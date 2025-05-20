Медведев сообщил о провале соглашений с государствами-марионетками

Медведев отметил невозможность успешных договоров с несамостоятельными государствами

Tекст: Елизавета Шишкова

Дмитрий Медведев, выступая на Петербургском международном юридическом форуме, заявил, что любые соглашения с государствами-марионетками обречены на провал. По его словам, этот фактор особенно важно учитывать в контексте украинского конфликта, об этом сообщает ТАСС.

Медведев отметил: «Договариваться нужно с действительно самостоятельными, подчеркиваю, действительно самостоятельными и в полной мере независимыми государствами. Причем вне зависимости от их размера, от размера территории или населения, потому что суверенитет не в этом проявляется. Напротив, любые соглашения с государствами-марионетками обречены на провал».

Он также задался вопросом, с кем вообще можно вести переговоры о мире в условиях украинского конфликта и почему Киев упоминается гораздо реже, чем Европа и Вашингтон. Медведев подчеркнул, что важно с правовой точки зрения подойти к окончательному правовому регулированию ситуации на Украине.

Ранее Дмитрий Медведев в шутливой форме предположил, что через десять лет карта мира может приобрести цвета российского триколора.

Кроме того, Медведев заявил, что попытки давления на Россию через ультиматумы создают риск эскалации конфликта с появлением новых сторон и более современного оружия.

Он также отметил, что поддержка европейскими государствами неонацистов на Украине может привести их к повторению судьбы нацистской Германии.