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    18 мая 2025, 17:30 • В мире

    НАТО позвали на защиту от Украины

    Действия Украины в Венгрии загнали НАТО в тупик

    НАТО позвали на защиту от Украины
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Премьер Венгрии Виктор Орбан призвал НАТО к защите от Украины, совершившей дезинформационное вторжение во внутреннюю политику страны – члена ЕС. Безупречность позиции Будапешта с точки зрения уставных документов альянса вызывает обеспокоенность в Брюсселе. Зачем Киев пошел на грубое вмешательство в дела европейского соседа и почему украинские действия ставят западный военный блок в тупиковое положение?

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на VI саммите Европейского политического сообщества в Тиране осудил украинские кампании по дезинформации, направленные против его страны. «Неприемлемо, чтобы страна, не входящая в НАТО, проводила поддерживаемую разведкой клеветническую кампанию против члена альянса. Мы соседи Украины – мы видим реальность воочию», – заявил он, обращаясь к генсеку НАТО Марку Рютте.

    Премьер-министр также выразил серьезную обеспокоенность по поводу вступления Украины в ЕС. «Если мы примем Украину, мы примем войну», – предупредил он, прогнозируя всплеск миграции, риски для общественной безопасности и экономическую напряженность. «Вместо того, чтобы решать свои проблемы, они пытаются нас дискредитировать. Это не способ вступить в ЕС», – приводит слова Орбана венгерский портал About Hungary.

    Также он объявил о законодательных мерах по борьбе с иностранным политическим влиянием, связав его с провоенной пропагандой. «Те, кто занимается политикой в Венгрии, не должны получать иностранное финансирование», – сказал Орбан. Политик отметил, что внутренние силы в его стране сотрудничают с внешними игроками, включая Брюссель и «империю Сороса», в попытках подорвать венгерский суверенитет.

    На прошлой неделе силы ПВО Венгрии сбили в районе Токая украинский дрон, который, предположительно, использовался в разведывательных целях. Также Орбан заявил, что украинские спецслужбы пытаются сорвать референдум о членстве Украины в ЕС, и обвинил в предательстве венгерскую оппозицию.

    В свою очередь, в Киеве распространили видео задержания в Закарпатье двух человек, которых обвинили в работе на венгерскую разведку (Информационное бюро, IH). В Будапеште в ответ объявили о выдворении из страны двух украинских дипломатов – Юрия Керничного и Дмитрия Кричфалуши, а также еще одного сотрудника посольства – Сергея Александрова, которому запретили въезд в шенгенскую зону на 10 лет.

    Стоит напомнить, что на Украине проживает около 150 тыс. этнических венгров, большинство из них – в Закарпатье. Киев и Будапешт неоднократно вступали в перепалку на международном уровне из-за языковых прав общины. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему отношения Венгрии и Украины резко накалились в последние недели.


    «Страны-лидеры Евросоюза – Германия, Франция, Польша и примыкающие к этим державам англичане – все силы сосредоточили на борьбе с Россией. Действительно, в умах многих западных политиков Украина – это сакральная жертва зла, а Орбан – сообщник «агрессора», – пояснил немецкий политолог Александр Рар.

    «Думаю, если Орбан начнет голосовать против дальнейших антироссийских санкций, Венгрию лишат права участвовать в голосовании, причем поменяют статуты Евросоюза, чтобы добиться своего. Сегодня ЕС идентифицирует себя, живя только одной идеей: Украина должна победить Россию», – подчеркнул спикер.

    Владимир Скачко, политолог, обозреватель портала «Украина.ру», считает, что поведение Украины объясняется желанием Зеленского быть проводником идей так называемого свободного мира и одним из главных антитрампистов в Европе, чтобы обрести еще большие симпатии Брюсселя.

    «Никуда не делись и вопросы защиты закарпатских венгров, что тоже создает эскалацию. Но заметьте, Киев портит отношения только с теми странами, которые выступают за приоритет национальных интересов над повесткой евро-атлантического лобби. Зеленский не инициирует конфликты, например, с Румынией или Болгарией, которые пока держатся в брюссельском фарватере», – указал он.

    «Орбан небезосновательно считает, что Киев начал кампанию по срыву внутривенгерского референдума о членстве Украины в ЕС. Это явное украинское вмешательство в дела Венгрии. Мы видим, что деятельность всевозможных украинских сотрудников спецслужб, диверсантов, агентов влияния в Европе в последнее время довольно сильно активизировалась», – отметил политолог Владимир Корнилов.

    «Банковая ведет серьезную кампанию по подрыву политических режимов, либо тех политических сил, которые она считает преградой для украинской евроинтеграции. Если бы что-то подобное делала Россия, то против нас бы уже вводились санкции и запрещались партии, которые так или иначе сотрудничают с Москвой. А в случае с вмешательством Украины в дела Венгрии такой реакции со стороны европейского истеблишмента не будет», – посетовал он.

    «С точки зрения европейских лидеров, поведение Венгрии недопустимо. НАТО и ЕС осудили Орбана за попытки блокировать помощь Украине и приостановить ее курс на европейскую интеграцию, за проведение референдума. Брюссель уже ищет решение, как обойти будущие итоги референдума и как игнорировать вето Венгрии в случае голосования. В этом смысле у альянса и ЕС нет расхождений с позицией Киева», – продолжил аналитик.

    «Но суть в том, что Орбан взывает не к тому, кто какие позиции занимает. Он указывает на принципиальную недопустимость вмешательства иностранных государств и спецслужб во внутренние дела стран НАТО и ЕС. С точки зрения устава альянса призыв венгерского премьера защититься от Украины безупречен», – подчеркнул эксперт.

    «Все это сильно нервирует Брюссель, так как невыполнение альянсом одного из пунктов его базового документа дискредитирует весь военно-политический союз. Ситуацию немного разряжает лишь то, что еще один очень влиятельный член НАТО придерживается схожих с Венгрией позиций относительно Украины – США», – добавил собеседник.

    «В целом же ссоры Киева с рядом европейских и постсоветских стран – следствие украинской политики еще прошлых десятилетий. Украина считает, что ведет неравную борьбу за право на существование и за сохранение вектора, определенного на Майдане. И если какая-то из стран воспрепятствует этому курсу, то дальше все пойдет по нарастающей, как снежный ком, и страна лишится средств к существованию. А харчеваться украинцы могут только на дотациях и пожертвованиях», – резюмировал политолог.

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