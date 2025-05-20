Медведев заявил о формировании нового миропорядка после противостояния

Медведев увидел рождение нового миропорядка в итогах глобального противостояния

Tекст: Елизавета Шишкова

Дмитрий Медведев выступил с заявлением на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума, сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что новый мировой порядок всегда возникал из военных столкновений и противостояний. По его словам, нынешняя глобальная ситуация не станет исключением из исторической закономерности.

Медведев напомнил, что все крупные вехи международного права, такие как Вестфальская, Венская и Ялтинская системы, формировались в условиях войн и конфликтов. «Из горнила войны и вышли все исторические вехи международного права – и Вестфальская, и Венская, и Ялтинская системы международных отношений», – заявил он.

Медведев отметил, что в ходе подобных мучительных процессов рождались идеи государственного суверенитета, мирного разрешения споров, гуманности, разоружения и правосудия. Замглавы Совбеза подчеркнул, что новый мировой порядок будет формироваться на последствиях текущего противостояния и юридических моделях, предложенных вместо прежних.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев допустил, что через десять лет карта мира может приобрести цвета российского триколора.

Медведев предупредил, что попытки давления на Россию ультиматумами ведут к риску эскалации конфликта с появлением новых сторон и более современного оружия. Европейские государства, по его словам, могут повторить судьбу нацистской Германии, поддерживая неонацистов на Украине.