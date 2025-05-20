В 2022 году украинские пропагандисты запустили нарратив, что СВО не имеет никакого отношения к войне в Донбассе. Теперь – что Стамбул-2022 и Стамбул-2025 – это абсолютно не связанные между собой переговоры. Но это не так.3 комментария
Медведев заявил о формировании нового миропорядка после противостояния
Медведев увидел рождение нового миропорядка в итогах глобального противостояния
Уверенность в появлении новой системы международных отношений на фоне текущих конфликтов выразил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Дмитрий Медведев выступил с заявлением на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума, сообщает ТАСС.
Он подчеркнул, что новый мировой порядок всегда возникал из военных столкновений и противостояний. По его словам, нынешняя глобальная ситуация не станет исключением из исторической закономерности.
Медведев напомнил, что все крупные вехи международного права, такие как Вестфальская, Венская и Ялтинская системы, формировались в условиях войн и конфликтов. «Из горнила войны и вышли все исторические вехи международного права – и Вестфальская, и Венская, и Ялтинская системы международных отношений», – заявил он.
Медведев отметил, что в ходе подобных мучительных процессов рождались идеи государственного суверенитета, мирного разрешения споров, гуманности, разоружения и правосудия. Замглавы Совбеза подчеркнул, что новый мировой порядок будет формироваться на последствиях текущего противостояния и юридических моделях, предложенных вместо прежних.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев допустил, что через десять лет карта мира может приобрести цвета российского триколора.
Медведев предупредил, что попытки давления на Россию ультиматумами ведут к риску эскалации конфликта с появлением новых сторон и более современного оружия. Европейские государства, по его словам, могут повторить судьбу нацистской Германии, поддерживая неонацистов на Украине.