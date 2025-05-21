Отношение к фигуре Сталина должно определяться не желанием «чтобы врагов корежило», а тем, чего мы, собственно, хотим – какого будущего мы желаем для себя, своих детей и внуков, нашей страны в целом.6 комментариев
В Татарстане задержали мужчину за подготовку диверсии с помощью БПЛА
В Казани задержан местный житель 2000 года рождения, который по заданию украинских кураторов готовил диверсию с использованием беспилотника на одном из заводов города.
Сотрудники управления ФСБ по Республике Татарстан задержали жителя региона, сообщает ТАСС. Мужчина 2000 года рождения находился под кураторством неустановленного представителя украинской стороны. Он прошел обучение основам конспирации и изучал методы изготовления взрывных устройств.
По данным ведомства, с февраля по октябрь 2024 года подозреваемый готовил диверсию с использованием беспилотного летательного аппарата на одном из заводов Казани.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на диверсию и обучении для диверсионной деятельности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ задержали в Крыму гражданина Молдавии, подозреваемого в подготовке теракта. Киев обещал задержанному в России пистолет для совершения убийства. В Госдуме заявили, что Молдавия превращается в полигон для украинских спецслужб.