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    Сергей Худиев Сергей Худиев Большинство христиан никогда не читало Библию

    Атеисты, пишущие о Библии: «еврейские сказки», демонстрируют не неверие, а невежество. Библия задает определенный взгляд на реальность, который, нравится нам это или нет, формирует сам воздух, которым мы дышим, и язык, которым мы говорим. Поэтому так важно знать, о чем эта книга.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Чем Россия важна для католиков

    На предстоящих выборах нового понтифика русско-украинская тема будет хоть и не главной (главным будет противостояние традиционалистов и либералов), но все равно очень существенной.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский боится американского признания Крыма российским

    В Брюсселе опасаются, что признание Крыма будет первым шагом, затем субъектами РФ могут быть признаны Донбасс и Таврия. Это окончательно похоронит либеральную концепцию «мира, основанного на правилах».

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    29 апреля 2025, 14:12 • Новости дня

    Медведев пошутил о будущем мира в цветах российского флага

    Медведев предложил представить мировую карту в цветах российского флага

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил в шутливой форме идею, что через десять лет карта мира может приобрести цвета российского триколора.

    Медведев пошутил о будущем карте мира, передает ТАСС. Замглавы Совбеза РФ, отвечая на вопрос участника марафона «Знание. Первые» о том, как будет выглядеть карта мира через десять лет, заявил: «Представьте себе земной шар трех цветов – цветов нашего флага».

    По его словам, это сказано в шутку, и «мы с вами понимаем, что за всем этим стоит». Медведев добавил, что право наций на самоопределение закреплено в Уставе ООН, и предложил участникам самостоятельно сделать выводы. Тем самым он подчеркнул, что этот принцип никто не отменял.

    Ранее Медведев заявил, что Россия одерживает победу в противостоянии с врагом благодаря тому, что основывается на правде, и подчеркнул, что конечной целью спецоперации на Украине должно стать уничтожение киевского режима и достижение победы России.

    26 апреля 2025, 17:09 • Новости дня
    Медведев ознакомился с новейшими боеприпасами на полигоне Капустин Яр

    Tекст: Вера Басилая

    На полигоне Капустин Яр заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев изучил разработки современных средств поражения для артиллерии и беспилотных аппаратов.

    Дмитрий Медведев посетил полигон Капустин Яр в Астраханской области, где ему представили новые отечественные артиллерийские боеприпасы, барражирующие боеприпасы и беспилотные летательные аппараты.

    Он ознакомился с работой перспективных средств поражения для реактивной и ствольной артиллерии, а также увидел пуски реактивных снарядов с повышенной защитой от помех и дальнобойных снарядов для российских артиллерийских систем, передает ТАСС.

    В ходе совещания на полигоне Медведев отметил, что вопрос роста потребности в подобных системах обсуждался недавно на заседании Военно-промышленной комиссии с участием Владимира Путина. После демонстрации новинок зампред Совбеза заявил о необходимости проанализировать достигнутые результаты и дальнейшие шаги по развитию вооружений.

    Ранее на полигоне Капустин Яр в Астраханской области состоялся успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса.

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    29 апреля 2025, 13:40 • Новости дня
    Медведев призвал завершить СВО победой и уничтожением режима Киева
    Медведев призвал завершить СВО победой и уничтожением режима Киева
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Замред Совбеза России Дмитрий Медведев подчеркнул, что конечной целью спецоперации на Украине должно стать уничтожение киевского режима и достижение победы России.

    Медведев во время лекции на марафоне «Знание. Первые» подчеркнул, что специальная военная операция на Украине должна завершиться победой России и уничтожением неонацистского режима в Киеве, сообщил ТАСС.

    Он отметил: «Надо завершить победой специальную военную операцию на Украине. И надо уничтожить киевский неонацистский режим. Но именно режим, а не государство, чья судьба – это вопрос будущего». Медведев также добавил, что заявления представителей киевской власти не всегда отражают мнение всего украинского народа.

    Ранее Медведев заявил, что освобождение Курской области завершено и наступательные действия российских войск продолжаются на других направлениях.

    Медведев также отметил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО автоматически сделало эти страны объектами для российских вооруженных сил, включая возможность ответных и ядерных ударов, кроме того, он подчеркнул важность реформирования Организации Объединенных Наций.

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    28 апреля 2025, 19:01 • Видео
    Зачем России перемирие на юбилей Победы

    В дни празднования 80-летия Победы, с 8 по 11 мая, Россия приостанавливает боевые действия в рамках спецоперации на Украине. Разумеется, это будет «тишина в ответ на тишину», то есть решение за Киевом. Зачем России такое перемирие?

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    28 апреля 2025, 14:21 • Новости дня
    Медведев заявил о необходимости реформировать ООН

    Медведев выступил за расширение присутствия Глобального Юга и Востока в ООН

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель партии «Единая Россия», зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выступил с обращением к участникам международного симпозиума, в котором подчеркнул важность реформирования Организации Объединенных Наций.

    По его словам, структуру ООН следует адаптировать к реалиям XXI века, передает ТАСС.

    Медведев заявил: «Нужно адаптировать структуру организации к реалиям XXI века, обеспечить должную представленность стран Глобального Юга, Востока в Совете Безопасности ООН. Это позволит организации эффективно отвечать на современные угрозы и в то же время оставаться гарантом стабильности для будущих поколений».

    Политик отметил, что такая реформа возможна только при максимально широком и заинтересованном консенсусе. Он добавил, что партия «Единая Россия» продолжит играть активную роль в обсуждении будущего развития организации.

    Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что реформирование Совета Безопасности ООН должно начаться с предоставления Африке места постоянного члена.

    В сентябре США, Индия, Япония и Австралия призвали к реформе Совета Безопасности ООН с включением в него представительств Африки, Азии и Латинской Америки. Москва выступила против статуса постоянных членов СБ ООН для Германии и Японии.

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    29 апреля 2025, 12:25 • Новости дня
    Медведев заявил о точке невозврата в отношениях с Европой

    Tекст: Ольга Иванова

    Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе лекции на марафоне «Знание. Первые» заявил, что отношения России с Европой прошли точку невозврата.

    По его словам, европейские лидеры деградировали по сравнению с предшественниками, а на их месте оказались исключительно технические фигуры, отличающиеся русофобскими взглядами, передает ТАСС.

    «На мой взгляд, наши отношения с Европой прошли точку невозврата. К сожалению, разговаривать в старом свете сегодня не с кем и не о чем. Даже по сравнению со своими предшественниками европейские руководители просто измельчали, выродились. Вместо ярких личностей и сильных лидеров там какие-то технические фигуры, причем именно русофобской направленности», – заявил Медведев.

    Также он отметил, что ведущие идеологи коллективного Запада «захлебываются в русофобии» и действуют по методичкам своих предшественников. Медведев добавил, что переформатировать такой подход в ближайшее время невозможно.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что число друзей и единомышленников страны в мире растет, а контакты с Западом не исключаются.

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    29 апреля 2025, 12:53 • Новости дня
    Медведев заявил о цинизме приглашения «бандеро-нацистов» в Берлин

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В рамках празднования 80-летия Победы в Берлине приглашены представители Украины, а не России, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев охарактеризовал это как проявление крайнего цинизма.

    Дмитрий Медведев резко отреагировал на решение пригласить украинских представителей в Берлин для участия в праздновании 80-летия Победы, при этом не пригласив Россию. По его словам, происходящее – «абсолютный запредельный цинизм», который нельзя забывать, передает ТАСС.

    «Сегодня, как известно, в Берлин пригласили для участия в торжествах расплодившихся, как тифозные гниды, бандеро-нацистов, а не представителей России. Это, конечно, абсолютный такой запредельный цинизм. Этого забывать нельзя», – заявил Медведев, выступая на марафоне «Знание. Первые».

    Ранее Министерство иностранных дел России осудило намерения Германии ограничить участие российских делегаций в памятных мероприятиях к 80-летию Победы, подчеркнув, что такие шаги являются аморальными.

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    29 апреля 2025, 13:14 • Новости дня
    Медведев заявил об ответе России принципом «мир через страх»

    Медведев заявил, что военная мощь России продолжает сдерживать Запад

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Запад сдерживает только угроза возмездия, а принцип «мир через страх» по-прежнему остается действенным для России.

    Заявление заместителя председателя Совета безопасности России прозвучало во время лекции на марафоне «Знание. Первые», передает ТАСС.

    Дмитрий Медведев заявил: «Единственное, что их останавливает, – это угроза возмездия. Наш возможный ответ на их хваленый принцип «мир через силу». Чем ответ? – спросите вы, ну, ответ понятно чем. К сожалению, ответ через доктрину «мир через страх». Вот страх пока еще работает. Остальное – zero (ноль)».

    Медведев подчеркнул, что принцип, когда противников России сдерживает только военная мощь, остается актуальным и сегодня, как и в 1945 году. По его словам, после окончания Второй мировой войны Лондон и Вашингтон рассматривали возможность нападения на Красную Армию, но британский комитет начальников штабов признал операцию невозможной из-за превосходства СССР в численности и технике.

    Политик уверен, что только наличие сильной армии и демонстрация решимости могут удержать Запад от агрессивных действий в отношении России.

    Медведев ранее заявил, что отношения России с Европой прошли точку невозврата, а также отметил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО автоматически сделало эти страны целями для российских вооруженных сил, включая возможность ответных и ядерных ударов.

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    29 апреля 2025, 14:03 • Новости дня
    Медведев предрек Зеленскому печальный конец из-за убийства генерала Москалика

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев считает, что президент Украины Владимир Зеленский, хвастающийся гибелью российского генерала, столкнется с трагическим исходом.

    Дмитрий Медведев уверен, что Зеленский рано или поздно понесет тяжкие последствия за свои действия, передает ТАСС.

    Зампред Совбеза отметил, что, когда руководитель государства «кичится» убийством российского военачальника, подобное заканчивается для него трагически: «В конечном счете он тоже закончит самым печальным образом», – подчеркнул Медведев во время марафона «Знание. Первые».

    Кроме этого, Медведев выразил уверенность, что судьба Украины во многом уже определена. По его словам, остатки этой страны обречены на распад и неинтересны Западу без ресурсов и промышленности. Медведев категорически отверг возможность вступления Украины или ее частей в НАТО даже в отдаленной перспективе, подчеркнув, что такая позиция всегда была принципиальной для российских властей и лично президента России.

    Ранее секретарь комитета Верховной рады по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко признал причастность Киева к убийству замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Москалика.

    В свою очередь Медведев заявил, что нынешние власти на Украине, по его мнению, являются наследниками нацистских идеологий, а официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что власти Киева превратились в террористическую ячейку, получающую иностранное финансирование и вооружение.

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    29 апреля 2025, 12:14 • Новости дня
    Медведев назвал страны НАТО целями для российских военных

    Tекст: Ольга Иванова

    Участие в НАТО автоматически сделало Финляндию и Швецию объектами для российских вооруженных сил, включая возможность ответных и ядерных ударов, заявил зампредседателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев, выступая с лекцией на марафоне «Знание. Первые».

    По его словам, ранее нейтральный статус Финляндии и Швеции обеспечивал им определенные преимущества на международной арене, а теперь эти страны стали частью враждебного России военного блока, передает ТАСС.

    Медведев заявил: «Они автоматически стали целью для наших вооруженных сил, включая возможные удары возмездия и даже ядерную составляющую, или превентивных мер в рамках военной доктрины».

    Чиновник отметил, что, по его мнению, вступление стран в Североатлантический альянс не привело к росту их безопасности. Он выразил уверенность, что новые члены НАТО оказались лишь в списке целеуказаний российской армии, а их жизнь не стала лучше. Медведев также подчеркнул, что большинство людей не разбираются в сути происходящих изменений.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью французскому журналу Le Point заявил, что у России нет проблем с Финляндией или Швецией, но Москва предпримет необходимые меры в ответ на размещение военной инфраструктуры НАТО.

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    29 апреля 2025, 12:57 • Новости дня
    Медведев назвал киевский режим «омерзительным наследником фашизма»

    Медведев: Западные спонсоры взрастили и вооружили киевский режим

    Tекст: Ирма Каплан

    Выступая на марафоне «Знание. Первые», зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев подчеркнул, что доверие России к англосаксонским странам после Второй мировой войны оказалось ошибочным, теперь они – идейные оппоненты, с которыми России снова приходится бороться.

    Россия взяла на себя историческую миссию, значимость и сложность которой переоценить невозможно, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в речи на марафоне «Знание. Первые».

    «80 лет назад ценой огромных усилий и потерь наш народ разгромил гитлеровский фашизм. Но сегодня мы вынуждены вновь сражаться с его омерзительным наследником – это киевский режим, который был выращен и вооружен западными спонсорами, покровителями режима», – сказал он.

    По словам Медведева, горький исторический нонсенс сегодняшней ситуации заключается в том, что гибридную войну против России ведут бывшие ее союзники, те, с кем наши отцы и деды, прадеды вместе освобождали европейские города, стояли у пепла в Освенциме или Маутхаузене, вместе мечтали построить новый справедливый мир.

    Запред Совбеза признал, что мир изменился, но не к лучшему – вокруг снова немало опасностей, в том числе глобальных, угрожающих кризисом всему миру. Такой угрозой он  назвал «англосаксонскую тусовку», которой Россия, долгое время проявляя близорукость, доверяла.

    «Виновником беспрецедентного кризиса, в результате которого человечество по сути вышло на последнюю грань опасности или уже за эту грань, за которой расположено небытие, стала, скажем так, англосаксонская тусовка и ее корыстные игры», – приводит ТАСС слова Медведева.

    Россия, продолжил он, проявила близорукость и в ходе Второй мировой войны, и после нее, когда в момент краткосрочного потепления отношений и в первые постсоветские годы считала коллегами и друзьями тех, кому «доверять не нужно было совсем, кто доверия не заслуживал».

    Марафон «Знание. Первые», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне,  проходит с 28 по 30 апреля в 10 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Омске, Владикавказе, Перми, Рязани, Севастополе, Салехарде, Южно-Сахалинске.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев в ходе лекции на марафоне «Знание. Первые» заявил, что отношения России с Европой прошли точку невозврата, так как  европейские лидеры деградировали по сравнению с предшественниками, а на их месте оказались исключительно технические фигуры, отличающиеся русофобскими взглядами.

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    29 апреля 2025, 13:58 • Новости дня
    Медведев предупредил о риске «мировой заварухи» из-за МУС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал действия Международного уголовного суда опасными и противоречащими принципам международного права.

    Международный уголовный суд дискредитировал себя, и его деятельность может привести к глобальным конфликтам, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

    По его словам, выдача ордеров на арест глав государств и правительств противоречит иммунитетам и принципам международного права. «Это просто опасно. Тот случай, когда деятельность международной судебной инстанции может создавать угрозу человечеству», – заявил Медведев.

    Он подчеркнул, что арест руководителя сильной страны по ордеру МУС может стать поводом для войны. Медведев назвал такие действия casus belli и отметил, что подобный шаг приведет к мировой заварухе.

    Медведев также высказал мнение о необходимости роспуска МУС и создания новой общепризнанной судебной инстанции, способной рассматривать преступления против человечности, терроризм, геноцид и военные преступления. Он выразил надежду, что подобный орган будет учрежден в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев заявил о цинизме приглашения «бандеро-нацистов» в Берлин, назвал киевский режим убогим рейхом и нацистами, а также отметил наступление точки невозврата в отношениях с Европой.

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    29 апреля 2025, 12:40 • Новости дня
    Медведев назвал киевский режим убогим рейхом и нацистами

    Tекст: Ольга Иванова

    Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, выступая с лекцией на марафоне «Знание. Первые», подчеркнул, что нынешние власти на Украине, по его мнению, являются наследниками нацистских идеологий.

    Медведев заявил, что российская сторона сегодня вынуждена противостоять «убогому рейху» – киевскому режиму, который, по его словам, стал наследником нацистов, передает ТАСС. Он отметил, что подвиг народа СССР в годы Великой Отечественной войны остается непреоценимым.

    «Восемьдесят лет назад, ценой огромных усилий и потерь наш народ разгромил гитлеровский фашизм, но сегодня мы вынуждены вновь сражаться с его омерзительными наследниками – это киевский режим, который был выращен и вооружен западными спонсорами и покровителями», – заявил Медведев.

    Он также отметил, что, по его мнению, западные страны, когда-то бывшие союзниками СССР во время войны, теперь поддерживают киевский режим. Медведев охарактеризовал это как нонсенс и добавил, что гибридную войну против России ведут те, с кем когда-то вместе освобождали Европу.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Киева превратились в террористическую ячейку, получающую иностранное финансирование и вооружение.

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    29 апреля 2025, 13:01 • Новости дня
    Медведев: Киев нарушил пасхальное перемирие, майское под вопросом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киевские власти практически сразу нарушили пасхальное перемирие, вызвав разочарование даже у некоторых своих сторонников, отметил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

    По его словам во время лекции на марафоне «Знание. Первые» в Москве, Украина практически сразу нарушила объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие, передает ТАСС.

    «Это вызвало, кстати, гнев даже у тех, кто питал насчет Киева какие-то иллюзии. Посмотрим, что будет на 9 Мая», – заявил Медведев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в зоне спецоперации на Украине вступило в силу пасхальное перемирие, к которому Киев заявил о готовности придерживаться, однако украинские вооруженные силы нарушили перемирие и нанесли удар по Донецку.

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    29 апреля 2025, 13:27 • Новости дня
    Медведев назвал профессионалами членов команды Трампа на переговорах

    Tекст: Ирма Каплан

    Наличие профессионалов и харизматичных личностей среди соратников американского президента Дональда Трампа позволяет рассчитывать на возможность переговоров между странами, считает Дмитрий Медведев.

    Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев выразил осторожный оптимизм относительно перспектив российско-американского переговорного процесса при администрации американского президента Дональда Трампа. В ходе выступления на марафоне «Знание. Первые» он отметил, что Трамп отличается яркими и парадоксальными чертами характера.

    «Нынешнее руководство США отличается от европейцев, как известно Дональд Трамп – человек с яркими и иногда весьма парадоксальными чертами характера, но нельзя не признать – в его команде есть профессионалы, харизматики – личности. Это внушает робкие, осторожные надежды на возможность переговорного процесса», – цитирует его ТАСС.

    При этом европейские лидеры, по словам Медведева, «трусливые и бесхребетные марионетки», с которыми невозможно выстроить конструктивный диалог.

    Марафон «Знание. Первые», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне,  проходит с 28 по 30 апреля в 10 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Омске, Владикавказе, Перми, Рязани, Севастополе, Салехарде, Южно-Сахалинске.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Медведев назвал киевский режим «омерзительным наследником фашизма». Он подчеркнул, что доверие России к англосаксонским странам после Второй мировой войны оказалось ошибочным, теперь они – идейные оппоненты, с которыми России снова приходится бороться.

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    29 апреля 2025, 13:56 • Новости дня
    Медведев предложил создать трибунал «Нюрнберг 2.0»

    Tекст: Ольга Иванова

    Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил учредить международный трибунал по итогам событий на Украине, чтобы дать правовую оценку ответственных.

    О создании международного трибунала «Нюрнберг 2.0» после завершения конфликта на Украине рассказал зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, передает ТАСС. Он выступил с инициативой на лекции в рамках марафона «Знание. Первые».

    По словам Медведева, после окончания боевых действий и создания условий для долгосрочного мира необходимо создать трибунал, который даст правовую оценку действиям всех причастных киевскому режиму – спонсорам, идеологам, заказчикам. «После завершения боевых действий на Украине и создания условий для долгосрочного мира необходимо создать и международный трибунал, своего рода Нюрнберг 2.0, которым будет дана правовая оценка действиям всех причастных лиц киевского режима – спонсорам, идеологам, заказчикам», – заявил он.

    В ходе выступления Медведев также обвинил западные страны в том, что идеалы послевоенного мироустройства и справедливого мира так и не были реализованы. Он подчеркнул, что вина за срыв этих идеалов лежит на политиках Запада и их действиях после Второй мировой войны. Кроме этого, политик отметил, что западные политики продолжают поддерживать милитаризм и русофобию, приводя в пример современные политические фигуры Германии, а также практику исключения России из международных фондов.

    Ранее Медведев, выступая с лекцией на марафоне «Знание. Первые», подчеркнул, что нынешние власти на Украине, по его мнению, являются наследниками нацистских идеологий.

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    29 апреля 2025, 13:51 • Новости дня
    Медведев объяснил победы России силой правды

    Медведев объяснил победы России силой правды

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия одерживает победу в противостоянии с врагом благодаря тому, что основывается на правде, подчеркнул заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, ссылаясь на культовую фразу из фильма «Брат-2».

    Медведев отметил важность правды как основы силы России, передает ТАСС. Сообщая свое мнение в ходе встречи со студентами, он заявил: «Сила никогда не может быть только в деньгах, хотя деньги важный элемент нашей жизни. Сила, безусловно, остается в правде и только поэтому мы сейчас громим врага».

    Медведев добавил, что цитата из фильма Алексея Балабанова «Брат-2» остается для него актуальной. По его словам, впервые посмотрев картину, он был впечатлен проявлением лучших человеческих побуждений, несмотря на экстремальные обстоятельства и борьбу с преступниками.

    Бывший президент отметил, что подобные художественные образы продолжают находить отклик в обществе, подчеркивая ценность истинности даже в современных условиях.

    Ранее Медведев, выступая с лекцией на марафоне «Знание. Первые», подчеркнул, что нынешние власти на Украине, по его мнению, являются наследниками нацистских идеологий.

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    За что Скандинавия выгоняет российских релокантов

    Швеция и Финляндия невольно стали способствовать разоблачению мифов о «тоталитарной России», и об этом свидетельствует их отношение к российским беглецам-релокантам. Оказалось, что скандинавские чиновники чаще всего не верят заявлениям беглецов о каких-либо угрозах, которые якобы ждут их на родине. И это не единственная причина, по которой местные миграционные службы противоречат постулатам собственной русофобской пропаганды. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Зачем России перемирие на юбилей Победы

      В дни празднования 80-летия Победы, с 8 по 11 мая, Россия приостанавливает боевые действия в рамках спецоперации на Украине. Разумеется, это будет «тишина в ответ на тишину», то есть решение за Киевом. Зачем России такое перемирие?

    • «Мировое правительство» определилось насчет женщин

      Премьер-министр Великобритании изменил свое мнение о том, кого можно считать женщинами и бывают ли у женщин чисто мужские органы. К тому его подтолкнуло решение Верховного суда. Кажется, «мировое правительство» решило закрыть проект по распространению трансгендерного безумия.

    • Индия против Пакистана: новая война?

      Индия и Пакистан предельно близки к четвертой полномасштабной войне друг с другом. При этом обе страны обладают ядерным оружием. Владимир Жириновский предсказывал, что эта война неизбежно начнется и унесет не меньше 200 миллионов жизней.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    • Зеленского ловят на аркан

      Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам, которую в свое время лоббировал сам Зеленский, в итоге становится ловушкой для киевского режима.

    • Трамп сотрясает мировую экономику тарифами и пошлинами

      Администрация Белого дома начала глобальную торговую войну, объявив о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров, включая ЕС, Китай и Японию.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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