Песков заявил о необходимости возобновить диалог по стратстабильности

Песков сообщил о важности воссоздания базы стратегической стабильности

Tекст: Елизавета Шишкова

Договорно-правовая база по стратегической стабильности была разрушена, срок действия ряда соглашений истек или их действие было прекращено, передает ТАСС. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, восстановление этой базы важно не только для России и США, но и для сохранения безопасности на всей планете.

Песков сообщил: «Сейчас, когда договорно-правовая база в этой области была разрушена, срок действия [документов] истек, или сознательно, скажем так, ряд документом прекратили свое действие, эту базу надо воссоздавать – и в интересах наших двух стран, и в интересах безопасности на всей планете».

Он также прокомментировал планы Соединенных Штатов по созданию системы противоракетной обороны «Золотой купол». Песков отметил, что в обозримом будущем необходимость возобновления контактов между Москвой и Вашингтоном по вопросам стратегической стабильности диктуется текущим развитием событий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что России, США и европейским странам предстоит совместная работа по обеспечению стратегической безопасности.

Песков отметил, что ядерное вооружение в Европе способно подорвать стабильность и предсказуемость на континенте.