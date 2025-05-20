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    В 2022 году украинские пропагандисты запустили нарратив, что СВО не имеет никакого отношения к войне в Донбассе. Теперь – что Стамбул-2022 и Стамбул-2025 – это абсолютно не связанные между собой переговоры. Но это не так.

    3 комментария
    Мария Бутина Мария Бутина Гуманитарным переселенцам станет проще в России

    Есть иностранцы, которые приезжают в Россию для того, чтобы жить среди людей созидательных ценностей. Таким духовно-культурным братьям можно и нужно дать современный инструмент социализации.

    2 комментария
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Психологическая игра Москвы и Вашингтона продолжается

    Похоже, что два больших начальника ведут друг с другом психологическую игру, каждый считает, что хорошо понимает визави. Основой тактики Путина, вероятно, служит предположение, что для собеседника тема заведомо менее приоритетна, чем для него.

    5 комментариев
    20 мая 2025, 16:59 • Новости дня

    Центр управления воздушными операциями НАТО решили создать в Норвегии

    Tекст: Александра Юдина

    Североатлантический альянс создаст на севере Норвегии третий в Европе центр управления воздушными операциями, сообщает AFP.

    Центр, официально называемый Combined Air Operations Centre (CAOC), разместят в городе Буде, губерния Нурланн. Это решение приняли власти Норвегии по предоставленному им праву выбора местоположения, передает РИА «Новости».

    Подобные командные центры НАТО уже функционируют в Германии и Испании. Открытие норвежского центра согласовали в феврале, однако точная дата начала работы пока не объявлена.

    Новое подразделение будет заниматься координацией воздушного наблюдения, а также планированием и проведением военных воздушных операций НАТО в регионе.

    Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил: «Мы хотим, чтобы плацдарм НАТО находился на севере страны».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, НАТО позвали на защиту от Украины.

    20 мая 2025, 08:57 • Новости дня
    Рубио заявил о смене позиций США и Европы по войне и миру

    Рубио отметил противостояние США и Европы по вопросам войны и мира

    Рубио заявил о смене позиций США и Европы по войне и миру
    @ Francis Chung/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В международной политике возникла непривычная ситуация, когда Соединенные Штаты выступают против войны, а европейские страны поддерживают военную риторику, заявил государственный секретарь США Марко Рубио.

    Мир оказался в необычной ситуации, когда США против войны, а Европа поддерживает военные действия – об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио на ужине для попечительского совета Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди, передает ТАСС.

    По его словам, перевернулось традиционное понимание международной политики, когда обычно Вашингтон считался сторонником силовых решений, а европейские страны выступали за мир.

    Он отметил, что президент США Дональд Трамп сосредоточен на прекращении боевых действий в различных регионах мира и стремится к скорейшему разрешению вооруженных конфликтов. По оценке Рубио, хотя США сейчас инвестируют значительные средства в национальную безопасность, Вашингтон предпочел бы тратить эти деньги на развитие гражданских отраслей.

    Ранее американский президент Дональд Трамп подчеркнул возможность серьезных сдвигов в разрешении ситуации на  Украине после телефонного контакта с российским лидером.

    Европейские страны решили ужесточить антироссийские санкции после разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Россия выступает за мир и необходимо определить эффективные пути его достижения.

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    20 мая 2025, 09:25 • Новости дня
    Пушков объяснил шок Европы от разговора Путина и Трампа
    Пушков объяснил шок Европы от разговора Путина и Трампа
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Лидеров европейских стран ошеломил разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, поскольку американский лидер не собирается переходить в лагерь сторонников продолжения боевых действий, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

    Главы государств ЕС до сих пор придерживаются мнения о том, что России можно нанести стратегическое поражение, но президент США считает иначе, что показала его беседа с Путиным, сообщил Пушков в своем Telegram-канале.

    «Более того, он убежден, что это невозможно, а Киеву надо было в свое время сделать все, чтобы избежать войны с Россией. В ней, убежден Трамп, Украина может только проиграть. То есть одержимость европейцев Украиной входит в очевидное противоречие с прагматизмом Трампа», – пояснил сенатор.

    Европейские столицы и Киев пытаются переманить главу американской администрации в «стан войны» и прямой конфронтации с Россией, чтобы воссоздать единый антироссийский фронт.

    Но Трамп несколько раз продемонстрировал, что не собирается так поступать, что вызывает «острое разочарование» у европейцев, заметил Пушков.

    Также президент США не желает втягивать свою страну в острую фазу «новой холодной войны», поскольку она будет невыгодна Вашингтону. «Он не верит в победу ни в горячей, ни в холодной войне против России», – заключил сенатор.

    Ранее американский президент сообщил о возможности сдвигов в разрешении украинского кризиса после телефонного контакта с российским лидером.

    При этом страны ЕС решили ужесточить антироссийские санкции после разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

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    20 мая 2025, 17:07 • Видео
    Разговор Путина и Трампа: главное

    Главный итог переговоров президентов России и США в том, что Дональд Трамп отказался применять «санкционный кнут», чем шокировал лидеров Европы и Владимира Зеленского. Президент США хочет оставить Украину наедине с Россией.

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    20 мая 2025, 14:47 • Новости дня
    Появились подробности о 17-м пакете санкций ЕС против России

    ЕС включил в санкционный список «Атлас майнинг», «Сургутнефтегаз» и «Херсонес Таврический»

    Появились подробности о 17-м пакете санкций ЕС против России
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Евросоюз расширил санкционный список, добавив в него ряд ключевых российских компаний и организаций, а также отдельных руководителей.

    Совет Евросоюза обнародовал новый пакет санкций, сообщает ТАСС, куда вошли российские компании и физические лица. В частности, в список попали золотодобывающая компания «Атлас майнинг» (ранее Petropavlovsk) и нефтяная компания «Сургутнефтегаз».

    Кроме того, ограничительные меры введены против государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» и его директора Елены Морозовой. В документе отмечается, что Морозова «несет ответственность за действия или политику, которые подрывают или угрожают территориальной целостности и суверенитету Украины».

    Под санкции также попал генеральный директор «КамАЗа» Сергей Когогин и судоходная компания «Волжское пароходство». Как указывается в постановлении, ЕС включил в список ректора национального исследовательского университета «МЭИ» Николая Рогалева, обосновав это участием в акции по поддержке специальной военной операции на Украине.

    Санкции распространились на станкостроительный холдинг «Стан», входящий в «Ростех», и компанию «Беспилотные системы», занимающуюся разработкой авиационных комплексов. Все перечисленные лица и организации столкнутся с ограничениями на деятельность в странах Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министры иностранных дел стран Евросоюза согласовали очередной пакет ограничительных мер, включив в черный список почти 200 танкеров.

    Глава евродипломатии Кая Каллас ранее заявила, что Евросоюз начал подготовку нового 18-го пакета антироссийских санкций с целью заставить Россию «захотеть мира».

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    20 мая 2025, 09:17 • Новости дня
    Россия стала основным поставщиком огурцов в Польшу в марте
    Россия стала основным поставщиком огурцов в Польшу в марте
    @ Razmik Zackaryan/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские производители огурцов поставили на польский рынок максимальное число огурцов за четыре года в марте, обеспечив 83% потребностей, об этом свидетельствуют данные Евростата.

    По данным Евростата, объем закупок польскими компаниями продукции из России достиг 2,1 тыс. тонн на сумму 2,7 млн евро, что в 2,5 раза больше, чем в феврале, и на 25% превышает показатели марта прошлого года, передает РИА «Новости».

    Общая стоимость импорта огурцов в Польшу за март составила 3,25 млн евро, что в 1,6 раза выше показателей предыдущего месяца. Российские огурцы обеспечили 83% импортных потребностей польского рынка.

    Помимо России, Польша закупила небольшие объемы огурцов у Турции (241 тыс. евро), Белоруссии (194 тыс. евро) и с Украины (79 тыс. евро). Максимальная стоимость продаж наблюдалась в марте 2021 года и достигала 3,1 млн евро.

    В феврале экспорт удобрений из России в страны Европейского союза дошел до 505 тыс. тонн, показав максимальные значения за последние восемь месяцев.

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    20 мая 2025, 10:25 • Новости дня
    Румыны начали массово резать паспорта после поражения Симиона

    Tекст: Алексей Дегтярев

    После президентских выборов в Румынии разочарованные избиратели начали уничтожать паспорта, часть из них высказалась о желании эмигрировать из страны.

    В соцсетях стали появляться видеоролики, в которых разочарованные избиратели разрывают свои румынские паспорта и заявляют о намерении отказаться от гражданства и покинуть страну, передает RT.

    Недовольные результатами второго тура выборов заявили о намерении подать заявки на гражданство в других странах, в том числе в России. Граждане пишут, что «многие румыны встанут на путь изгнания» и «не смогли спасти страну», передает РИА «Новости».

    Проигравший кандидат, лидер партии AUR Джеордже Симион, прокомментировал ситуацию.

    «Я видел тревожные кадры, на которых вы плачете и режете свои паспорта. Нет, нам не нужно резать наши паспорта, но мы должны бороться за Румынию всем сердцем», – заявил он.

    Политик призвал сторонников присоединяться к движениям за суверенитет и оппозиционным партиям, чтобы добиться перемен.

    Ранее Симион заявил, что значительных нарушений в голосовании не было. После подсчета 100% голосов избирателей на выборах президента в Румынии победил мэр Бухареста Никушор Дан.

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    20 мая 2025, 15:56 • Новости дня
    ЕС ввел санкции против танкеров с российской нефтью

    Стало известно о санкциях ЕС против 189 танкеров с российской нефтью

    ЕС ввел санкции против танкеров с российской нефтью
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Европейский союз объявил о введении ограничений в отношении 189 судов, занятых транспортировкой российской нефти, в новом пакете санкций.

    Европейский союз включил 189 танкеров, перевозивших российскую нефть, в новый санкционный список, передает ТАСС. Об этом сообщила внешнеполитическая служба ЕС на своей странице в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России).

    В заявлении организации отмечается: «17-й пакет санкций включает ограничения против 189 танкеров». Подробности о конкретных судах и возможных мерах по их ограничению не уточняются. Решение принято в рамках очередного, уже 17-го по счету, пакета санкций, направленных против России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Эстонии заявил о введении новых санкций Евросоюза против компании «Сургутнефтегаз». ЕС расширил санкционный список, включив в него ряд ключевых российских компаний, организаций и отдельных руководителей.

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    19 мая 2025, 22:45 • Новости дня
    Евросоюз решил усилить санкции против России после разговора Путина и Трампа

    Кабмин ФРГ сообщил об усилении давления ЕС на Россию после разговора Путина и Трампа

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские страны решили ужесточить антироссийские санкции после телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом, сообщил пресс-секретарь правительства ФРГ Штефан Корнелиус.

    Корнелиус заявил, что европейские страны договорились усилить санкционное давление на Россию после телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом, передает РИА «Новости».

    После беседы с Путиным Трамп провел дополнительное обсуждение ситуации с рядом европейских партнеров. Среди собеседников оказались президент Украины Владимир Зеленский, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Финляндии Александр Стубб.

    Корнелиус отметил, что европейские лидеры единогласно решили усилить давление на Россию с помощью новых санкций. Как пояснил пресс-секретарь, соответствующее заявление распространила пресс-служба правительства Германии.

    Разговор Путина и Трампа длился более двух часов, сообщил российский президент. В свою очередь, в Москве неоднократно подчеркивали, что страна адаптировалась к давлению и считает западные санкции неэффективными. Путин ранее отмечал, что политика Запада направлена на долгосрочное сдерживание и ослабление России, а сами санкции нанесли ущерб мировой экономике и затронули миллионы людей.

    Ранее президенты России и США провели телефонный разговор и обсудили возобновление мирных переговоров и перемирие на Украине.

    Дональд Трамп после разговора с Владимиром Путиным заявил европейским лидерам о якобы немедленном начале переговоров между Москвой и Киевом о прекращении огня. Дональд Трамп также отметил перспективы масштабного экономического сотрудничества между США и Россией при условии окончания конфликта на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Евросоюз грозит России полным торговым эмбарго вместо поддержки собственной экономики.

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    20 мая 2025, 16:12 • Новости дня
    ЕС объявил санкции против журналистов ФРГ из-за «действий в пользу России»
    ЕС объявил санкции против журналистов ФРГ из-за «действий в пользу России»
    @ Мария Девахина/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Европейский союз объявил о включении в черный список немецких военного корреспондента Алину Липп и блогера Томаса Репера из-за «гибридных действий в пользу России».

    Липп и Репер попали в отдельный список антироссийских санкций, передает ТАСС со ссылкой на «Официальный журнал ЕС».

    При этом эти рестрикции приняты одновременно с 17-м пакетом санкций против России.

    Напомним, Совет ЕС включил в 17-й пакет санкций против России почти 200 танкеров. Британия ввела санкции против Агентства по страхованию вкладов и 18 судов.

    Коментарии (3)
    20 мая 2025, 09:55 • Новости дня
    FT: Лидеры Европы удивились отказу Трампа от санкций против России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Главы стран Евросоюза с удивлением отреагировали на отказ президента США Дональда Трампа от новых антироссийских санкций после беседы с президентом России Владимиром Путиным, пишет Financial Times.

    Европейских лидеров поразила позиция Трампа, не поддержавшего идею новых санкций против России, пишут «Ведомости» со ссылкой на Financial Times.

    Главы европейских государств осознали, что Трамп не намерен усиливать давление на Москву и не проявляет инициативы по ужесточению ограничительных мер.

    В разговоре 19 мая, в котором участвовали канцлер Германии Фридрих Мерц и другие лидеры, стороны рассмотрели дальнейшие возможные шаги по урегулированию конфликта между Россией и Украиной, одной из тем стала подготовка следующей технической встречи сторон. Несмотря на обсуждение угроз санкций, участники согласились тесно координировать процесс переговоров.

    Ранее американский президент сообщил о возможности сдвигов в разрешении украинского кризиса после телефонного контакта с российским лидером. Вместе с тем в ЕС решили ужесточить санкции против России после разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

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    20 мая 2025, 11:26 • Новости дня
    Бельгия захотела отправить войска на Украину сразу после заключения перемирия

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бельгийская сторона может отправить своих военных на украинскую территорию сразу после заключения перемирия, заявил бельгийский министр обороны Тео Франкен.

    «Мы готовы в составе «коалиции желающих» вместе с Британией и Францией начать действовать на украинской земле сразу после заключения перемирия», – цитирует Франкена ТАСС.

    Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ЕС нужно быть готовым к моменту, когда Россия и Украина смогут договориться о прекращении огня.

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    20 мая 2025, 12:55 • Новости дня
    Совет ЕС внес в 17-й пакет санкций против России почти 200 танкеров

    Tекст: Вера Басилая

    Министры иностранных дел стран Евросоюза согласовали очередной пакет ограничительных мер, включив в черный список почти 200 танкеров, заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

    Совет ЕС одобрил новый, 17-й по счету, пакет санкций против России. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что в обновленный черный список были внесены почти 200 танкеров, передает ТАСС.

    В заявлении Каллас отмечается, что новые меры направлены на дальнейшее ограничение возможностей России использовать морские перевозки для обхода введенных ранее ограничений.

    Каллас подчеркнула, что Евросоюз уже приступил к разработке последующих санкционных мер в отношении России.

    Ранее Кая Каллас заявила, что Евросоюз начал подготовку нового 18-го пакета антироссийских санкций с целью заставить Россию «захотеть мира».

    Главы стран Евросоюза отреагировали с удивлением на отказ президента США Дональда Трампа от новых санкций после его разговора с Владимиром Путиным.

    Европейские страны решили ужесточить антироссийские санкции в ответ на переговоры между президентами России и США.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Евросоюз грозит России полным торговым эмбарго вместо поддержки собственной экономики.

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    20 мая 2025, 16:52 • Новости дня
    Захарова пообещала ответные действия на активность НАТО в Балтийском море

    Захарова пообещала ответные действия России на активность НАТО в Балтийском море

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что любые риски для интересов страны в Балтийском море будут сопровождаться ответными мерами.

    Министерство иностранных дел России будет продолжать внимательно следить за ситуацией в акватории Балтийского моря, передает ТАСС. На брифинге официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что Россия при необходимости отреагирует на злоупотребления со стороны кораблей государств – членов Североатлантического альянса.

    «Со своей стороны Министерство иностранных дел России продолжит отслеживать ситуацию в указанной акватории [Балтийского моря ] и при необходимости и надлежащим образом реагировать на злоупотребление со стороны кораблей государств – членов [Североатлантического] альянса, особенно если они будут создавать риски для наших интересов и безопасности судоходства», – сообщила Захарова.

    Она отметила, что подобные действия будут рассматриваться как угроза национальным интересам и безопасности судоходства России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны НАТО Балтийского региона и Евросоюза заключили соглашение о сотрудничестве в сфере защиты подводной инфраструктуры.

    Между тем эстонские военные при поддержке авиации и кораблей пытались остановить судно Jaguar под габонским флагом в нейтральных водах Балтийского моря.

    Действия Эстонии следует рассматривать как согласованную с союзниками по НАТО провокацию для разжигания военного конфликта.

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    20 мая 2025, 11:55 • Новости дня
    Рютте назвал разговор Путина и Трампа позитивным шагом

    Генсек НАТО сообщил о восстановлении коммуникации между Россией и США

    Tекст: Вера Басилая

    Диалог между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом расценивается в НАТО как важное восстановление прямого общения между лидерами двух стран, заявил генсек НАТО Марк Рютте.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и экс-президентом США Дональдом Трампом был воспринят как позитивный шаг, поскольку восстановил прямую коммуникацию между сторонами, передает ТАСС.

    Рютте призвал поблагодарить США «за роль в решении этой проблемы». Он также добавил, что еще одним положительным моментом стало то, что после беседы с Путиным Трамп связался с Владимиром Зеленским.

    Ранее президент США Дональд Трамп допустил возможность сдвигов в разрешении украинского кризиса после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

    Главы стран Евросоюза высказали удивление в ответ на отказ Трампа от новых антироссийских санкций после беседы с российским лидером.

    Политолог Владимир Шаповалов выделил главные итоги телефонного разговора Путина и Трампа.

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    20 мая 2025, 16:04 • Новости дня
    Минфин сообщил о подготовке указа о гарантиях для иностранных инвесторов

    Tекст: Александра Юдина

    Замминистра финансов Иван Чебесков рассказал о готовности документа, который предусматривает гарантии для новых иностранных инвесторов в России.

    Проект указа о предоставлении гарантий новым иностранным инвесторам уже подготовлен, передает ТАСС.

    Чебесков отметил, что документ прошел согласование, и в ближайшее время ожидается его публикация. Замминистра уточнил, что публикация указа может состояться в ближайшие пару месяцев.

    Ранее президент Владимир Путин поручил Минфину подготовить требования к западным компаниям, которые решат вернуться на рынок России. Он также поручил внимательно следить за сделками по возвращению.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что западные компании ушли из России сами и им будет сложно вернуться, вне зависимости от причин их ухода.

    Тем временем инвестиции американских компаний из США в Европу снизились на 24% с 2023 по 2024 год на фоне роста инвестиций в США и энергетических проблем.

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    20 мая 2025, 14:32 • Новости дня
    МИД Эстонии сообщил о новых санкциях ЕС против «Сургутнефтегаза»

    Tекст: Александра Юдина

    Европейский союз утвердил новый пакет ограничений, затронувший десятки российских компаний и физических лиц, включая «Сургутнефтегаз».

    Новый пакет санкций Евросоюза против России включает в себя 189 судов, а также 75 физических и юридических лиц, передает РИА «Новости».

    В заявлении МИД Эстонии уточняется, что в санкционный список были добавлены 17 физических и 58 юридических лиц. В числе компаний, подпавших под новые ограничения, оказалась «Сургутнефтегаз».

    Ранее совет ЕС включил в 17-й пакет санкций против России почти 200 танкеров. Британия ввела санкции против Агентства по страхованию вкладов и 18 судов.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Евросоюз грозит России полным торговым эмбарго вместо поддержки собственной экономики.

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    • Разговор Путина и Трампа: главное

      Главный итог переговоров президентов России и США в том, что Дональд Трамп отказался применять «санкционный кнут», чем шокировал лидеров Европы и Владимира Зеленского. Президент США хочет оставить Украину наедине с Россией.

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      Премьер-министр Индии Нарендра Моди похвалил российскую систему С-400 за беспрецедентную мощь. Очередное обострение индо-пакистанского конфликта позволило его сторонам испытать закупленное российское и китайское вооружение в деле.

    • Президент США пошел против Израиля

      Турне президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку обещает стать историческим. Америка мирится с Сирией, ссорится с Израилем и обещает региону другое будущее. В чем оно другое?

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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