Медведев объяснил победы России силой правды

Tекст: Ольга Иванова

Медведев отметил важность правды как основы силы России, передает ТАСС. Сообщая свое мнение в ходе встречи со студентами, он заявил: «Сила никогда не может быть только в деньгах, хотя деньги важный элемент нашей жизни. Сила, безусловно, остается в правде и только поэтому мы сейчас громим врага».

Медведев добавил, что цитата из фильма Алексея Балабанова «Брат-2» остается для него актуальной. По его словам, впервые посмотрев картину, он был впечатлен проявлением лучших человеческих побуждений, несмотря на экстремальные обстоятельства и борьбу с преступниками.

Бывший президент отметил, что подобные художественные образы продолжают находить отклик в обществе, подчеркивая ценность истинности даже в современных условиях.

Ранее Медведев, выступая с лекцией на марафоне «Знание. Первые», подчеркнул, что нынешние власти на Украине, по его мнению, являются наследниками нацистских идеологий.