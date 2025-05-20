Центр управления воздушными операциями НАТО решили создать в Норвегии

Tекст: Александра Юдина

Центр, официально называемый Combined Air Operations Centre (CAOC), разместят в городе Буде, губерния Нурланн. Это решение приняли власти Норвегии по предоставленному им праву выбора местоположения, передает РИА «Новости».

Подобные командные центры НАТО уже функционируют в Германии и Испании. Открытие норвежского центра согласовали в феврале, однако точная дата начала работы пока не объявлена.

Новое подразделение будет заниматься координацией воздушного наблюдения, а также планированием и проведением военных воздушных операций НАТО в регионе.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил: «Мы хотим, чтобы плацдарм НАТО находился на севере страны».

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