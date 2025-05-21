Отношение к фигуре Сталина должно определяться не желанием «чтобы врагов корежило», а тем, чего мы, собственно, хотим – какого будущего мы желаем для себя, своих детей и внуков, нашей страны в целом.24 комментария
Песков заявил о необходимости возобновить диалог по стратстабильности
Песков сообщил о важности воссоздания базы стратегической стабильности
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что восстановление договорно-правовой базы стратегической стабильности отвечает интересам глобальной безопасности и касается всех стран мира.
Договорно-правовая база по стратегической стабильности была разрушена, срок действия ряда соглашений истек или их действие было прекращено, передает ТАСС. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, восстановление этой базы важно не только для России и США, но и для сохранения безопасности на всей планете.
Песков сообщил: «Сейчас, когда договорно-правовая база в этой области была разрушена, срок действия [документов] истек, или сознательно, скажем так, ряд документом прекратили свое действие, эту базу надо воссоздавать – и в интересах наших двух стран, и в интересах безопасности на всей планете».
Он также прокомментировал планы Соединенных Штатов по созданию системы противоракетной обороны «Золотой купол». Песков отметил, что в обозримом будущем необходимость возобновления контактов между Москвой и Вашингтоном по вопросам стратегической стабильности диктуется текущим развитием событий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что России, США и европейским странам предстоит совместная работа по обеспечению стратегической безопасности.
Песков отметил, что ядерное вооружение в Европе способно подорвать стабильность и предсказуемость на континенте.