Кремль ответил на заявления Макрона о размещении ядерного оружия Франции в Европе

Песков заявил о необходимости усилий для стратегической безопасности Европы

Tекст: Вера Басилая

Представитель Кремля подчеркнул, что обладателям ядерного оружия в Европе необходимо приложить значительные усилия для формирования архитектуры стратегической стабильности, передает ТАСС.

Песков сделал это заявление в ответ на вопрос о словах президента Франции Эммануэля Макрона, который ранее выразил готовность обсудить размещение французских самолетов с ядерным оружием на территории других европейских государств.

Российский посол во Франции Алексей Мешков охарактеризовал французскую инициативу о создании ядерного зонтика для Европы как ироничную, подчеркнув ограниченность военного потенциала Парижа.

Президент Франции Эммануэль Макрон отметил необходимость диалога с Россией, заявив, что переговоры возможны только после установления перемирия на Украине.