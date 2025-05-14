Песков заявил о рисках от распространения ядерного оружия в ЕС

Песков назвал угрозой распространение ядерного оружия в странах Евросоюза

Tекст: Елизавета Шишкова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал инициативу президента Франции Эмманюэля Макрона по размещению французских самолетов с ядерным оружием в других европейских странах, передает ТАСС.

Песков заявил: «Распространение ядерного оружия на Европейском континенте это то, что не добавит безопасности, предсказуемости и стабильности Европейскому континенту». Он подчеркнул, что подобные действия лишь увеличивают риски для всей системы европейской безопасности.

Песков также отметил, что сейчас стратегическая стабильность и безопасность находятся, по его словам, «в плачевном состоянии» по ряду объективных причин.

Ранее президент Польши Анджей Дуда предложил сотрудничество с Францией и США для включения страны в программу ядерного зонтика и предоставления ядерного оружия.

Франция не имеет ресурсов для защиты Европы ядерным оружием. Париж не получит политических и экономических преимуществ от помощи другим странам, отмечал военный эксперт Алексей Анпилогов.