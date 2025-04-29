Атеисты, пишущие о Библии: «еврейские сказки», демонстрируют не неверие, а невежество. Библия задает определенный взгляд на реальность, который, нравится нам это или нет, формирует сам воздух, которым мы дышим, и язык, которым мы говорим. Поэтому так важно знать, о чем эта книга.27 комментариев
Медведев объяснил победы России силой правды
Медведев объяснил победы России силой правды
Россия одерживает победу в противостоянии с врагом благодаря тому, что основывается на правде, подчеркнул заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, ссылаясь на культовую фразу из фильма «Брат-2».
Медведев отметил важность правды как основы силы России, передает ТАСС. Сообщая свое мнение в ходе встречи со студентами, он заявил: «Сила никогда не может быть только в деньгах, хотя деньги важный элемент нашей жизни. Сила, безусловно, остается в правде и только поэтому мы сейчас громим врага».
Медведев добавил, что цитата из фильма Алексея Балабанова «Брат-2» остается для него актуальной. По его словам, впервые посмотрев картину, он был впечатлен проявлением лучших человеческих побуждений, несмотря на экстремальные обстоятельства и борьбу с преступниками.
Бывший президент отметил, что подобные художественные образы продолжают находить отклик в обществе, подчеркивая ценность истинности даже в современных условиях.
Ранее Медведев, выступая с лекцией на марафоне «Знание. Первые», подчеркнул, что нынешние власти на Украине, по его мнению, являются наследниками нацистских идеологий.