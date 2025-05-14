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    Штурмовик находится в суперпозиции. С одной стороны, это человек, который собственными руками и ногами продвигает границу России вперед. С другой – человек, который ежедневно рискует своей головой.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Бывшая либеральная оппозиция вызывает не гнев, а грусть

    Вот выращивали же враги нашу оппозицию – прикармливали, вваливали какие-то средства USAID, ждали от них по сигналу из центра мощного удара в спину своему бывшему народу и стране. А на деле они оказались кучкой унылых клоунов.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Иллюзия быстрых решений – золотой стандарт трампизма

    Указ Трампа о ценах на лекарства в США является идеальной репрезентацией его политического стиля, сводящегося к формуле громкое провозглашение радикальных изменений при тщательном избегании механизмов, которые могли бы их обеспечить.

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    14 мая 2025, 12:55 • Новости дня

    Кремль ответил на заявления Макрона о размещении ядерного оружия Франции в Европе

    Песков заявил о необходимости усилий для стратегической безопасности Европы

    Tекст: Вера Басилая

    России, США и европейским странам предстоит совместная работа по обеспечению стратегической безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля подчеркнул, что обладателям ядерного оружия в Европе необходимо приложить значительные усилия для формирования архитектуры стратегической стабильности, передает ТАСС.

    Песков сделал это заявление в ответ на вопрос о словах президента Франции Эммануэля Макрона, который ранее выразил готовность обсудить размещение французских самолетов с ядерным оружием на территории других европейских государств.

    Российский посол во Франции Алексей Мешков охарактеризовал французскую инициативу о создании ядерного зонтика для Европы как ироничную, подчеркнув ограниченность военного потенциала Парижа.

    Президент Франции Эммануэль Макрон отметил необходимость диалога с Россией, заявив, что переговоры возможны только после установления перемирия на Украине.

    13 мая 2025, 17:38 • Новости дня
    Келлог сообщил о планах размещения войск четырех стран к западу от Днепра

    Келлог сообщил о планах размещения войск четырех европейских стран к западу от Днепра

    Келлог сообщил о планах размещения войск четырех стран к западу от Днепра
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский спецпосланник по Украине Кит Келлог заявил, что Вашингтон обсуждает размещение военных контингентов четырех европейских государств вне зоны боевых действий на Украине.

    Обсуждение возможности размещения сил Великобритании, Франции, Германии и Польши к западу от Днепра ведется в рамках процесса урегулирования ситуации на Украине, сообщил спецпосланник президента США Кит Келлог, передает РИА «Новости».

    В интервью телеканалу Fox News Келлог отметил, что речь идет о так называемых силах устойчивости, которые изначально называли E3, но теперь к ним добавилась Польша, и объединение получило неофициальное название E4.

    Келлог подчеркнул: «Сила к западу от реки Днепр, что означает, что она находится вне зоны контакта». По его словам, размещение военных контингентов предполагается только за пределами линии соприкосновения, чтобы они не принимали прямого участия в боевых действиях.

    Ранее в Кремле сообщили о продолжающейся работе по подготовке российской делегации к переговорам с Украиной, которые должны пройти в Стамбуле 15 мая.

    Напомним, Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

    Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Владимир Зеленский будет встречаться в Стамбуле только с президентом России, ни с кем другим он разговаривать не будет.

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    14 мая 2025, 01:22 • Новости дня
    Американский генерал допустил прямой конфликт с Россией из-за Украины
    Американский генерал допустил прямой конфликт с Россией из-за Украины
    @ Mattie Neretin/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава северного командования ВС США генерал Грегори Гийо оценил вероятность прямого столкновения России и Соединенных Штатов в ходе доклада Конгрессу, заявив о некоторых возможностях эскалации из-за Украины.

    Возможность прямого конфликта между Россией и США в случае эскалации украинского конфликта возможна, заявил глава Северного командования Вооруженных сил США генерал Грегори Гийо во время выступления в Конгрессе.

    «Есть несколько вариантов развития событий, из-за чего конфликт на Украине может перерасти в прямое военное столкновение с США», – сказал генерал во время доклада в Конгрессе, трансляция которого велась на странице северного командования ВС США в соцсети Х.

    По его словам, несмотря то, что КНР, Россия, КНДР и Иран «пытаются избежать вооруженного конфликта» с США, убежденность этих стран в «упадке Запада порождает растущее стремление бросить вызов США на международной арене и повышает риск просчета», уточняет ТАСС.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США, Европа и Украина разработали 22 условия прекращения конфликта. Среди прочего, в нем 30-дневное перемирие и отказ США поддерживать вступление Украины в НАТО.

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    13 мая 2025, 18:10 • Видео
    Зеленский поссорился с Китаем

    Владимир Зеленский в очередной раз задействовал то, что называют «криворожской школой дипломатии», и нашел повод поссориться с Китаем. Этот повод – юбилей Великой Победы 1945 года.

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    13 мая 2025, 18:54 • Новости дня
    Путин: США продолжают покупать российское ядерное топливо

    Путин призвал перенять прагматичный подход США к экономике

    Путин: США продолжают покупать российское ядерное топливо
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин отметил, что США продолжают покупать российское ядерное топливо, несмотря на политическую ситуацию, и поощрил аналогичный прагматизм.

    Выступая на встрече с участниками «Деловой России», Путин отметил, что США демонстрируют прагматичный подход в отношениях с другими странами, передает ТАСС.

    В качестве примера глава государства привел продолжающиеся поставки российского ядерного топлива в США. «Мы до сих пор поставляем ядерное топливо США. И ничего. С удовольствием», – заявил Путин.

    Он подчеркнул, что американские власти руководствуются выгодой, и назвал такой подход правильным. Путин также добавил, что экономический рост в США остается значимым и «достаточно приличным», хотя и не достигает уровня России. По его словам, ведущие экономики Европы, напротив, оказались в рецессии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что США признали свою зависимость от российского ядерного топлива.

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    13 мая 2025, 23:38 • Новости дня
    Макрон признался, что Франция исчерпала возможности поставок оружия Украине

    Макрон заявил об исчерпанных Францией запасах вооружений для Украины

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент Франции Эммануэль Макрон признался в телеинтервью, что Париж больше не может поставлять Украине технику и вооружение без ущерба для собственной безопасности.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в эфире программы «Эммануэль Макрон – вызовы Франции» на телеканале TF1, что его страна исчерпала все возможности по передаче Украине техники и оборудования из своих запасов.

    «Мы отдали Украине все, что у нас было. Мы даже производили гораздо больше и гораздо быстрее, но нельзя отдавать то, чего у тебя нет... Мы не только передали все, что могли, но и втрое увеличили производство. В этом году все, что мы производим, отправляется на Украину», – цитирует Макрона ТАСС.

    Французский лидер заявил, что его страна передала Украине огромное количество снарядов и техники, артиллерийские системы, кроме того, во Франции прошла обучение «бригада из тысяч человек», которая отправилась в ВСУ под именем «Анны Киевской».

    Как писала ранее  газета ВЗГЛЯД, президент Франции высказался против отправки крупных военных сил западных стран на территорию Украины для ее безопасности.

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    14 мая 2025, 05:35 • Новости дня
    Французская разведка предупредила чиновников о «русских шпионах»

    Tекст: Антон Антонов

    Сотрудников госаппарата во Франции призывают быть бдительными из-за опасности контактов с «русскими шпионами», в том числе в неформальной обстановке, пишет L'Express.

    Главное управление внутренней безопасности Франции распространило среди новых сотрудников правительства и парламента специальные предупреждения, передает ТАСС со ссылкой на L'Express.

    В этих уведомлениях говорится, что любой человек, включая собеседника в баре, может быть потенциальным шпионом или пытаться оказать влияние на чиновника. Разведка отдельно подчеркивает опасность необдуманных романтических связей. Предупреждения направлены парламентариям, их помощникам и сотрудникам министерств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Франция отказала в аккредитации ряду российских журналистов на Олимпийских играх в Париже. Париж заявил, что действует из принципа предосторожности из-за угрозы кибератак через компьютерные сети. При этом гражданин Франции Лоран Винатье в июне признал вину в сборе сведений по военной деятельности России.

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    13 мая 2025, 17:12 • Новости дня
    Келлог объявил о возможных санкциях против Банка России и перевозчиков нефти
    Келлог объявил о возможных санкциях против Банка России и перевозчиков нефти
    @ Арина Антонова/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В случае отсутствия продвижения по урегулированию конфликта на Украине Вашингтон рассматривает введение «самых жестких» санкций, включая ограничения против Банка России и транспортировки российской нефти.

    Об этом сообщил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News, передает РИА «Новости». Келлог подчеркнул, что новые санкции могут быть серьезнее всех ранее введенных. По его словам, возможные меры предполагают введение ограничений против Банка России и компаний, перевозящих российскую нефть.

    Он отметил: «Это могут быть значительные санкции… Эти санкции очень серьезны. Они жестче, чем мы когда-либо видели». Дипломат пояснил, что подобные шаги станут ответом на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта на Украине.

    Напомним, с конца февраля 2022 года против России было введено почти 29 тысяч не торговых санкций, при этом на долю США пришлось более семи тысяч таких мер.

    В апреле Соединенные Штаты расширили санкционные списки, добавив четыре физических лица из России, три российские компании и один российский сухогруз.

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    14 мая 2025, 02:47 • Новости дня
    Посол России заявил о нарушении НАТО международного права на Шпицбергене

    Посол Корчунов выразил обеспокоенность действиями НАТО на Шпицбергене

    Tекст: Ирма Каплан

    Российский посол в Норвегии Николай Корчунов обратил внимание на несоответствие визита делегации НАТО принципам Договора о Шпицбергене и призвал к международному сотрудничеству по вопросам региона.

    Посол России в Норвегии Николай Корчунов заявил о нарушении международного права со стороны НАТО в связи с визитом делегации альянса на Шпицберген, передает ТАСС со ссылкой на газету Svalbardposten.

    «Визит делегации НАТО на Шпицберген наглядно свидетельствует о стремлении альянса втянуть архипелаг в орбиту своего военно-политического планирования. <...> Это не может не вызывать у России <...> обеспокоенности», – сказал российский дипломат.

    По словам Корчунова, Договор о Шпицбергене 1920 года говорит о том, что архипелаг должен использоваться только для мирных целей, а любые военные мероприятия недопустимы.

    Дипломат предложил провести международную встречу по случаю столетия вхождения Шпицбергена в состав Норвегии и обсудить пути конструктивного сотрудничества всех стран – участниц договора.

    Как писала в марте газета ВЗГЛЯД, МИД России на встрече с послом Норвегии Робертом Квиле призвал Осло воздержаться от действий, способных привести к усилению напряженности вокруг архипелага Шпицберген, и не подрывать международно-правовые основы его режима.

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    13 мая 2025, 22:20 • Новости дня
    Макрон выразил готовность провести переговоры с Путиным

    Макрон заявил о готовности встретиться с Путиным при прекращении Россией огня

    Tекст: Ирма Каплан

    Французский лидер Эммануэль Макрон отметил необходимость диалога с Россией и подчеркнул, что переговоры возможны только после установления перемирия на Украине.

    Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил готовность к переговорам с президентом России Владимиром Путиным после прекращения огня, пишет Ouest-France со ссылкой на TF1.

    «Я сделаю это просто, проявив открытость и тесно сотрудничая с (Владимиром) Зеленским и европейскими партнерами», – сказал Макрон в ответ на вопрос журналиста о возможности разговора с российским коллегой.

    Французский лидер подчеркнул необходимость диалога с президентом России для поиска решения украинского конфликта.

    Напомним, ранее президент России предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Москва нацелена на серьезный поиск долгосрочного мира и устранение причин конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле сообщили о продолжающейся работе по подготовке российской делегации к переговорам с Украиной, которые должны пройти в Стамбуле 15 мая.

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    13 мая 2025, 23:23 • Новости дня
    Макрон заявил о понимании Киевом невозможности вернуть утраченные территории

    Макрон заявил о признании Киевом невозможности вернуть утраченные территории

    Tекст: Антон Антонов

    Власти на Украине осознают невозможность возврата всех утраченных с 2014 года территорий, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    «Даже сами украинцы способны честно признать, что им не удастся вернуть все, что было потеряно с 2014 года», – приводит слова Макрона ТАСС.

    Вместе с тем он настаивает, что вопрос о территориях должен обсуждаться на будущих мирных переговорах с Россией. По мнению президента Франции, западные союзники стремятся подвести Украину к переговорам в максимально выгодной для нее позиции. Макрон также отметил, что переговоры о мире могут начаться только после прекращения боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон заявил о готовности к переговорам с президентом России Владимиром Путиным после прекращения огня.

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    14 мая 2025, 03:58 • Новости дня
    Американский генерал заявил об угрозе для США из-за российских ракет

    Tекст: Антон Антонов

    За последние три года Россия значительно нарастила потенциал крылатых ракет, это создает угрозу для США, заявил глава Северного командования вооруженных сил США генерал Грегори Гийо.

    «Россия усилила свои и без того внушительные возможности угрожать Северной Америке обычными крылатыми ракетами воздушного и морского базирования», – приводит слова Гийо ТАСС.

    Он указал, что годы специальной военной операции на Украине позволили получить «ценный оперативный опыт российским летным экипажам и военно-морским силам».

    Он подчеркнул, что в 2024 году Россия возобновила довоенный темп патрулирования стратегического сдерживания, включая многочисленные полеты вдоль побережья Северной Америки. По его словам, угрозу для США также представляют новые российские вооружения: ракетный комплекс «Сармат», подводная ядерная торпеда «Посейдон» и крылатая ракета «Буревестник».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Гийо заявил, что угроза прямого конфликта между Россией и США в случае эскалации конфликта на Украине является реальной.

    Американские военные начали экстренную разработку новой системы противоракетной обороны под названием «Золотой купол». Москва и Пекин указали, что создание подобной системы приводит к гонке вооружений в космосе и превращает космическое пространство в арену вооруженного противоборства.

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    13 мая 2025, 16:57 • Новости дня
    Келлог: Трамп приедет на переговоры в Стамбул, если туда прибудет Путин

    Tекст: Дарья Григоренко

    США выразили надежду, что президент России Владимир Путин прибудет на переговоры в Стамбул, тогда туда приедет и американский лидер Дональд Трамп, заявил спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог.

    Келлог в интервью телеканалу Fox News назвал возможную встречу Путина и Трампа «абсолютно невероятной». Спецпосланник также добавил, что в Стамбуле также будет находиться Владимир Зеленский, передает РИА «Новости».

    Ранее в Кремле сообщили о продолжающейся работе по подготовке российской делегации к переговорам с Украиной, которые должны пройти в Стамбуле 15 мая.

    Напомним, Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

    Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Владимир Зеленский будет встречаться в Стамбуле только с президентом России, ни с кем другим он разговаривать не будет.

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    13 мая 2025, 15:35 • Новости дня
    Reuters: Уиткофф и Келлог отправятся в Стамбул для переговоров по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и спецпосланник по Украине Кит Келлог намерены отправиться в Стамбул, пишет Reuters.

    По данным Reuters, представители США планируют принять участие в переговорах по теме урегулирования ситуации на Украине, передает ТАСС.

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

    В Кремле сообщили о продолжающейся работе по подготовке российской делегации к переговорам с Украиной, которые должны пройти в Стамбуле 15 мая.

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    14 мая 2025, 00:55 • Новости дня
    Макрон пригрозил России новыми санкциями
    Макрон пригрозил России новыми санкциями
    @ The Presidential Office of Ukraine/Capital Pictures/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Новые санкции против России собираются ввести «в ближайшие дни», если не будет перемирия на Украине, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    «Мы хотим ввести их в ближайшие дни в тесной координации с США, если она (Россия) подтвердит свой отказ от соблюдения (перемирия)», – приводит слова Макрона РИА «Новости» со ссылкой на TF1.

    Также Макрон отметил, что представители так называемой «коалиции желающих» не получили ответа на требование о тридцатидневном перемирии, выдвинутое во время визита в Киев лидеров Британии, Польши, Франции и Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон заявил, что власти на Украине осознают невозможность возврата всех утраченных с 2014 года территорий. Макрон признал, что Франция больше не может поставлять Украине технику и вооружение без ущерба для собственной безопасности. Президент Франции отметил необходимость диалога с Россией и подчеркнул, что переговоры возможны только после установления перемирия на Украине.

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    13 мая 2025, 22:33 • Новости дня
    Польша опровергла слова Келлога о намерении отправить войска на Украину

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил об отсутствии планов размещения военнослужащих на территории Украины, опровергнув сведения спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога.

    Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил об отсутствии планов размещения военнослужащих на территории Украины, сообщил он в ответ на высказывания спецпосланника  президента США по Украине Кита Келлога.

    «Планов по отправке войск на Украину нет и не будет. Польша несет совместную ответственность за оборону восточного фланга НАТО и за оказание материально-технической поддержки своему соседу, подвергшемуся нападению», – написал глава Минобороны в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог высказывал мнение, что США обсуждают план урегулирования конфликта, предусматривающий размещение сил сдерживания к западу от Днепра. В этот контингент, по его словам, должны были бы войти военные из Польши, Британии, Франции и ФРГ.


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    13 мая 2025, 21:52 • Новости дня
    Захарова назвала НАТО «уничтожителями свободы слова»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала недопуск российских СМИ на встречу НАТО в Турции, назвав альянс разрушителями свободы слова.

    Захарова отреагировала на решение НАТО не аккредитовать российские агентства ТАСС и РИА «Новости» на неформальную встречу глав МИД стран альянса в Анталье в своем Telegram-канале.

    Дипломат написала: «Уничтожители свободы слова».

    Ранее Международный олимпийский комитет отказал в аккредитации российским СМИ без спортивной специализации на зимние Олимпийские игры 2026 года.

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    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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