

    Это уже далеко не первая попытка противника прорваться в районе Теткино. Газета ВЗГЛЯД рассуждала, как Россия могла бы решить проблему «набегов» ВСУ на приграничье.

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    20 мая 2025, 11:32 • Новости дня
    Эксперт назвал главные итоги телефонного разговора Путина и Трампа

    Политолог Шаповалов: Путин в разговоре с Трампом подтвердил твердость позиций России по Украине

    Эксперт назвал главные итоги телефонного разговора Путина и Трампа
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Диалог президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа подтвердил, что Москва извлекла уроки из невыполнения оппонентами Минских соглашений. Теперь Россия не станет инициировать перемирие без юридической фиксации принципов движения к урегулированию украинского кризиса, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Шаповалов.

    «Диалог Путина с Трампом в очередной раз подтвердил: Россия неотступно продвигает свою дипломатическую линию. Она заключается в том, что мирное урегулирование украинского кризиса возможно только после проработки всех деталей и выхода на устранение первопричин конфликта», – отметил Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ.

    «Путин добивается максимальных гарантий для России, акцентируя внимание на юридическом закреплении каждого шага на пути к мирному урегулированию. Москва никому не будет верить на слово. Мы помним уроки Минских соглашений и прекращение Киевом переговорного процесса в Стамбуле в 2022 году», – заметил он.

    «Сторонам нужно сначала определить и утвердить принципы движения к урегулированию. В случае достижения договоренностей, можно в очередной раз попробовать инициировать перемирие. После чего, в зависимости от его выполнения, решать вопрос о подписании мирного договора», – детализировал эксперт.

    «При этом, ни о каком безусловном прекращении огня речи идти не может. Россия не даст ВСУ ни единого шанса на перевооружение и передышку», – предупредил аналитик. «В целом, диалог Путина и Трампа показал, что позиции двух стран в определенных вопросах сближаются. Но это не означает, что Москва пойдет на пересмотр своих позиций в угоду кому-либо, особенно, если это не отвечает национальным интересам России», – уточнил собеседник.

    Напомним, в понедельник состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, он продлился более двух часов. По его итогам российский лидер заявил, что Москва готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора.

    В этом документе может быть прописан ряд позиций, например, принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения, «включая и возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей», уточнил глава государства.

    Путин отметил, что возобновление контактов России и Украины в Стамбуле дает основания полагать, «что мы в целом на правильном пути». «Вопрос, конечно, в том, чтобы российская и украинская стороны проявили максимум стремления к миру и нашли бы те компромиссы, которые устроили бы все стороны», – цитирует его сайт Кремля. По словам президента, позиция Москвы ясна, главное – устранить первопричины кризиса.

    Трамп в свою очередь заявил, что Москвы и Киев «немедленно» начнут переговоры. «Условия для этого будут согласованы между двумя сторонами», – написал он в своей соцсети Truth Social. Американский лидер уточнил, что Ватикан в лице папы римского «был бы очень заинтересован» в проведении встречи представителей России и Украины.

    Позже помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп не говорили о временных рамках возможного будущего прекращения огня. По его словам, лидеры глубоко обсудили вопросы урегулирования конфликта на Украине, в том числе с учетом прошедших прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле. «Очень много было нюансов, в том числе достаточно интересных», – добавил помощник главы государства.

    Путин и Трамп также говорили о будущем взаимодействии Москвы и Вашингтона. Глава Белого дома «эмоционально высказывался о перспективах этих отношений». Республиканец «видит Россию как одного из важнейших партнеров Америки на торгово-экономическом направлении», указал Ушаков. Президенты обсудили и новый обмен заключенными – девять на девять человек.

    После того, как глава Белого дома передал содержание беседы с Путиным европейским коллегам, представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус заявил: ЕС собирается расширить санкционное давление на Россию.

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    20 мая 2025, 21:05 • Новости дня
    ВС России нанесли удар «Искандером» по лагерю ВСУ в Сумской области

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные нанесли ракетный удар с помощью ОТРК «Искандер» по лагерю подготовки 1-й отдельной бригады специального назначения ВСУ у населенного пункта Шостка в Сумской области, сообщает Минобороны.

    Удар по лагерю подготовки спецназа в Сумской области привел к значительным потерям среди украинских военных и инструкторов, а также уничтожил боеприпасы, передает РИА «Новости».

    В Министерстве обороны заявили, что в результате удара были уничтожены до 70 украинских военнослужащих, включая 20 инструкторов.

    Кроме того, по информации ведомства, уничтожены склад боеприпасов и до 10 единиц автомобильной техники противника. Военные опубликовали видеокадры с места удара, на которых зафиксировано уничтожение личного состава и техники ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во время наступления российских войск подразделения украинских боевиков и польских наемников начали беспорядочно отходить в сторону города Сумы. Группировка войск «Север» нанесла значительные потери противнику в Краснояружском приграничье и Сумской области, ликвидировав живую силу, бронетехнику и склады.

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    18 мая 2025, 12:31 • Новости дня
    Российские войска освободили Богатырь в ДНР
    Российские войска освободили Богатырь в ДНР

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Донецкой народной республике подразделения российской армии освободили населенный пункт Богатырь, нанеся значительный урон силам противника в нескольких районах, сообщили в Минобороны РФ.

    В Telegram-канале Минобороны говорится, что «в результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Богатырь в Донецкой народной республике».

    Также, по данным Минобороны России, подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение скоплениям личного состава и техники танковой бригады, двух штурмовых полков ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Сумской области. В Харьковской области были поражены формирования трех механизированных и мотопехотной бригад ВСУ.

    Потери ВСУ в этих районах составили более 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 11 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы. В западной зоне подразделения улучшили тактическое положение и нанесли урон горно-штурмовой и двум механизированным бригадам ВСУ, бригадам нацгвардии и погранслужбы Украины. Противник потерял до 240 человек, три БМП, семь автомобилей, самоходную артиллерийскую установку AS-90, две станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов, говорится в сообщении.

    В ДНР и на Харьковском направлении Южная группировка войск заняла более выгодные позиции, нанеся урон личному составу и технике восьми украинских бригад. Потери ВСУ составили до 200 человек, бронетранспортер Puma, шесть автомобилей, три артиллерийских орудия и три станции РЭБ. Группировка «Центр» продвинулась в глубину обороны противника, уничтожив до 420 солдат, семь бронированных машин, включая технику США, Канады и Израиля, восемь пикапов, два орудия и радиолокационный комплекс RADA, уточнили в Минобороны.

    Отмечается, что на других направлениях подразделения ВС России нанесли урон войскам ВСУ и уничтожили свыше 175 военнослужащих, танк, две бронированные машины, семь автомобилей и два орудия. В Запорожской и Херсонской областях группировка «Днепр» уничтожила до 50 солдат, американскую технику, четыре автомобиля, гаубицу М777, станцию РЭБ и склад боеприпасов.

    Как указали в пресс-службе, авиация и артиллерия России поразили объекты инфраструктуры, склады боеприпасов, радиолокационные станции, пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 139 районах. Средства ПВО сбили семь управляемых бомб JDAM и 75 беспилотников. С начала спецоперации Россия уничтожила 662 самолета, 283 вертолета, 57 591 беспилотник, 605 зенитных комплексов, 23 384 танка и другие боевые машины, 1563 системы залпового огня, 25 019 орудий и 35 641 единицу специальной техники, заявили в ведомстве.

    В пятницу в Минобороны сообщили, что подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, освободив населенный пункт Вольное Поле в ДНР.

    Напомним, российские войска освободили Торское и Новоалександровку в ДНР. За день до этого группировка «Центр» освободила Михайловку в ДНР.

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    20 мая 2025, 06:03 • Новости дня
    Польские наемники ВСУ были замечены под Красноармейском

    Боец ВС России сообщил о польских наемниках на передовой ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Англоязычные и польские наемники, по словам бойца ВС России, находились на первой линии обороны под Красноармейском, что подтверждается услышанными голосами.

    Польские и англоязычные наемники были замечены в рядах ВСУ на направлении Красноармейска, передает РИА «Новости». О присутствии иностранных бойцов сообщил боец 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВС России с позывным «Старый».

    В своем заявлении он отметил: «Используют наемников, да. Слышали голоса наемников. Сам лично их не встречал, слышать – слышал. Голоса наемников и польские, и какие-то там американские, или по-английски говорят, не знаю».

    По словам разведчика, иностранцы находились на первой линии обороны на красноармейском направлении. Он предположил, что наемники могли не успеть покинуть позиции из-за того, что бойцы ВС России отрезали им пути отхода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате ударов по селу Новоандреевка в Запорожской области были ликвидированы иностранные бойцы ЧВК Mozart, а часть из них захвачена в плен. В боях за Лысовку в Донецкой народной республике выявили наемников из Колумбии и Польши.

    Президент Владимир Путин подчеркнул необходимость гуманного обращения с пленными, отметив, что иностранные наемники Вооруженных сил Украины не подпадают под действия Женевской конвенции.

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    20 мая 2025, 16:36 • Новости дня
    ВС России поразили аэродром ВСУ и цех производства беспилотников

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные за последние сутки поразили украинский аэродром и цех производства дронов, сообщило Министерство обороны России во вторник.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили инфраструктуру военного аэродрома, цех производства БПЛА, склады боеприпасов, военно-технического имущества и ГСМ, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также поражены пункты временной дислокации подразделений ВСУ и наемников в 147 районах.

    Всего за сутки украинская сторона потеряла более 1290 военнослужащих в зоне спецоперации. В зоне ответственности группировки «Север» ВСУ потеряла более 155 человек, в зоне ответственности группировки «Запад» – более 240, в зоне ответственности группировки «Юг» – более 265, в зоне ответственности группировки «Центр» – до 425, в зоне ответственности группировки «Восток» – более 155.

    В зоне действия группировки «Днепр» украинская армия потеряла до 50 человек.

    Ранее сообщалось, что военный аэродром в районе Николаева подвергся удару, уничтожены склады с ракетами и ангар с реактивными беспилотниками.

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    19 мая 2025, 00:13 • Новости дня
    Степашин объяснил, почему Зеленскому не выгодна встреча с Путиным

    Степашин: Путин психологически размажет Зеленского

    Степашин объяснил, почему Зеленскому не выгодна встреча с Путиным
    @ Vladimir Andreev/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент Российского книжного союза и экс-премьер России Сергей Степашин выразил мнение, что личная встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским может оказаться крайне невыгодной для последнего, пишет «АиФ».

    Сергей Степашин заметил, что прямые переговоры между президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским невыгодны для последнего, сказал он в интервью газете «Аргументы и факты».

    «Я, правда, не уверен, что Зеленскому так уж выгодна встреча с Путиным. Ведь Путин его просто размажет психологически. Да и, по большому счету, мир для Зеленского станет политической смертью, а может, и не только политической», – сказал он.

    Степашин отметил, что запрос на организацию встречи был направлен с украинской стороны и принят к сведению российской.

    «Я очень рассчитываю на то, что в 2025 году активная фаза закончится. К этому все и идет», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский встречался в воскресенье в Риме с вице-президентом США Джей Ди Венсом и госсекретарем Марко Рубио, чтобы прояснить тревожащие вопросы накануне телефонного разговора между Путиным и Трампом, который может стать решающим, а Киев постфактум поставят перед фактом.

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    18 мая 2025, 22:39 • Новости дня
    WP узнала о страхе Зеленского перед переговорами Путина и Трампа

    WP: Зеленский пытался убедиться, что Путин и Трамп не поставят его перед фактом

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава киевского режима Владимир Зеленский встречался в воскресенье в Риме с вице-президентом США Джей Ди Венсом и госсекретарем Марко Рубио, чтобы прояснить тревожащие вопросы накануне переговоров российского и американского лидеров, пишет WP.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский в резиденции американского посла в Риме встретился в воскресенье с вице-президентом США Джей Ди Венсом и госсекретарем Марко Рубио, чтобы прояснить тревожащие его вопросы перед запланированным на 19 мая телефонным разговором президента России Владимира Путина и американского коллеги Дональда Трампа, пишет Washington Post.

    Офис Вэнса опубликовал не много подробностей, но Зеленский описал переговорную сессию в Telegram как «хорошую встречу», однако WP считает, что воскресные переговоры Зеленского проходят на фоне его возросшей обеспокоенности телефонным разговором Путина и Трампа.

    «Зеленский и его главные помощники хотят убедиться, что переговоры между Путиным и Трампом не поставят Украину перед фактом, который она не может принять, сказал один американский дипломат», – пишет газета со ссылкой на американского дипломата.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский выразил благодарность Ватикану за предложение стать площадкой для прямых переговоров между Киевом и Москвой, отметив свою открытость к диалогу. Российская сторона в ходе следующего раунда переговоров с Украиной может затронуть обсуждение параметров прекращения огня, считает посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

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