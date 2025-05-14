Штурмовик находится в суперпозиции. С одной стороны, это человек, который собственными руками и ногами продвигает границу России вперед. С другой – человек, который ежедневно рискует своей головой.0 комментариев
Песков заявил о рисках от распространения ядерного оружия в ЕС
Песков назвал угрозой распространение ядерного оружия в странах Евросоюза
Ядерное вооружение в Европе способно подорвать стабильность и предсказуемость на континенте, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал инициативу президента Франции Эмманюэля Макрона по размещению французских самолетов с ядерным оружием в других европейских странах, передает ТАСС.
Песков заявил: «Распространение ядерного оружия на Европейском континенте это то, что не добавит безопасности, предсказуемости и стабильности Европейскому континенту». Он подчеркнул, что подобные действия лишь увеличивают риски для всей системы европейской безопасности.
Песков также отметил, что сейчас стратегическая стабильность и безопасность находятся, по его словам, «в плачевном состоянии» по ряду объективных причин.
Ранее президент Польши Анджей Дуда предложил сотрудничество с Францией и США для включения страны в программу ядерного зонтика и предоставления ядерного оружия.
Франция не имеет ресурсов для защиты Европы ядерным оружием. Париж не получит политических и экономических преимуществ от помощи другим странам, отмечал военный эксперт Алексей Анпилогов.