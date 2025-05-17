Медведев предупредил «врагов России» о риске войны в случае провала переговоров

Tекст: Вера Басилая

Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев предупредил о потенциальных последствиях неудачных переговоров по конфликту, передает ТАСС.

Он отметил, что ультиматумы в адрес России не приведут к прекращению боевых действий, а лишь могут усугубить ситуацию.

«Неудачные переговоры могут привести к началу более страшной стадии войны с новым оружием и участниками», – заявил Медведев в социальной сети Х( бывший Twitter, заблокирован в России).

Политик напомнил, что мирные переговоры не всегда заканчиваются завершением военных действий.

Посольство России призвало Лондон не вмешиваться в переговоры с Украиной.

Политолог Федор Лукьянов заявил, что Европа не смогла навязать России свои условия, а ключевыми фигурами в переговорах остаются Владимир Путин и Дональд Трамп.

Газета ВЗГЛЯД писала, что после первого за три года раунда переговоров в Стамбуле дипломатическая инициатива перешла к России.