В 2022 году украинские пропагандисты запустили нарратив, что СВО не имеет никакого отношения к войне в Донбассе. Теперь – что Стамбул-2022 и Стамбул-2025 – это абсолютно не связанные между собой переговоры. Но это не так.3 комментария
Центр управления воздушными операциями НАТО решили создать в Норвегии
Североатлантический альянс создаст на севере Норвегии третий в Европе центр управления воздушными операциями, сообщает AFP.
Центр, официально называемый Combined Air Operations Centre (CAOC), разместят в городе Буде, губерния Нурланн. Это решение приняли власти Норвегии по предоставленному им праву выбора местоположения, передает РИА «Новости».
Подобные командные центры НАТО уже функционируют в Германии и Испании. Открытие норвежского центра согласовали в феврале, однако точная дата начала работы пока не объявлена.
Новое подразделение будет заниматься координацией воздушного наблюдения, а также планированием и проведением военных воздушных операций НАТО в регионе.
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил: «Мы хотим, чтобы плацдарм НАТО находился на севере страны».
Как писала газета ВЗГЛЯД, НАТО позвали на защиту от Украины.