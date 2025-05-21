ФСБ установила новых подозреваемых в деле о подшипниковых заводах

Tекст: Алексей Дегтярев

ФСБ и военные следователи провели обыски у руководителей и собственников подшипниковых заводов ООО «10 ГПЗ» (Ростов-на-Дону), ОАО «ОК-лоза» (Сергиев Посад), ООО «ГПЗ-2 Тверь», указали в ведомстве, передает ТАСС.

Установлена причастность к хищению более 1 млрд рублей по гособоронзаказу гендиректора и директора по экономике и финансам ООО «10 ГПЗ», а также двоих собственников этого предприятия.

В отношении всех фигурантов завели дело по статье «Мошенничество». Четверых фигурантов арестовали, один собственник предприятия скрылся и был объявлен в федеральный розыск.

В феврале ФСБ сообщала, что экс-глава военного представительства Минобороны стал подозреваемым в мошенничестве и получении взятки при выполнении гособоронзаказа на подшипниковых заводах.

В среду ФСБ указала, что экс-замглавы Росстандарта также проходит по делу о мошенничестве при исполнении гособоронзаказа на подшипниковых заводах.